EU en VS gaan subsidieplannen voor chipsector coördineren

De EU en VS gaan nauwer samenwerken om de toeleveringsketens van chips en halfgeleiders te versterken. Dat gaan de twee regio's onder meer doen door informatie uit te wisselen over hun staatssteunplannen voor de chipsector, om zo subsidieraces te voorkomen.

Topambtenaren van de VS en EU laten in een gezamenlijk statement weten dat de twee regio's samen een 'administratieve overeenkomst' aangaan. De EU en VS voeren onder meer een gezamenlijk mechanisme in, waarmee vroegtijdig gewaarschuwd kan worden voor verstoringen van de halfgeleiderketen. Hiermee moeten dreigende chiptekorten aangepakt en beperkt kunnen worden. De twee regio's deden afgelopen zomer al een proefproject voor het uitwisselen van informatie bij verstoringen van de chiptoeleveringsketen.

De EU en VS zeggen ook toe dat ze hun subsidieregelingen voor de chipsector gaan coördineren. De twee regio's gaan bijvoorbeeld 'informatie en best practices' uitwisselen over hun publieke investeringen en de voorwaarden die ze daarvoor stellen aan ontvangers. Ambtslieden zeggen verder dat er wordt gekeken naar samenwerkingen in onderzoek naar halfgeleiders. Er wordt ook gezamenlijk onderzoek gedaan naar de toekomstige vraag naar chips, om zo overcapaciteit te voorkomen.

Verschillende landen en regio's introduceren momenteel wetten met steun voor de chipsector, waaronder de VS en Europa. De VS introduceerde onlangs een Chips and Science Act die tientallen miljarden aan subsidie vrijmaakt voor chipproductie binnen de VS. De EU werkt momenteel aan haar European Chips Act met miljardensubsidies voor Europese chipproductie. Landen doen dit om minder afhankelijk te worden van andere regio's, vanwege oplopende geopolitieke spanningen tussen bijvoorbeeld China en Taiwan.

De opkomst van dergelijke initiatieven wekten echter ook de vrees op dat landen in subsidieraces verwikkeld zouden raken, of dat er op termijn overcapaciteit in de chipsector zou ontstaan. Het onderling coördineren van subsidies en het uitwisselen van informatie over staatssteun moet dit voorkomen. De EU en VS geven aan ook samen te willen werken met andere gelijkgestemde landen.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 06-12-2022 10:48 55

06-12-2022 • 10:48

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Reacties (55)

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mrbullet 6 december 2022 10:56
Eindelijk een verstandig besluit en ziet men in dat we gezamelijk China moeten bestrijden en niet elkaar.

Hopelijk doen ze dat ook op andere vlakken, zoals ohgv milieu.

[Reactie gewijzigd door mrbullet op 22 juli 2024 16:56]

Pliskin @mrbullet6 december 2022 11:20
Het probleem hiermee is dat de enorme politieke polarisatie in de VS ervoor heeft gezorgd dat de VS een onbetrouwbare politieke bondgenoot is geworden en Europa zich te allen tijde moet voorbereiden op een Trumpiaanse president die zonder blikken of blozen alle samenwerkingsverbanden in één klap opzegt.

De VS zal wel zorgen dat ze niet afhankelijk zijn/worden van Europa en het zou verstandig zijn voor Europa om niet afhankelijk te zijn/worden van de VS. Dus ja: samen tegen China is beter, maar Europa moet zich niet afhankelijk maken van de VS.
Yalopa @Pliskin6 december 2022 11:30
Samenwerking hoeft geen afhankelijkheid in te houden.
Pliskin @Yalopa6 december 2022 11:38
Dat is precies mijn punt. Je kunt samenwerken, maar je moet voorzichtig zijn dat je hierin niet een afhankelijkheid creëert.
NielsFL @Pliskin6 december 2022 12:43
Dit is een typisch geval van 'the enemy of my enemy is my friend'. Mocht het de VS op enig moment beter uitkomen dan is het, om met de woorden van Nuland te spreken, gewoon weer: 'Fuck the EU!'.

Overigens neem ik ze dat niet eens kwalijk. Uiteindelijk ben je er als regering in de eerste plaats voor je eigen mensen. En ik hoop dat de EU ook zo denkt. Zoals jij al aangeeft: samenwerken is prima, maar laat ons niet afhankelijk worden van de Amerikanen.
Xander2 @Pliskin6 december 2022 13:55
Het probleem hiermee is dat de enorme politieke polarisatie in de VS ervoor heeft gezorgd dat de VS een onbetrouwbare politieke bondgenoot is geworden en Europa zich te allen tijde moet voorbereiden op een Trumpiaanse president die zonder blikken of blozen alle samenwerkingsverbanden in één klap opzegt.
Zo heet wordt de soep niet gegeten; zonder Europa loopt de dollar het risico de status van reservemunt te verliezen wat het eind van de US hegemonie betekent.

