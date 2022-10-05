Sociaal medium Instagram krijgt op meer plekken advertenties. Dat heeft moederbedrijf Meta bekendgemaakt. Onder meer in korte video's, ofwel Reels, en op profielpagina's van gebruikers komen nieuwe soorten advertenties te staan.

Instagram: advertentie in Explore-tabblad

Bij Reels gaat het om advertenties van vier tot tien seconden die gebruikers kunnen overslaan, zegt Meta. De advertenties komen in beeld als gebruikers een Reel hebben afgekeken. Normaal zou hij dan in een loop gaan, maar in de toekomst kan daar dus een advertentie tussendoor komen voor gebruikers die de video voor de tweede keer gaan zien.

De advertenties in de feed op het profiel bieden een extra mogelijkheid voor makers om geld te verdienen, zo zegt Meta. Via een omzetdeling kunnen de houders van die accounts geld krijgen voor advertenties die in de feed op hun profielpagina te zien is. Een proef daarmee gaat lopen met Amerikaanse accounts.

De derde plek is het Explore-tabblad in de app. Daar waren al advertenties, maar niet op de thuispagina van het tabblad, het grid met kleine vakjes. Die komen er wel, zegt Meta. Het bedrijf prijst de nieuwe advertentieplekken aan als manieren voor bedrijven om bestaande en nieuwe klanten te bereiken. Meta deelt geen verwachtingen of bevindingen over hoe de nieuwe advertentieplekken de gebruikservaring van gebruikers beïnvloedt. Instagram is een gratis te gebruiken app en verdient geld met gerichte advertenties.