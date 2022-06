ROC Mondriaan meldt grote hack, studenten kunnen niet bij bestanden

MBO-instelling ROC Mondriaan is slachtoffer geworden van een grote hack. Daardoor zijn de systemen van de school momenteel onbereikbaar en kunnen medewerkers en studenten niet bij hun bestanden.

De hack werd afgelopen weekend ontdekt, waarna de onderwijsinstelling aangifte heeft gedaan, schrijft ROC Mondriaan in een blogpost. Er is inmiddels ook een forensisch onderzoek naar de hack gestart. Daarmee hoopt de onderwijsinstelling 'de omvang van de hack in kaart te brengen, helder te krijgen wat de gevolgen zijn en sporen veilig te stellen'. Er wordt momenteel ook onderzocht hoe ROC Mondriaan de systemen zo snel en veilig mogelijk weer toegankelijk kan maken.

Het is vooralsnog niet duidelijk of het een ransomware-infectie betreft. Woordvoerders van de school willen dat momenteel nog niet bevestigen, schrijft RTL Nieuws. Harry de Bruijn, een lid van het college van bestuur van de school, schrijft in de blogpost: "Het liefste zouden we nu meer vertellen, maar de komende uren en dagen moet eerst het onderzoek opheldering geven."

ROC Mondriaan zet 'alles op alles' om het onderwijs volgende week te starten, hoewel dat mogelijk wel in 'aangepaste vorm' zal zijn. Dat is omdat het nog onzeker is 'of het onderwijs kan rekenen op ondersteuning van de nodige systemen en applicaties'.