In zekere zin is Europa net zo onbetrouwbaar door NAVO voorwaarden (percentage militaire uitgaven) jarenlang aan zijn laars te lappen.

Dat het sprookje van globalisme te laks en naïef geaccepteerd is en in duigen gevallen is zegt mij dat we niet blind op eenzelfde manier achter de dijken moeten terugtrekken. De EU is helemaal niet zo eensgezind dat het weerbaar is tegen andere grootmachten.

Het is prima om afhankelijk te zijn van een bondgenoot zolang het wederzijds is.
eboellie @Pliskin6 december 2022 14:16
nog altijd betrouwbaarder dan Rusland, China of noem een dwarsstraat, Turkije (kom ik zelf vandaan, vertrouw ik voor geen meter, met inside info).

En het spel is nou eenmaal zo dat je met bondgenoten sterker staat.
mrbullet @Pliskin6 december 2022 11:27
Dat is waar.
Maar laten we eerst op de grootste dreiging richten van onze manier van leven, dat is op dit moment China.
Rusland is een goede tweede, wel op een grote afstand (is nu gebleken).

VS weet dat ze sterke EU nodig hebben om China en de communisten in bedwang te houden. Al sinds de Marshall plan.
Quitzcused @mrbullet6 december 2022 13:08
Welke communisten?
senna2301 @Pliskin6 december 2022 14:41
wat een onzin. wat je eigenlijk zegt is dat Trump achterlijk is? Trump wil niks liever dan meer onafhankelijk worden van China. even ter heinnering hij begon met sancties tegen China toch? niet dat Biden daarmee gestopt is.
Amanoo @mrbullet6 december 2022 11:38
Nou ja, niet elkaar... We moeten uit angst voor de ene grootmacht niet ons laten overrompelen door de andere. Dan ga je van de regen in de drup.

Maar goed, ik zie in deze samenwerking aan zich geen gevaar, zolang we maar op gelijke voet blijven staan met de VS en niet onderdanig worden. Het staat nog steeds toe dat wij gewoon aan onze eigen chips werken en de Europese chipmarkt kunnen versterken. En als dat leidt tot een gezondere chipmarkt, is dat alleen maar beter. Gezien de laatste zin in het artikel is het ook niet uitgesloten dat er andere gebieden nog bij komen.

[Reactie gewijzigd door Amanoo op 22 juli 2024 16:56]

mrbullet @Amanoo6 december 2022 11:45
Ik ben niet zo bang dat de VS ons zal 'overrompelen'. Ze hebben ons zo vaak de helpende hand uitgestoken in de afgelopen eeuw.
Wel stevige concurrentie op economisch vlak, maar dat houdt ons scherp.

China daarentegen dreigt onze schedels/botten te breken als we iets doen wat hen niet bevalt. Dat is even een andere koek.
Amanoo @mrbullet6 december 2022 12:00
Die "helpende hand" was ook alleen maar om hun eigen belangen te behartigen, niet de onze. Ze doen het niet uit de goedheid van hun hart. Als het ons goed uitkwam is dat op puur geluk.

In diezelfde eeuw heeft de VS meer dan genoeg regimes geïnstalleerd in Zuid-Amerika en het Midden-Oosten. Het is de reden dat de term "bananenrepubliek" bestaat. In sommige landen hebben ze concentratiekampen en exterminatiekampen gesticht (Gitmo, CIA Black Sites). Als het hen beter was uitgekomen hadden ze hetzelfde hier gedaan.

Maar het is altijd goed om alternatieven te hebben op producten. Ik heb me hier vaak beklaagd dat je sommige producten wel uit China moet halen, simpelweg omdat niemand anders een alternatief heeft. De ESP32 Chinees noemen is wat kort door de bocht, maar tot de Raspberry Pico W was daar niet echt een alternatief op. Of ereaders die Android draaien. Het Duitse Tolino heeft welgeteld 1 model. En als dat model te klein is, tja, dan moet je toch weer kijken naar een product uit China, daar heb je hordes keuze. Ik wil een redelijke grote Europese ereader met Android en kleuren eink. En dat is gewoon jammer.

