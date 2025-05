Influencer krijgt 1,3 miljoen dollar boete voor verhullen betaling cryptomunt-ad

Kim Kardashian heeft met de Amerikaanse Securities and Exchange Commission een schikking getroffen over een Instagram-post over EMAX-tokens. Voor deze post ontving Kardashian 250.000 dollar, maar ze had bij het bericht niet geopenbaard dat ze er geld voor kreeg.

In de Instagram-post schreef Kardashian te delen 'wat mijn vrienden me net vertelden over de EthereumMax-token', meldt onder meer CNBC. Deze post had een #ad en een link naar de EthereumMax-website. Volgens de SEC overtrad Kardashian met deze post de wet.

"Beroemdheden of anderen die cryptovaluta promoten, moeten de aard, de bron en het bedrag dat zij in ruil voor de promotie hebben ontvangen, bekendmaken", schrijft een SEC-bestuurder. Kardashian vermeldde niet dat ze 250.000 dollar kreeg voor de post. De influencer schikt met de toezichthouder en betaalt 1,26 miljoen dollar. Een miljoen hiervan is de boete; de 260.000 dollar is het bedrag dat ze voor de post kreeg, vermeerderd met rente.

De schikking betekent niet dat Kardashian erkent of ontkent dat ze fout zat. Naast de boete kreeg Kardashian een verbod opgelegd om in de komende drie jaar cryptovaluta te promoten in een post.