Intel wint contract van Pentagon voor opzetten chipproductie-ecosysteem in VS

Intel Foundry Services gaat een chipproductieproject van het Amerikaanse ministerie van Defensie leiden. Het bedrijf zal daarmee werken aan het opzetten van een foundry-ecosysteem voor het ontwerpen en produceren van chips binnen de Verenigde Staten.

Intel krijgt het contract verstrekt onder het RAMP-C -project van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Dit project is opgezet om het gebruik van een in de VS gevestigd ecosysteem voor halfgeleiderproductie te faciliteren, voor de productie van commerciële chips die bijvoorbeeld nodig zijn voor de 'kritieke systemen' van het Pentagon.

"De Verenigde Staten hebben momenteel geen toegang tot foundry-technologie binnen de VS die aan de langetermijnbehoeften van het ministerie van Defensie aan de productie van geavanceerde micro-elektronica kan voldoen", luidt het projectvoorstel van het Pentagon. Het RAMP-C-project moet daar verandering in brengen.

Intel Foundry Services, Intels chipproductiedivisie die dit jaar is opgezet, gaat dat initiatief leiden. Hiervoor gaat het bedrijf samenwerken met andere bedrijven uit de chipsector, waaronder IBM. Het bedrijf noemt ook Cadence en Synopsys, twee bedrijven die software maken waarmee chips worden ontworpen. Er doen nog meer bedrijven mee met het project, maar die worden niet concreet genoemd in het persbericht van Intel.

De bedrijven die deelnemen aan het RAMP-C-project moeten de behoeften van de Amerikaanse regering voor het ontwerpen en produceren van integrated circuits ondersteunen. Hiervoor moeten de bedrijven een Amerikaans halfgeleiderecosysteem opzetten voor het ontwerp en de productie van chips. Testchips hiervoor moeten geproduceerd worden op Intels 18A-procedé, dat voor 2025 in de planning staat.

Het Pentagon heeft voor het RAMP-C-project een totaalbudget van 100 miljoen dollar, schrijft ook Ars Technica. Het is echter onbekend hoeveel daarvan bestemd is voor Intel; het bedrijf maakt niet bekend welk bedrag de chipproducent ontvangt voor zijn deelname aan het project.

Intel investeert al langer in zijn posititie in de chipproductiesector. Het bedrijf kondigde in maart zijn IDM 2.0-strategie aan, waarbij de fabrikant meldde dat het ook chips voor andere bedrijven zou gaan produceren. Intel investeert onder andere 20 miljard dollar in nieuwe chipfabrieken in Arizona en overweegt de bouw van nog meer Amerikaanse fabrieken, waarvan de kosten kunnen oplopen tot 120 miljard dollar. Tegelijkertijd is de chipgigant van plan om een nieuwe fabriek in Europa te bouwen, als onderdeel van EU-ambities om haar positie in de chipsector te versterken.