[Reactie gewijzigd door Amanoo op 22 juli 2024 16:56]

mrbullet @Amanoo6 december 2022 12:26
Je doet voorkomen alsof de VS een directe dreiging is op onze veiligheid en manier van leven.

Het valt mij op dat de VS uitgemaakt wordt voor alles en nog wat, overigens niet gerelateerd maar wel waarheden. Maar nooit een slecht woord over China, terwijl we weten dat de ergste dreigementen vanuit Xi's mond komen. Enkel oppervlakkige uitspraken. Doet je wel denken waarom iemand bepaalde dingen wel en niet zegt. Helemaal als je weet dat zo iemand zijn/haar leven niet zeker is of die van eventuele familie daar in China als het de CCP niet zint.

Amerika heeft zich crimineel gedragen en de laatste twee presidenten waren een idiote clown en seniele dement. En ze worden daar gegijzeld door christelijke fundamentalisten.

China van CCP is een bloeddorstige terroristen bende met een gestoorde gek aan top.

Ik hoef me gelukkig niet in te houden in een van de beste landen van de wereld. En ik ben blij, ondanks hun criminele gedrag in het verleden, dat de VS aan onze zijde staat tegenover China en Rusland.
Amanoo @mrbullet6 december 2022 13:04
En dit is ronduit extreem naïef. Je negeert kritiek op gebrek aan alternatieven voor Chinese producten of probeert zelfs te impliceren dat dergelijke kritiek op een of andere manier pro-Chinees is. Dat de binnenlandse zaken in China een puinhoop zijn die zelfs de Amerikanen goed doen lijken, dat zal niemand ontkennen. Maar de binnenlandse zaken van beide landen hebben geen invloed op ons.

Het gaat erom hoe ze met andere landen omgaan. En dan liggen Rusland, China, en de VS al veel dichter bij elkaar. Geen van de 3 is ons vriendelijker gezind dan de anderen. Het is hooguit dat de VS wat meer op ons lijkt en een wat vriendelijker masker op kan zetten. De VS staat absoluut niet aan onze zijde. Ook zaken als TTIP hebben dat bewezen. Het zou effectief Amerikaanse bedrijven boven onze eigen overheid hebben geplaatst. Daarmee zou het onze democratie volledig hebben opgeheven en Europa tot een plutocratische vazalstaat hebben gemaakt.

En ja, ook China zou graag Europa tot een vazalstaat willen maken. Daar twijfel ik niet over. Daarom moeten we ook van China enige afstand houden. Maar je moet niet de ene slavenmeester omarmen om weg te rennen van de andere slavenmeester. Europa moet gewoon eigen baas zijn. En dat is iets waar Rusland, China, en de VS, alle drie evengoed tegen zijn. Wat ik niet snap, is waarom jij zo fel tegen het idee van een soeverein Europa reageert.

Een keuze voor Europa is niet een keuze voor China. Eerder een keuze tegen. Maar het is ook een keuze tegen de VS. Je kan niet voor de VS én voor Europa kiezen. We kunnen onze eigen meester zijn, of een meester kiezen die over ons heerst. Maar er kunnen er geen twee zijn.

[Reactie gewijzigd door Amanoo op 22 juli 2024 16:56]

mrbullet @Amanoo6 december 2022 13:38
Wat ik niet snap, is waarom jij zo fel tegen het idee van een soeverein Europa reageert.
Grapjas, je fantaseert behoorlijk op los. Je moet niet dingen verzinnen die er niet zijn.
Geen van de 3 is ons vriendelijker gezind dan de anderen. Het is hooguit dat de VS wat meer op ons lijkt en een wat vriendelijker masker op kan zetten. De VS staat absoluut niet aan onze zijde.
-VS zet eigen soldaten en wapens in om ons te verdedigen in NATO verband. Dat heeft ons heel veel veiligheidsdividend opgeleverd en kwam onze welvaart ten goed.
-VS helpt in de oorlog tegen Ukraine
-VS beschermt Zuid-Korea en Taiwan tegen de communistische dreigingen.

-Rusland, sja enkel FvD en wat PVV aanhang hebben iets positiefs over Putin te zeggen. Actualiteiten spreken voorzich.

-China, dreigt onze botten/schedels te breken als we hen in de weg staan.
-China bedreigt een EU land als Litouwen voor aangaan van politieke banden met een onafhankelijke land als Taiwan.
-De regime in China heeft meer dan 50miljoen van eigen bevolking eigenhandig vermoord en probeert alle sporen daarvan uit te wissen. Dat zegt genoeg over wat ze met mondige buitenlanders zou.

