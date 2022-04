John de Mol en Facebook treffen schikking in rechtszaak rond nep-bitcoinreclames

Facebook en John de Mol hebben een schikking getroffen over de advertenties waarin de Nederlandse mediamagnaat zogenaamd cryptovaluta aanprijst. Veel details van de schikking worden niet gedeeld, maar beide partijen zijn er tevreden mee.

Onder andere de NOS schrijft dat nieuwe technologie van Facebook ervoor moet zorgen dat de misleidende advertenties niet meer moeten verschijnen op het platform. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over welke stappen er gezet moeten worden, mochten die advertenties toch weer de kop op steken. Volgens De Mol is er nu 'voldoende zekerheid' dat de advertenties weg zijn en blijven.

Een jaar geleden won De Mol al een kort geding tegen Facebook over de advertenties; toen werd het bedrijf opgedragen op te treden tegen de advertenties op laste van een dwangsom van 1,1 miljoen euro. Daartegen ging het toen in hoger beroep.

Tot op heden hield Facebook vol dat een filter tegen deze advertenties technisch niet mogelijk was en dat het ertoe zou leiden dat legitieme posts over John de Mol dan onterecht verwijderd zouden kunnen worden. Ook is het van mening dat het slechts een doorgeefluik is voor advertenties en niet verantwoordelijk is voor wat daar in staat.

Naast De Mol figureren onder meer Alexander Klöpping, Marco Borsato en Humberto Tan regelmatig in de advertenties. Die leidden bovendien tot slachtoffers; de Fraudehelpdesk heeft van tientallen slachtoffers gehoord die meer dan 1,7 miljoen euro zouden zijn kwijtgeraakt.