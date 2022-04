NOS: buitenlandse inlichtingendienst zat achter hack op Geneesmiddelenbureau

De hack op het Europees Geneesmiddelenbureau van eerder deze maand werd uitgevoerd door een buitenlandse inlichtingendienst. Die was op zoek naar informatie over de werking van coronavaccins, meldt de NOS na berichten van Duitse omroepen.

De aanval vond eerder deze maand plaats op de EMA, het Europees Geneesmiddelenbureau. Het hoofdkantoor daarvan staat in Amsterdam. Een bron van de NOS bevestigt nieuws van Duitse regionale omroepen WDR en BR dat het om een gerichte aanval ging. Die was bedoeld om informatie te verzamelen over de werking van coronavaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna.

Ten tijde van de aanval was de omvang ervan nog onbekend. De aanvallers hadden inderdaad toegang tot de documenten over de werking van het vaccin. Ook waren de aanvallers op zoek naar informatie over de toelatingsprocedures van de vaccins en over betrokkenen bij de onderzoeken daarnaar. Het is niet duidelijk of ze die informatie ook hebben weten te bemachtigen.

Veel details over de aard van de hack zijn niet bekend. De aanval zou zijn uitgevoerd door een buitenlandse inlichtingendienst, maar het is niet bekend welke dat is of uit welk land die komt. Ook is niet duidelijk hoe de hackers wisten binnen te dringen. De aanvallers zouden volgens de NOS wel mogelijk tweestapsverificatie hebben weten te omzeilen, maar ook daarvan is niet bekend hoe ze dat deden. Deze zomer waarschuwden verschillende veiligheidsdiensten dat Russische staatshackers gezondheidsinstellingen aanvielen om informatie over het vaccin te bemachtigen.