Je maakt jezelf behoorlijk belachelijk met zulke uitspraken.
Amanoo @mrbullet6 december 2022 14:18
-VS zet eigen soldaten en wapens in om ons te verdedigen in NATO verband. Dat heeft ons heel veel veiligheidsdividend opgeleverd en kwam onze welvaart ten goed.
Verdedigen tegen wat? Dit is gewoon een sprookje dat de Amerikaanse propagandamachine uitdraait. Nee, meestal beginnen ze zelf oorlogen, die vervolgens volledig misgaan, en mag de rest van de NAVO bijspringen om te voorkomen dat het al helemaal een bende wordt. En uiteindelijk zit je met een Midden-Oosten dat nóg verder gedestabiliseerd is dan het al was, de Amerikanen trekken zich terug aan de andere kant van de oceaan, en omdat wij geen oceaan tussen onszelf en het Midden-Oosten kunnen plaatsen zitten wij met de vluchtelingen en de terroristen die zijn gecreëerd door de achtergelaten machtsvacuüms. Met zo'n "bescherming" heb je geen vijanden meer nodig! Oekraïne is een keer een uitzondering, en dat is ook zeker een internationale actie en niet alleen de VS die het als grote held eventjes fixt. En de VS kennende gaat het ze meer om Rusland dwars te liggen en hun positie te versterken, dan vanuit enige goede bedoelingen.
-VS beschermt Zuid-Korea en Taiwan tegen de communistische dreigingen.
Zuid-Korea heeft geen communistische dreiging. De juche politiek van Noord-Korea is veel slechte dingen, maar communistisch is het niet. Het pretendeert het niet eens. China noemt zichzelf tenminste nog communistisch, al is dat ook alleen maar in naam. Het is meer een fascistische mengelmoes van verschillende kapitalistische (met name staatskapitalisme), socialistische, en communistische ideeën. Ook erg fout, maar een andere smaak van fout. Maar de versimpeling van "communistische dreiging" kan ik daar nog een keer een pass geven, want zij pretenderen nog communistisch te zijn. Zou misschien wel goed zijn om je wat meer in te lezen.
-Rusland, sja enkel FvD en wat PVV aanhang hebben iets positiefs over Putin te zeggen. Actualiteiten spreken voorzich.
Actualiteiten spreken voor zich, maar persoonlijk had ik liever gezien dat je daar ook wat dieper op in ging. Rusland dreigt al decennialang met het dichtdraaien van de gaskraan. Met gas importeren we Russische invloed, dat was al heel lang geleden duidelijk. En ook staat Rusland al langer bekend om het bedreigen en manipuleren van voormalige Sovjetstaten. Wat dat betreft zijn de actualiteiten niet eens zo actueel, maar een voortzetting van iets dat al heel lang eraan zat te komen. Wat het alleen maar nóg erger maakt dat we nog met Rusland handelen en niet allang van het gas zijn afgestapt.

En wat FvD betreft: ze geloven in cultuurmarxisme, een gesaneerd vorm van cultuurbolsjevisme. Een complottheorie die geassocieerd wordt met postzegelsnorretjes en strakke Hugo Boss kleding. Alleen daarom al is die partij wat mij betreft af.
-China, dreigt onze botten/schedels te breken als we hen in de weg staan.
Ik betwijfel of je dat zo letterlijk moet nemen, ze komen vast niet met knuppels hierheen, en wij zijn geen zeehondjes. Maar goed, net zoals afhankelijkheid van Russisch gas ook betekent dat ze kunnen dreigen met het stoppen van leveren, kan China ook dreigen met het stoppen van leveren. Dus tja, daar geldt hetzelfde als wat voor Rusland geldt.
-De regime in China heeft meer dan 50miljoen van eigen bevolking eigenhandig vermoord en probeert alle sporen daarvan uit te wissen. Dat zegt genoeg over wat ze met mondige buitenlanders zou.
Des te meer reden om met geen van de drie te associëren, toch? Alle drie hebben hun genocides. Of wou je me vertellen dat de VS best tof is omdat ze maar een klein beetje genocide hebben gepleegd? Hoeveel genocide vind jij dan acceptabel?
mbbs1024 @mrbullet6 december 2022 13:48
Je vergeet er wel even bij te vermelden dat die volgens jou bloeddorstige terroristen bende honderden miljoenen Chinezen uit de armoede gehaald heeft.
Bovendien zou je, als je zelf China zou bezoeken, kunnen vaststellen dat het er helemaal niet zo bloeddorstig aan toe gaat als jij het hier voorstelt.
Het is er zelfs zeer veilig in vergelijking met onze steden, vrouwen kunnen daar in het midden van de nacht rustig alleen rondlopen zonder lastig gevallen of beroofd te worden.

