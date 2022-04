Nikkei: TSMC en Sony overwegen gezamenlijke bouw chipfabriek in Japan

Taiwanese chipfabrikant TSMC en het Japanse Sony Group overwegen gezamenlijk een chipfabriek in Japan te bouwen. Dat meldt zakenkrant Nikkei op basis van eigen bronnen. Daarbij zou een investering van ruim zes miljard euro gemoeid zijn.

Volgens Nikkei komt de mogelijke chipfabriek te staan in Kumamoto, in het zuiden van Japan. De fabriek moet halfgeleiders gaan produceren voor auto's, camerasensoren, en andere productgroepen die zijn getroffen door de wereldwijde chiptekorten. De fab moet in 2024 operationeel zijn, als deze er daadwerkelijk komt.

Volgens Nikkei zou de mogelijke fabriek 800 miljard yen kosten, wat omgerekend neerkomt op ongeveer 6,15 miljard euro. De Japanse overheid zou naar verwachting maximaal de helft van deze kosten betalen. In ruil daarvoor zou de Japanse regering toezegging vragen dat de levering van chips aan de Japanse markt voorrang krijgt.

TSMC en Sony wilden niet reageren op de berichten van Nikkei, maar de Taiwanese chipfabrikant meldde in juli al dat het chipfabrieken in Japan en Europa overweegt. Het bedrijf gaf daarbij aan dat het in gesprek is met klanten uit die respectievelijke regio's, hoewel TSMC op dat moment aangaf dat er nog geen definitieve plannen waren.

TSMC werkt al langer aan het bouwen van chipfabrieken buiten Taiwan. Het bedrijf bouwt momenteel een 5nm-chipfabriek in de Amerikaanse staat Arizona, die ook in 2024 geopend moet worden. Daarnaast zou de fabrikant volgens berichten van Reuters meer fabrieken in de VS willen bouwen, bijvoorbeeld voor 3nm-productie.