EU en VS gaan subsidieplannen voor chipsector coördineren

De EU en VS gaan nauwer samenwerken om de toeleveringsketens van chips en halfgeleiders te versterken. Dat gaan de twee regio's onder meer doen door informatie uit te wisselen over hun staatssteunplannen voor de chipsector, om zo subsidieraces te voorkomen.

Topambtenaren van de VS en EU laten in een gezamenlijk statement weten dat de twee regio's samen een 'administratieve overeenkomst' aangaan. De EU en VS voeren onder meer een gezamenlijk mechanisme in, waarmee vroegtijdig gewaarschuwd kan worden voor verstoringen van de halfgeleiderketen. Hiermee moeten dreigende chiptekorten aangepakt en beperkt kunnen worden. De twee regio's deden afgelopen zomer al een proefproject voor het uitwisselen van informatie bij verstoringen van de chiptoeleveringsketen.

De EU en VS zeggen ook toe dat ze hun subsidieregelingen voor de chipsector gaan coördineren. De twee regio's gaan bijvoorbeeld 'informatie en best practices' uitwisselen over hun publieke investeringen en de voorwaarden die ze daarvoor stellen aan ontvangers. Ambtslieden zeggen verder dat er wordt gekeken naar samenwerkingen in onderzoek naar halfgeleiders. Er wordt ook gezamenlijk onderzoek gedaan naar de toekomstige vraag naar chips, om zo overcapaciteit te voorkomen.

Verschillende landen en regio's introduceren momenteel wetten met steun voor de chipsector, waaronder de VS en Europa. De VS introduceerde onlangs een Chips and Science Act die tientallen miljarden aan subsidie vrijmaakt voor chipproductie binnen de VS. De EU werkt momenteel aan haar European Chips Act met miljardensubsidies voor Europese chipproductie. Landen doen dit om minder afhankelijk te worden van andere regio's, vanwege oplopende geopolitieke spanningen tussen bijvoorbeeld China en Taiwan.

De opkomst van dergelijke initiatieven wekten echter ook de vrees op dat landen in subsidieraces verwikkeld zouden raken, of dat er op termijn overcapaciteit in de chipsector zou ontstaan. Het onderling coördineren van subsidies en het uitwisselen van informatie over staatssteun moet dit voorkomen. De EU en VS geven aan ook samen te willen werken met andere gelijkgestemde landen.