Europa zou best een onafhankelijkere koers varen ipv zich volledig op de VS, China of op een andere grootmacht te richten, die enkel hun eigen belangen voor ogen hebben, en pragmatisch met iedereen handel drijven als het ons goed uitkomt, en ons niet laten meeslepen in allerlei oorlogen en sabotage akties van anderen, waardoor we zelf benadeeld worden.
mrbullet @mbbs10246 december 2022 14:49
Ik ben blij dat je iig toegeeft dat het bloeddorstig aan toe gaat. Alleen over de mate verschillen we blijkbaar van mening zo te zien. Alhoewel ik niet heb gezegd hoe bloeddorstig ze zijn.

Laten we even rekenen.
-50 miljoen vermoord
-50-150 miljoen verdwenen of opgesloten of monddood gemaakt voor het hebben of uitspreken van een andere narratief (top tennister, baas interpol, rijke ondernemer of arme boer, hebben van geloof, opgegroeit in een democratie, omhoog houden van blanco A4)
-helft van de natuur in china naar de maan

Maar gelukkig zijn er 200-350miljoen han Chinezen uit de armoede op een bevolking van 1.400 miljoen.

Dit is eerder relevant op jouw manier van denken:
"Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety."

[Reactie gewijzigd door mrbullet op 22 juli 2024 16:56]

ymmv @mrbullet6 december 2022 11:02
Wel ironisch is dat "de manier om China te bestrijden" in dit geval betekent dat de VS en EU de afhankelijkheid van de Taiwanese chipsector sterk willen verminderen. Het is Taiwan dat hier dus economisch onder zal lijden, niet China.
Sorcerer8472 @ymmv6 december 2022 11:04
TSMC is volgens mij al bezig met het opzetten van buitenlandse fabrieken. Uiteindelijk heeft dit grotere gevolgen voor Taiwan dan alleen economische.
mrbullet @ymmv6 december 2022 11:07
Nee, ze willen de aanvoerlijnen uit en productie in China verminderen. Er is een groot verschil.
Voor elke chip die minder in China wordt geproduceert, wordt CCP iets minder rijker en machtiger.
mrbullet @Dark Angel 586 december 2022 11:47
Wanneer is dat gebeurd?
arjankoole
@Dark Angel 586 december 2022 12:17
[...]


Dat gaf wel een groot probleem voor Taiwan, want dat land werd door China ingenomen.
Uh, nee. Taiwan is nog altijd zelfstandig en democratisch bestuurd.
Dark Angel 58 @arjankoole6 december 2022 14:11
Op dit moment ja...
LurkZ @mrbullet6 december 2022 11:13
Zeker een goede stap, maar het elkaar bestrijden zal zeker blijven bestaan.
De EU en VS zeggen ook toe dat ze hun subsidieregelingen voor de chipsector gaan coördineren. De twee regio's gaan bijvoorbeeld 'informatie en best practices' uitwisselen over hun publieke investeringen en de voorwaarden die ze daarvoor stellen aan ontvangers.
De VS zal willen dat de macht en investeringen vooral in de VS gedaan worden ipv de EU.
Frankrijk zal graag subsidie richting Frankrijk zien stromen ipv richting Nederland. (fictief voorbeeld)
BlueBird022 @mrbullet6 december 2022 13:59
Dan moeten ze alle goedkope productie voor grote Westerse bedrijven per direct maar stopzetten in China.
mrbullet @BlueBird0226 december 2022 14:28
Wie moet dat doen? CCP is maar al te blij dat er westerse bedrijven zijn die zich daar willen vestigen.
BlueBird022 @mrbullet6 december 2022 14:32
Grote Westerse bedrijven maken dolgraag gebruik van goedkope Oeigoerse arbeid en misschien zelfs kinderarbeid.

Maar zodra China te veel macht krijgt, komen er sancties of worden ze buitengesloten. Ik zie het juist niet zo zitten dat Amerika en het Amerikaanse Kapitalisme het alleenrecht krijgt.

