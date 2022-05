'Witte Huis wijst Intel-plannen om chipproductie in China op te hogen af'

De plannen van Intel om chipproductie in China op te voeren, zijn mogelijk afgewezen door het Witte Huis. Dat melden anonieme bronnen aan Bloomberg. De Amerikaanse regering zou dat gedaan hebben uit 'veiligheidsoverwegingen'.

Volgens bronnen van Bloomberg heeft Intel voorgesteld om een fabriek in de Chinese stad Chengdu te gebruiken om wafers te produceren. Die fabriek zou tegen het einde van 2022 operationeel kunnen worden, en kunnen helpen bij het tegengaan van de wereldwijde chiptekorten.

Intel heeft zijn Chinese plannen volgens Bloomberg recent gepresenteerd aan het Witte Huis. De regering-Biden zou de stap 'ten stelligste ontmoedigd hebben', vertellen bronnen die bekend zijn met de discussies. In navolging van die gesprekken, zou Intel de plannen geschrapt hebben. "Na overleg met het team van Biden heeft Intel op dit moment geen plannen om de productie in China uit te breiden", vertelt een anonieme bron aan het persbureau.

Intel bevestigt de gesprekken met het Witte Huis niet direct, maar meldt wel aan Bloomberg dat het 'openstaat voor andere oplossingen om het huidige chiptekort aan te pakken'. Het Witte Huis wilde ook niet reageren, maar zei dat de Amerikaanse regering 'zeer gericht is op het voorkomen dat Amerikaanse technologieën, kennis en investeringen' door China gebruikt worden om eigen capaciteiten te ontwikkelen.

Intel werkt al langer aan het uitbreiden van zijn chipproductie-activiteiten, onder andere in Europa en de VS. Het bedrijf bouwt momenteel twee chipfabrieken in Arizona, en wil nog meer nieuwe fabrieken in Noord-Amerika neerzetten. Daarvoor zoekt Intel steun van de Amerikaanse overheid. Die regering werkt momenteel aan een Chips-wet die goed is voor 52 miljard dollar aan financiering voor de chipsector, hoewel die wet inmiddels al enkele maanden in het congres ligt. De meningen en uitspraken van het Witte Huis zullen daarom invloed hebben op de beslissingen van Intel.

Het standpunt van het Witte Huis komt niet als een verrassing. Amerikaanse president Biden is geregeld kritisch tegenover China en ondertekende recent een wet die Huawei en ZTE verbiedt om vergunningen te krijgen van de Federal Communications Commission, waardoor de bedrijven geen apparatuur mogen leveren aan de Amerikaanse telecomsector.