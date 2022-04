Kwartaalomzet TSMC stijgt door vraag naar hpc- en automotivechips

De Taiwanese chipfabrikant TSMC heeft zijn volledige kwartaalresultaten gedeeld. De winst van het bedrijf steeg in dat kwartaal met 45,1 procent naar ongeveer 1,425 miljard euro. Volgens het bedrijf kwam dat door 'de stijgende vraag naar hpc- en automotivechips'.

TSMC maakte eerder deze maand zijn kwartaalcijfers al bekend, maar deelt nu meer details aan zijn aandeelhouders. In een presentatie zegt het bedrijf onder meer dat de helft van zijn omzet in het afgelopen kwartaal opnieuw afkomstig was uit zijn 7nm- en 5nm-procedé's. Respectievelijk waren die nodes goed voor 30 en 20 procent van de omzet.

Het 7nm-procedé van TSMC wordt onder meer gebruikt in recente producten van AMD, zoals AMD's Ryzen-cpu's en de soc's in de PS5 en Xbox Series X en S. 5nm wordt inmiddels ingezet in smartphonechips, bijvoorbeeld van Apple. Later dit jaar moeten de eerste AMD-cpu's op basis van 5nm op de markt verschijnen.

Voor de totale omzet droegen smartphones bij aan 40 procent van de omzet; een groei van 1 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. De grootste omzetgroei was te zien bij hpc-chips. Die waren afgelopen kwartaal goed voor 41 procent. Dat is een stijging van 26 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Hpc-chips worden bijvoorbeeld gebruikt voor servers, datacenters en supercomputers. Automotive noteerde hetzelfde omzetgroeipercentage van 26 procent, hoewel dergelijke chips in totaal goed waren voor 5 procent van de omzet.

Toch droeg dat bij aan de omzetgroei van 35,5 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Wendell Huang, cfo bij TSMC, verwacht dat die groei doorzet. "In het tweede kwartaal van 2022 toe verwachten wij dat onze activiteiten ondersteund zullen blijven worden door aan hpc- en automotive-gerelateerde vraag, gedeeltelijk gecompenseerd door de seizoengebondenheid van smartphones."

In een teleconferentie met aandeelhouders benadrukt TSMC verder dat de productie op zijn nieuwe N3-procedé in de tweede helft van dit jaar begint. Deze 3nm-node wordt het laatste procedé dat het bedrijf maakt op basis van de traditionelere finfet-transistors. Vanaf 2nm stapt het bedrijf over op gate-all-around-transistors. Het bedrijf zegt dat het 'veel betrokkenheid van klanten' ziet bij 3nm en verwacht voor het eerste productiejaar meer tape-outs op 3nm in vergelijking met het introductiejaar van 5nm. Volgend jaar komt TSMC nog met N3E, een verbeterde versie van zijn eerste 3nm-node.