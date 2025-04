Nieuwe Japanse chipmaker Rapidus begint dochteronderneming in Verenigde Staten

Rapidus, een nieuwe Japanse chipmaker, begint een dochteronderneming in de VS. Het bedrijf wil via die onderneming Amerikaanse klanten werven en ondersteunen. Rapidus heeft de ambitie om later dit decennium 2nm-chips te produceren in zijn Japanse fabriek, die nog in aanbouw is.

Het nieuwe Amerikaanse dochterbedrijf heet Rapidus Design Solutions, schrijft de chipmaker in een persbericht. Het eerste kantoor van de onderneming komt te staan in Santa Clara, waar ook Nvidia en Intel zijn gevestigd. RDS moet Amerikaanse klanten gaan werven en samenwerken bij het ontwikkelen van chips. Volgens de chipmaker gaat dat specifiek om fabless bedrijven, die chips ontwerpen, maar ze niet zelf produceren.

Klanten in Silicon Valley zullen aanvankelijk een groot deel uitmaken van het Rapidus-klantenbestand, zei topman Atsuyoshi Koike tegen onder andere Nikkei. Het zal waarschijnlijk vooral om start-ups en nieuwe bedrijven gaan. Rapidus kondigde eerder al een samenwerking met Tenstorrent aan. Dat is een Canadees bedrijf dat AI-chips ontwerpt. AMD- en Apple-veteraan Jim Keller staat aan het hoofd van Tenstorrent.

Henri Richard krijgt de leiding over de Amerikaanse Rapidus-dochter. Hij werkte eerder bij bedrijven als AMD, IBM, NetApp en SanDisk, meldt de chipmaker. Richard heeft al 'het belangrijkste leiderschapsteam samengesteld voor de sales en marketing' van Rapidus in de VS, schrijft het bedrijf.

Rapidus werd in 2022 opgericht door de Japanse overheid en een consortium van grote Japanse bedrijven en investeringspartners. Daaronder vallen bijvoorbeeld Sony, Toyota, Kioxia, NEC en SoftBank. Het bedrijf wil in 2027 beginnen met de productie van 2nm-chips. Rapidus werkt daarvoor onder andere samen met het Amerikaanse IBM. De chipmaker heeft naar eigen zeggen al 'meer dan honderd' engineers die samen met IBM-onderzoekers werken in het Albany NanoTech Complex in de staat New York. Ook het Belgische imec ondersteunt Rapidus.

Begin deze maand maakte de Japanse overheid bekend extra steun beschikbaar te stellen voor Rapidus. Dat ging in totaal om 3,6 miljard euro. Het geld wordt onder andere gebruikt voor chipproductie, hoewel er ook een deel gaat naar onderzoek rondom chippackaging, bijvoorbeeld voor het 'verpakken' van chiplets. Rapidus wordt een externe foundry, die exclusief chips produceert voor andere bedrijven, net als bijvoorbeeld TSMC.