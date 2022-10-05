Instagram krijgt op meer plekken advertenties

Sociaal medium Instagram krijgt op meer plekken advertenties. Dat heeft moederbedrijf Meta bekendgemaakt. Onder meer in korte video's, ofwel Reels, en op profielpagina's van gebruikers komen nieuwe soorten advertenties te staan.

Instagram: advertentie in Explore-tabblad
Instagram: advertentie in Explore-tabblad

Bij Reels gaat het om advertenties van vier tot tien seconden die gebruikers kunnen overslaan, zegt Meta. De advertenties komen in beeld als gebruikers een Reel hebben afgekeken. Normaal zou hij dan in een loop gaan, maar in de toekomst kan daar dus een advertentie tussendoor komen voor gebruikers die de video voor de tweede keer gaan zien.

De advertenties in de feed op het profiel bieden een extra mogelijkheid voor makers om geld te verdienen, zo zegt Meta. Via een omzetdeling kunnen de houders van die accounts geld krijgen voor advertenties die in de feed op hun profielpagina te zien is. Een proef daarmee gaat lopen met Amerikaanse accounts.

De derde plek is het Explore-tabblad in de app. Daar waren al advertenties, maar niet op de thuispagina van het tabblad, het grid met kleine vakjes. Die komen er wel, zegt Meta. Het bedrijf prijst de nieuwe advertentieplekken aan als manieren voor bedrijven om bestaande en nieuwe klanten te bereiken. Meta deelt geen verwachtingen of bevindingen over hoe de nieuwe advertentieplekken de gebruikservaring van gebruikers beïnvloedt. Instagram is een gratis te gebruiken app en verdient geld met gerichte advertenties.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 05-10-2022 12:18 100

05-10-2022 • 12:18

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Reacties (97)

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jaenster 5 oktober 2022 12:21
Toch fijn hoe dit soort platformen zichzelf omzeep weet te helpen. Stelt toch gerust.

Op naar t volgende platform die de eerste jaren nog leuk en prettig is, wat is het nieuwe youtube, of instagram? BeReal lijkt groot te worden maar denk dat het een tijdlijke iets is (zoals clubhouse). Zijn er buiten porn nog goede video platformen zoals youtube?
YangWenli @jaenster5 oktober 2022 12:54
Zonder ublock origin en Blokada zou ik het internet een stuk minder gebruiken :X
magnifor @YangWenli5 oktober 2022 17:24
Het internet is verpest, advertenties en die cookiebanners de grootste boosdoeners. Gelukkig zijn er browsers zoals Brave die het internet enigszins bruikbaar houden.
GekkePrutser
@magnifor6 oktober 2022 01:21
Inderdaad, of Firefox met uBlock Origin.

En bypass paywalls clean tegen de paywalls.
DeeJay1965 @GekkePrutser6 oktober 2022 08:05
Is dat Bypass Paywalls Clean een beetje te vertrouwen? Zie dat hij je gegevens op mega veel plekken kan lezen. Nog tips voor de beste config?
GekkePrutser
@DeeJay19656 oktober 2022 12:39
Ja ik vind het goed te vertrouwen. Ten eerste vraagt het alleen permissies voor de sites waar het daadwerkelijk iets blokkeert. Dus het vraagt geen toestemming om elke webpagina te zien en kan dus niet meekijken met bijv. je webmail. Het werkt alleen op sites waar je waarschijnlijk toch geen account hebt (immers als je al betaalt en een account hebt, dan is er geen paywall te blocken). Dit is een verschil met de oude ("niet-clean") versie, die vroeg wel toestemming voor elke site!

Het nadeel is wel dat je bij elke update die sites toevoegt weer de permissies moet her-accepteren omdat er nieuwe sites te accepteren zijn. Geen groot probleem vind ik voor de extra veiligheid die het biedt.

Ten tweede is het open source dus je kan controleren wat het precies doet.

