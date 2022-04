Intel begint met bouw van twee nieuwe chipfabrieken in Arizona

Intel is begonnen met de bouw van twee nieuwe chipfabrieken in de Amerikaanse staat Arizona. Deze fabrieken, die Fab 52 en Fab 62 gaan heten, kosten gezamenlijk 20 miljard dollar en moeten in 2024 volledig operationeel zijn.

Intel meldt in een persbericht dat de twee nieuwe chipfabrieken onder andere chips gaan produceren op de Intel 20A-node. Die naam verwijst naar 20 ångström, wat overeenkomt met 2nm. De chipgigant maakte eerder dit jaar zijn nieuwe productieroadmap bekend en stelde toen al dat het in de eerste helft van 2024 zijn 20A-procedé zou introduceren. De nieuwe chipfabrieken zullen daarmee een grote rol spelen in Intels doelstelling om tegen 2025 weer leidend te zijn in de halfgeleidersector.

De twee nieuwe fabs worden ook de eerste Intel-chipfabrieken waarin productiecapaciteit wordt gereserveerd voor externe klanten. Intel gaf in maart aan dat het ook chips voor andere bedrijven gaat produceren en inmiddels hebben enkele bedrijven aangegeven dat ze daarvan gebruik gaan maken. Intel gaat bijvoorbeeld vanaf 2024 chips produceren voor Qualcomm, wiens soc's gebruikt worden in smartphones en laptops. Daarbij zou ook het Intel 20A-procedé worden ingezet.

Volgens Intel moeten de nieuwe chipfabrieken in totaal 3000 high-tech banen opleveren, naast 3000 banen voor de bouwwerkzaamheden en 13.000 'indirecte' banen in de plaatselijke gemeenschap rondom de fabrieken in Arizona. Het is nog niet bekend wat de productiecapaciteit van de nieuwe chipfabrieken wordt, maar Intel-ceo Pat Gelsinger vertelt aan Reuters dat het gaat om 'duizenden wafers per week'.

Volgens Gelsinger is Intel ook van plan om voor het einde van 2021 nóg een Intel-campus aan te kondigen, waar uiteindelijk acht nieuwe chipfabrieken komen te staan. Het bedrijf gaf eerder al aan dat het die mogelijkheden onderzoekt. Het is niet bekend waar deze nieuwe chipfabrieken komen te staan, maar het bedrijf meldde in augustus dat het 'breed' over de VS kijkt.

"Wij zijn momenteel in gesprek met een aantal staten in de VS, die ons voorstellen doen voor locaties op het gebied van energie, water, milieu, in de buurt van universiteiten, skill capacity. Ik verwacht voor het eind van dit jaar een aankondiging te kunnen doen over die locatie", vertelde Gelsinger in een interview met The Washington Post.

Intel hield deze week een ceremonie op de bouwplaats van de nieuwe chipfabrieken