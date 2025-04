Japan biedt 1,2 miljard euro subsidie voor Micron-chipfabriek in Hiroshima

De regering van Japan trekt 192 miljard yen subsidie uit voor de Amerikaanse geheugenmaker Micron. Omgerekend is dat ruim 1,2 miljard euro. De chipproducent kan daarmee zijn bestaande fabriek in Hiroshima uitbreiden, onder meer met euv-machines.

Japan wil dat er binnen zijn landsgrenzen geavanceerdere chips worden geproduceerd en trekt daarom de subsidie uit voor Micron, schrijft persbureau Bloomberg. Met de steun kan de chipfabriek in Hiroshima voorzien worden van euv-lithografiemachines van het Nederlandse ASML, vertelde de Japanse minister voor Economie Yasutoshi Nishimura. De steun van omgerekend 1,22 miljard euro komt neer op ongeveer 40 procent van Microns nieuwe investeringen in Japan; de chipmaker wil 500 miljard yen investeren in zijn activiteiten in dat land.

De Japanse overheid spreekt al langer over extra investeringen in de inheemse chipsector. Het bedrijf wil de komende jaren miljarden uittrekken om de chipproductie in het land te bevorderen. TSMC bouwt bijvoorbeeld samen met Sony een chipfabriek in Japan. Daarvoor krijgen die bedrijven tot 2,9 miljard euro subsidie.

Het land biedt ook steun voor Rapidus, een geheel nieuwe chipfabrikant die wordt opgezet door onder meer Sony, NEC, Toyota en Kioxia. Rapidus moet rond het einde van dit decennium 2nm-chips kunnen produceren en werkt samen met onder meer imec en IBM om dat te bereiken. De chipmaker wil dan een foundrymodel aanhouden, waarmee het alleen chips gaat produceren voor andere bedrijven, net als bijvoorbeeld TSMC.

Japan volgt hiermee onder meer de Verenigde Staten en de Europese Unie, die beide tientallen miljarden investeren in hun chipsectoren. Landen doen dat onder meer vanwege oplopende geopolitieke spanningen en willen daarom minder afhankelijk worden van andere landen en regio's.