In Nederland pakt dat ook niet goed uit voor de alledaagse Nederlander.
mrbullet @BlueBird0226 december 2022 14:56
Wat bedoel je nou allemaal? Dat CCP/China slavenarbeid en kinderarbeid toestaat?
Moeten we daarom afstand nemen van de VS?
Zelfs de CCP snapt niet of dit een belediging of verdediging is.
BlueBird022 @mrbullet6 december 2022 17:54
Ik zag hoe heftig er op jouw werd gereageerd. Niet helemaal terecht. Grote Westerse bedrijven zijn uiterst hypocriet.

Maken graag gebruik van goedkope Chinese arbeid om de kosten te drukken. Als China wat te machtig wordt naar smaak van Amerika, komen er sancties of andere maatregelen.

Terwijl wij in Nederland juist last hebben van het pro Amerikaanse systeem VVD / CDA systeem.

[Reactie gewijzigd door BlueBird022 op 22 juli 2024 16:56]

mrbullet @BlueBird0226 december 2022 18:13
Ik ben hier niet om Amerika of grote bedrijven te verdedigen. Beide redeneren vanuit hebzucht en we moeten ons tegen hen verdedigen.

Maar China is bijzonder gevaarlijk naar mijn smaak en te machtig met verschrikkelijke terroristen aan de top. Ze vormen een gevaar voor de wereldorde. We moeten alles in het werk stellen om die dreiging in te dammen.

Ze hebben zelfs grensconflict met Indonesie en 16 andere landen, je zult achterover slaan als je op de kaart kijkt.
ymmv @BlueBird0226 december 2022 16:46
Grote westerse bedrijven laten in de praktijk bijna niks produceren in Xinjiang waar de Oeiegoeren wonen. Dat gebied ligt in het noordwesten van China en is veel te afgelegen. China is juist bezig om dat gebied te ontsluiten dmv hoge-snelheidslijnen en luchthavens omdat die regio zwaar onderontwikkeld is.

Het over, overrgrote deel van alle productie voor westerse bedrijven vindt plaats in het centrum en oosten van China waar zich alle miljoenensteden en bevinden en alle bedrijvigheid plaatsvindt. Xinjiang ligt 3000 km ten westen van dat dichtmazige netwerk van steden, (spoor)wegen, havens en luchthavens in een deel van China waar je vooral uitgestrekte vlaktes en woestijnen vindt en waar relatief gezien geen hond woont. Kijk 'ns op Google maps en je zult zien dat Xinjiang een industrieel niemandsland is.
BlueBird022 @ymmv6 december 2022 17:56
Ja, dat is duidelijk. Uiteindelijk gaat het voor grote Westerse bedrijven om goedkope arbeid en kosten drukken.

Dit soort bedrijven willen vaak alleen de lusten, maar niet de lasten.
Pasteis @mrbullet6 december 2022 20:16
Eindelijk een verstandig besluit en ziet men in dat we gezamelijk China moeten bestrijden en niet elkaar.

Hopelijk doen ze dat ook op andere vlakken, zoals ohgv milieu.
Ik snap wat je bedoelt, maar ik vind "bestrijden van China" niet de juiste verwoording. Omdat wij als Europa en VS degene geweest zijn die China zo groot hebben gemaak. Als wij niet zo gemakzuchtig waren geweest door China zo groot te maken, hadden we nu een veel stevigerre chipsector in het Westen.

Omdat we vanaf dag één voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten zijn we zo in de "val" gelopen door China om afhankelijk van hun te zijn. Je moet nooit achteroverleunen bij zulke landen. We zien dat China een grote bedreiging op dit moment voor Taiwan en de gehele chipsector van de wereld vormt.
mdbbe2 6 december 2022 10:54
Mooie ontwikkeling. Het is enkel door meer samenwerking dat we dergelijke problemen kunnen oplossen en voorkomen.
Iblies @mdbbe26 december 2022 11:30
Je hebt het originele artikel niet gelezen…
and increased assertiveness of autocratic regimes,
Dan zou je denken dat het weinig uitmaakt een dergelijke opmerking,
totdat je gaat lezen waar ze meer in gaan investeren,
A. Digital Infrastructure and Connectivity

Joint Initiatives with Jamaica and Kenya
Het gaat over chips en dat er meer moet worden samengewerkt,
wordt heel veel over Rusland gesproken,


en er gaat bakken met geld naar Jamaica en Kenia 🤨 Klinkt mij eerder als de ouderwetse VOC-mentaliteit met kolonies verpakt in een modern jasje.


Westen heeft niks te zoeken in de regio’s,
en het gore lef dat ze hebben dat ze vervolgens pretenderen dat ze het voor de kinderen doen;
In cooperation with the government of Jamaica and other Jamaican stakeholders, we will connect over 1,000 public schools and children's homes around Jamaica to robust, inclusive, and secure internet service, strengthen the digital competencies of teachers,
Het is 2022, dit soort theater kan achterwege blijven.


