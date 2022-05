TSMC bouwt chipfabriek in Japan met steun van Sony

TSMC gaat een chipfabriek bouwen in Japan. Het Taiwanese bedrijf doet dat met steun van Sony, dat een minderheidsbelang van 20 procent krijgt in de fabriek. De fabriek wordt opgezet als dochteronderneming Japan Advanced Semiconductor Manufacturing.

JASM is een samenwerking van TSMC en Sony Semiconductor Solutions, het bedrijfsonderdeel van Sony dat chips en sensoren maakt. De bouw van de fab gaat in 2022 van start en eind 2024 moet de productie op gang komen. In eerste instantie zal de chipfabriek ingezet worden voor productie op 22nm- en 28nm-nodes.

De bouw van de fabriek kost naar verwachting 7 miljard dollar. Sony zal zo'n half miljard dollar investeren en krijgt daarvoor twintig procent aandeel in JASM. De bedrijven verwachten ook 'sterke ondersteuning' van de Japanse overheid.

Volgens de partijen komt de nieuwe fab er om te voldoen aan de wereldwijde hoge vraag naar chips. Als de locatie operationeel is, zullen er maandelijks 45.000 wafers van het 300mm-formaat geproduceerd worden. Sony is de grootste fabrikant van camerasensoren ter wereld en een grote afnemer van TSMC, maar de nieuwe fab zal ook chips leveren aan andere bedrijven.

TSMC heeft momenteel chipfabrieken in Taiwan en China, en fabs van dochterondernemingen in Singapore en de Verenigde Staten. Het bedrijf heeft al sinds 1997 een kantoor in Japan, maar nog geen chipfabriek. Vorige maand werden de plannen voor een Japanse chipfabriek al bevestigd; nu zijn ook de financiële details bekendgemaakt.