Qua config is er niets in te stellen, alleen als je ergens WEL een abonnement hebt, moet je die site uitsluiten anders logt hij je steeds uit (het blokkeren van cookies maakt deel uit van de werking)
DeeJay1965 @GekkePrutser16 oktober 2022 11:39
Thanks!
heradepera @magnifor6 oktober 2022 06:43
Amen!
Qalo @YangWenli5 oktober 2022 16:33
Hier nog één. Als ik weer eens een nieuw systeem installeer en ik open bij een fresh install een webpagina waar ik regelmatig kom, dan schrik ik me kapot hoeveel het er zijn en hoeveel focus ze wegnemen van de content. Ik werk zelf uiteraard met adblockers en hosts lijsten, dus ik zie dat normaliter niet. Maar als je dat niet doet en je surft het internet zonder adblockers, dan wordt je letterlijk onder gescheten met reclame.

Hoeveel reclame moet je nog krijgen voordat de maat vol is, vraag ik me af? Mijn grens is allang bereikt, en ik ben inmiddels allergisch voor alle soorten reclame. Ben ik de enige die vindt dat de mate van reclame waarmee je overspoeld wordt niet te pervers voor woorden is? Het lijkt inmiddels bijna op een soort "commerciële propaganda". In Noord-Korea wordt je geïndoctrineerd met propaganda van de overheid, maar hier in het Westen wordt je geïndoctrineerd door de commercie. Ik vind het allebei even erg... |:(
PFY @jaenster5 oktober 2022 12:49
Bij youtube kan je het tenminste nog afkopen door premium te nemen.
Bitmaster @PFY5 oktober 2022 16:09
Of Premium Lite. Die gebruik ik sinds het er is. Het is nog relatief goedkoop (6,99). Geen geneuzel met ad blockers. Daar kan ik ook niets mee, want ik wil reclamevrij de YouTube app kunnen gebruiken op mijn LG televisie. Die pakt ook bijna altijd de hoogste resolutie, in tegenstelling tot de YouTube app op mijn telefoon. Op de tv werkt het echt top.
GekkePrutser
@PFY5 oktober 2022 18:04
Of gewoon newpipe gebruiken.

Voor youtube zou ik nooit betalen, zeker niet omdat Google nog steeds doet aan datamining zelfs als je betaalt.
Zynth @GekkePrutser5 oktober 2022 23:21
En omdat veel filmpjes alsnog reclame bevatten van de auteur zelf.
Lisadr @PFY5 oktober 2022 16:11
Hoe lang voordat Insagram en FB dat ook krijgen.
SilverRST @PFY5 oktober 2022 17:16
Voor Android: VancedApp
Voor PC: Firefox met uBlock Origin
ugc2 @PFY5 oktober 2022 17:38
Ik heb sinds vorige jaar YouTube Premium aangeschaft via een Egyptische simkaart toen ik er op vakantie was. Wel alles netjes betaald via mijn Belgische creditkaart.
Sindsdien betaal ik €3/maand, hetgeen ik er voor over heb!
Janusch @jaenster5 oktober 2022 21:23
Ik denk dat er ook wel mensen gaan zijn die willen betalen voor advertentievrije Insta.
Echter, een gemiddelde gebruiker levert meer op aan ads, dan aan een abbo van laten we zeggen €6,99 per maand.