Taiwan kan en kon goedkoper produceren en daar hebben veel bedrijven flinke winsten op gemaakt. Verschillende andere landen hebben zich hierdoor op een bepaalde manier gemanifesteerd wat zacht gezegd ongepast is.


Het trieste is dat door die winsten de kloof tussen arm en rijk in het westen alleen groter is geworden,
en dat de groep die jarenlang achterblijft kwa inkomensgroei wederom de rekening moet gaan betalen en daardoor nog minder te besteden heeft.


Het is geen mooie ontwikkeling,
het is een correctie van het verleden met wederom een rekening voor de gewone burger.
mrbullet @Iblies6 december 2022 12:01
Je bent enkel aan het klagen zonder oplossingen aan te dragen.
En daarbij heeft je geklaag weinig met het onderwerp te maken.

En je refereert naar het westen met "ze", blijkbaar voel of ben je geen onderdeel van het westen.

Suggereer je dat we afhankelijk moeten blijven van China?
Voor zover ik kan overzien bepalen Jamaica en Kenia of ze met ons in zee willen ipv met China. Die overigens als de nieuwe overheerser daar de bevolking im dept-traps laat lopen.
We zien iig nu in dat wat we daar vroeger hebben gedaan slecht is en nu beter willen doen. Al was het om de mensen daar betere leven te gunnen zodat ze niet als vluchtelingen het land verlaten.
Iblies @mrbullet6 december 2022 14:40
dept-traps
Dit zijn verhalen die de wereld in worden geholpen met dank aan de media zonder enige vorm van kritiek.

https://www.imf.org/en/Ab...re-the-IMF-Gets-Its-Money
The IMF’s current total resources of about SDR 977 billion translate into a capacity for lending of about SDR 713 billion (around US$1 trillion).
https://www.imf.org/exter...d/balmov2.aspx?type=TOTAL
108,535,571,849
Je hebt je nooit afgevragen waarom er een bank bestaan met 1 trillion tot de beschikking waarvan maar 1/10 wordt uitgeleend? Gecalculeerde debt-traps omdat je de verliezen kunt afschrijven tegenover winsten terwijl het land allerlei bochten moet inwringen.

Het is prima dat je een mening hebt, maar heb wel genoeg zelfreflectie.
blijkbaar voel of ben je geen onderdeel van het westen.
Blijkbaar besef je niet dat deze landen het westers model adopteren terwijl je het afkeurt?
mrbullet @Iblies6 december 2022 15:09
Oef, dat is wel heel makkelijk om de schuld af te schuiven op de media als je uberhaubt geen vrije media toestaat.

En daarbij heeft je geklaag nogmaals weinig met het onderwerp te maken.

Gezien je reacties heb je sterke banden met China. Het moet wel behoorlijk vreemd aanvoelen om je hier vrij beledigend te mogen uiten over het westen zonder dat je of je familie daarvoor gestraft wordt.
Iblies @mrbullet6 december 2022 16:06
Gezien je reacties heb je sterke banden met China.
Je argument is debt-trap en dat dat slecht is,

op het moment dat je er wordt gewezen dat China het westers model imiteert buiten het IMF om,


ren je gauw weg met dit als argument? China is slecht en niet tegenspreken?


Zoals aangegeven,
China imiteert het westers model. Als je daarnaast nog eens pleit voor het vrije woord, verbaast het me nog meer dat je me de mond probeert te snoeren omdat je zelf niet genoeg geïnformeerd bent over de westerse praktijken, die gekopieerd worden 🙂


https://www.economicshelp.org/blog/glossary/imf-criticism/
Ipv met de staart tussen de been weg te lopen met verwijten,
lijkt het me verstandig je te verdiepen wat je niet hoort in de reguliere media.

Je kunt op al die punten China neer zetten.
Jiskefet296 6 december 2022 11:17
We geven wel wat minder belastinggeld uit aan ouderenzorg, jeugdzorg, justitie en werken allemaal wat langer door. Gelukkig maken we straks wel onze eigen chips. Deze industrie heeft echt een verbazend goede lobby.

