Criminelen leggen Belgisch lab dat coronatests uitvoert plat en eisen losgeld

Criminele hackers hebben het operationele systeem van het Algemeen Medisch Laboratorium in het Belgische Hoboken platgelegd. Het laboratorium voert per dag zo'n 3000 coronatests uit, wat neerkomt op vijf procent van het landelijk totaal.

Volgens de Gazet van Antwerpen vragen de hackers om losgeld om de systemen weer werkend te maken, maar het laboratorium zegt daar niet op ingegaan te zijn. In plaats daarvan is het naar de autoriteiten gestapt. De Belgische Computer Crime Unit heeft een onderzoek in gang gezet. Er lijken geen patiëntengegevens gestolen te zijn bij de inbraak, zeggen de betrokken partijen. De systemen bij het Algemeen Medisch Laboratorium liggen door de hack sinds maandag 28 december stil.

Het is niet de eerste keer dat een instantie die zich bezighoudt met de bestrijding van het coronavirus het doelwit is van een hack. Begin december was het Europees Geneesmiddelenbureau EMA, dat de coronavaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna moest keuren, het doelwit van een digitale aanval. De aanvallers hadden toegang tot de documenten over de werking van het vaccin. Ook waren de aanvallers op zoek naar informatie over de toelatingsprocedures van de vaccins en over betrokkenen bij de onderzoeken daarnaar. Het is niet duidelijk of ze die informatie ook hebben weten te bemachtigen.