Dat zal de reden zijn dat er geen Insta Pro is o.i.d.
yoranpower 5 oktober 2022 12:41
Voor de mensen die wel op Instagram willen loeren, maar geen reclmae willen, is er voor Android de app: Instander.
e.dewaal @yoranpower5 oktober 2022 14:35
Ik gebruik AeroInsta, geeft ook geen reclames weer. Is alleen niet altijd 100% stabiel, af en toe stopt de app ineens.
Verder zitten er nog meer handige features in, zoals de mogelijkheid om posts/video's te downloaden en de functie dat stories niet automatisch doorgaan naar de volgende, maar dat je eerst moet klikken.
FPSUsername @yoranpower5 oktober 2022 15:59
Er is minder reclame in instander. Het probleem is (eigenlijk zoals (re)vanced) dat de base app vaak geüpdatet wordt en dat de patches weer gebroken zijn. Er zijn maar weinig updates en ik merk wel bij instander dat hoe groter de periode na een update wordt, hoe meer advertenties en zooi er weer terug komt.
Desalniettemin, een must have, want anders zijn die apps gewoon onbruikbaar.
Replic @yoranpower5 oktober 2022 13:11
VERO is ook een hele mooie alternatief voor Instagram!
PageFault @Replic5 oktober 2022 13:50
Maar daar kun je niet mee op instagram loeren ;)
Replic @PageFault5 oktober 2022 15:39
Nee das waar :p
honey 5 oktober 2022 12:21
Nog meer advertenties? Pfff, ik vind dat er nu al heel veel zijn. De gesponsorde en gesuggereerde accounts vind ik al aardig mijn ervaring beïnvloeden. Als het er nog meer worden moet ik nog zien of ik mensen blijf volgen. Zelfde geldt ook YouTube. Best vaak dat ik een filmpje niet bekijk als er twee lange advertenties zijn.
Ivolve @honey5 oktober 2022 12:23
Best vaak dat ik een filmpje niet bekijk als er twee lange advertenties zijn.
Dat is best slim. Het algoritme houdt dit ook in de gaten. Als je vaak het venster wegklikt als je een ad krijgt dan krijg je er uiteindelijk ook minder.
Bitmaster @Ivolve5 oktober 2022 15:50
[...]Het algoritme houdt dit ook in de gaten. Als je vaak het venster wegklikt als je een ad krijgt dan krijg je er uiteindelijk ook minder.
Ik heb me dit altijd afgevraagd bij het wegklikken. Heb je een bron van deze informatie?

[Reactie gewijzigd door Bitmaster op 23 juli 2024 08:43]

GekkePrutser
@Ivolve5 oktober 2022 18:05
Grappig, zou je dat ook kunnen triggeren door een app te maken die constant dit doet?

Nouja, ik kijk YT toch nooit via de gewone website juist vanwege de ads.
Iblies @honey5 oktober 2022 13:17
Ik vermoed dat Facebook meer mensen in hun eigen advertentiecirkel wil gaan (voor)trekken.

Wat je ziet is dat er op instagram via allerlei derde partijen advertenties op hun platform worden vertoond waar zij vrijwel niks van terugzien.

In Europa mag het al niet (zomaar) meer in programma’s,
nieuws: Grote Nederlandse influencers moeten vanaf 1 juli duidelijk zijn over...
in andere delen van de wereld “moet” het overduidelijk in beeld worden gebracht op straffe van waarschuwingen/demoneytizen van het kanaal.
jkrol @honey5 oktober 2022 13:09
YouTube kijken in Brave browser en voilà, geen ads meer.
sjoerd.stougie @jkrol5 oktober 2022 13:22
of een adblocker in Firefox (weet niet hoe Chrome na de update functioneerd)
jkrol @sjoerd.stougie5 oktober 2022 13:28
Klopt.
Mooie van Brave is dat, bv op een iPad, het blokt zonder extensies, want op mobiele devices werken extensies niet (voor zover ik weet).
Mijndert1507 @jkrol5 oktober 2022 13:36
Firefox ondersteunt wel extensies op mobiel :)
GekkePrutser
@Mijndert15075 oktober 2022 18:06
Ja maar heel beperkt... Alleen een lijst aan goedgekeurde extensies. Dark Reader en uBlock Origin zitten daar gelukkig wel bij.

Zo kan je bijvoorbeeld niet de paywall blocker gebruiken die ik veel gebruik :'(

PS: En dit is alleen op Android natuurlijk.
HellboyFromHell @Mijndert15075 oktober 2022 14:14
Door deze comment direct de firfox app gaan downloaden.. na foutmeldingen en daarna forums scrollen kwam ik erachter dat dit op ios NIET mogelijk is. (Brave browser build in add blocker werkt wel trouwens, dus alsnog 0,0 adds voor deze malse man :)).
Tldr Dat ondersteunt hij helemaal niet, die comment van jouw is slap gelul dus

[Reactie gewijzigd door HellboyFromHell op 23 juli 2024 08:43]

Leon-B @HellboyFromHell5 oktober 2022 15:48
dat het niet ondersteund wordt op ios is een apple regeling en niet door firefox

op android werkt het gewoon
HellboyFromHell @Leon-B5 oktober 2022 15:49
ja dat las ik ook inderdaad.
Mijndert1507 @HellboyFromHell6 oktober 2022 13:36
Dat het op ios niet werkt betekent niet dat mijn comment slap gelul is, had er bij kunnen vermelden dat ik inderdaad android gebruik.
HellboyFromHell @Mijndert15076 oktober 2022 13:48
Jij zegt "op mobiel" terwijl het dus op 1/3 van de mobieltjes sowieso niet kan.
Zeg dan ook op android ipv op mobiel.
En nee niet erbij kunnen vermelden, je had het gelijk goed moeten zeggen, wat je nu zegt klopt gewoon niet.