On topic: meng publiek geld nooit met private zaken. Dat ging altijd fout. Maar ik haal wel een paar aandelen chipindustrie om mijn verloren belastinggeld goed te maken.
SoulsOnFire @Jiskefet2966 december 2022 11:33
Economische groei zorgt er net voor dat er meer budget is voor andere zaken. Momenteel heeft de chipsector een bewogen periode achter de rug. We kunnen dan wel de beste landen ter wereld zijn op vlak van gezondheidszorg en justitie maar het lijkt me onbegonnen werk om dit te onderhouden (laat staan verbeteren) als we niet allerlei sectoren terug bij ons trekken.
Zulke samenwerkingen spelen meer in ons voordeel dan te wachten tot China een move maakt (zie effect Rusland).
Jiskefet296 @SoulsOnFire6 december 2022 11:50
Je gaat naar een onbewoond eiland. Welke 10 dingen neem je mee?

Alles wat je nu om heen ziet is belangrijk: hout, beton, glas, plastic, energie. Chips staan echt helemaal boven in die Pyramide, ver van de basisbehoeften. Het is echt een godspe om daar publiek geld naar toe te laten gaan. Mensen lijken helemaal geen idee te hebben van het huishoudboekje van de overheid. Alles lijkt uit een hoge hoed te komen.

Het is echter zero-sum. Jouw opa krijgt een dag minder verzorging omdat dat geld is overgeboekt naar Intel. Je kind komt op een wachtlijst omdat Schiphol uit de brand moest worden geholpen. Een verdachte wordt vrijgelaten omdat ABN-AMRO moest worden gered. En als het weer beter gaat, lopen de aandeelhouders met het geld weg.
SoulsOnFire @Jiskefet2966 december 2022 14:30
Economische groei zorgt voor meer geld in de kas. Als ze dan nog extra wetgevingen voorzien waardoor de locale bevolking er baat bij heeft, is het toch goed?

Dat neemt niet weg dat je moet investeren om nadien de vruchten te plukken. Mijn opa en mijn kind krijgen betere zorgen dan dat men in vele andere landen krijgt. Uiteraard kan en moet het beter maar we leven nu eenmaal in een moeilijke periode. Wat denk je dat er gaat gebeuren als we de chips in Azie blijven produceren?

Hoe ga je de zorg en justitie bevorderen zonder welvarende economie?

Wat we meenemen naar een onbewoond eiland of wat al dan niet een basisbehoefte is, is naar mijn mening een mager argument.

[Reactie gewijzigd door SoulsOnFire op 22 juli 2024 16:56]

wiezalditzijn @Jiskefet2966 december 2022 11:58
Er zijn straks te weinig mensen om te helpen in de oudere zorg. Puur door vergrijzing. We hebben automatisering hard nodig. Chip zitten daar in tegenstelling tot wat je zegt, helemaal onderaan de piramide. Het is de basis van steeds meer producten.
ari3 @Jiskefet2966 december 2022 13:07
Wie zijn de (groot)aandeelhouders van Schiphol en ABN-AMRO? Juist, dat zijn de Nederlandse staat en pensioenfondsen. Die steun is niet perse weggegooid geld.
jmsaow 6 december 2022 11:10
Ze zijn dus overeengekomen dat de EU zich zal aanpassen aan de belangen van de VS. Wie geloofd dat de VS geen misbruik maakt van de mogelijkheden die ze hebben die leeft onder een steen. De overheid in de VS heeft totaal niets te zeggen over wat bedrijven doen, behalve met geld te strooien om bedrijven over te halen bepaalde ontwikkelingen in eigen land op te starten.
BroWohsEdis 6 december 2022 12:22
ASML aandelen kopen dus
Roel1966 6 december 2022 18:26
Samenwerking vind ik in de basis nooit verkeerd echter denk ik wel weer van waarom alleen de EU en Amerika dan gaan samenwerken. Ik zou dan zeggen van betrek ook de andere chip producerende landen erbij zoals China, Taiwan etc.... Nu ga je weer zo'n front vormen van de EU en Amerika waarvan je je kan afvragen of dat nu wel echt samenwerken is.

Niet dat ik anti-Amerikaans ben maar ik ben ook zeker niet pro-Amerikaans net zoals ik ook niet pro-EU ben of anti-EU. We leven uiteindelijk met zijn allen op de aardbol en kunnen daarvoor andere werelddelen niet uitsluiten en doen alsof ze er niet zijn.
Verwijderd 6 december 2022 11:06
Kom, laten we eens een paar honderd miljoen belastinggeld stukslaan op BVs want anders krijgen andere BVs een vervelende onderhandelingspositie voor chips.
JonPalle 6 december 2022 17:43
Goede zaak. Eindelijk viert de ratio hoogtij.

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