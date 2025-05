VS legt bredere beperkingen op voor chipexport naar Chinese bedrijven

De VS heeft exportbeperkingen uitgevaardigd waardoor Amerikaanse bedrijven die chips en/of chipproductieapparatuur willen exporteren naar China, een vergunning moeten aanvragen bij de overheid. Chips die met Amerikaanse tech worden gemaakt, vallen ook onder de beperkingen.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Handel moeten de nieuwe exportbeperkingen ervoor zorgen dat bepaalde chiptechnologieën niet in handen komen van het Chinese militaire apparaat en de Chinese inlichtingendiensten. De Amerikaanse overheid vermeldt in zijn officiële documentatie reguliere computerchips, chipproductieapparatuur en halfgeleiders die bestemd zijn voor het gebruik in 'supercomputers', maar het overheidsapparaat maakt ook gewag van militaire apparatuur waarin gebruik wordt gemaakt van halfgeleiders.

De Amerikaanse overheidsdienst definieert een supercomputer als een computersysteem dat over een maximale rekenkracht van 100 petaflops beschikt. Dit is als het een 64bit-systeem betreft. In het geval van een 32bit-systeem is een maximum van 200 petaflops de maatstaf voor een supercomputer. Volgens bronnen die de redactie van Reuters kon spreken, komen hierdoor ook Chinese commerciële datacenters in grootsteden zoals Beijing in het vizier.

De nieuwe beperkingen komen er nadat de Amerikaanse overheid eerder dit jaar een beperking had opgelegd aan Amerikaanse bedrijven KLA Corp, Lam Research Corp en Applied Materials. Deze bedrijven mochten geen chipproductieapparatuur meer exporteren naar Chinese ondernemingen die sub-14nm-chips maken in hun fabrieken, tenzij ze daar een vergunning voor hebben. Ook de Amerikaanse bedrijven AMD en Nvidia kregen afgelopen zomer te horen dat ze niet langer bepaalde accelerators voor AI mochten exporteren naar China. Dit kon enkel als ze daar toestemming voor hadden van de Amerikaanse overheid.

Update, 10.20 uur: Inleiding aangepast. Daarin ontbrak de vermelding dat de nieuwe maatregelen ook van toepassing zijn op de Amerikaanse export van chipproductieapparatuur.