Slap gelul, desinformatie, totale onzin allemaal een pot nat

[Reactie gewijzigd door HellboyFromHell op 23 juli 2024 08:43]

Mijndert1507 @HellboyFromHell6 oktober 2022 14:29
27.73% van de telefoons wereldwijd draait op ios (bron) dus dat 1/3 van de mobieltjes het niet kan is van hetzelfde kaliber slap gelul, desinformatie en totale onzin.
HellboyFromHell @Mijndert15076 oktober 2022 15:33
https://gs.statcounter.co...-share/mobile/netherlands
Jammer joh daar ga je weer..

Alsof ik niet eerst goed bronnen check voordat ik iets comment, zou jij ook is moeten doen.
Geef nou maar gewoon toe dat jij de enigste hier bent die (telkens) onzin brubbelt, met je kaliber.

[Reactie gewijzigd door HellboyFromHell op 23 juli 2024 08:43]

Neon Noodle @jkrol5 oktober 2022 13:33
Opera en Vivaldi hebben ook ingebouwde ad blockers maar ze zijn allemaal oerslecht of laten bewust ads op bepaalde domeinen door
FPSUsername @Neon Noodle5 oktober 2022 15:54
Volgensmij is de adblocking in Vivaldi alleen voor het blokkeren van advertenties die niet volgens de regels geplaatst worden (zoals al die popups van vroeger).

Ublock origin ernaast en je kunt internetten (veel websites zijn gewoon onbruikbaar door advertenties + cookie walls).
Settler11 @sjoerd.stougie5 oktober 2022 13:46
of adaway in non-root (vpn) modus.
QoffeePanda @honey5 oktober 2022 13:41
Exact dit. Gelukkig valt YouTube nog prima te omzeilen door een AdBlocker.
Maar nog meer Ads op Instagram terwijl ik net van Facebook wil afstappen DOOR de content en de gesponsorde berichten... Blijft hetzelfde bedrijf uiteraard
Mu.siQ 5 oktober 2022 12:21
Ik wilde het al eventjes verwijderen (al een aantal jaar van facebook af, heerlijk) want het werd steeds meer reclame en onzin. Steeds meer facebook, onrealistische verhalen en wat een bult reclame, niet normaal. Dit kon mij nog wel eens het duwtje geven.

Alleen nog over naar signal of telegram met de hele familie en dergelijke en META is compleet de deur uit.
911GT2 @Mu.siQ5 oktober 2022 12:46
Ik zou graag van FB af gaan, het probleem is dat ik enkele groepen heb op FB die ik graag volg omdat er specifieke kennis zit over mijn auto. Jammer dat FB eigenlijk de oude forums de nek heeft omgedraaid want anders was het al weg.
PVDK007 @911GT25 oktober 2022 13:28
Ik zat ook in bepaalde groepen die nuttige kennis hadden maar ik heb alles verwijderd. Je mist het echt niet want je doet ergens anders weer die kennis op of vind informatie over je auto bijvoorbeeld. Het internet is daar groot genoeg voor.
Gigazone @911GT25 oktober 2022 14:40
Andere auto kopen, probleem opgelost. Graag gedaan ;)
Sluuut @Mu.siQ5 oktober 2022 14:54
Ik ben de enige die Whatsapp een aantal weken geleden heeft verlaten, puur omdat het van Meta is en je er dus op kunt wachten totdat er reclame/clutter word geïntroduceerd.

Dan betaal ik liever een donatie zo nu en dan aan Signal en gebruik dat wel.

Niemand die het begrijpt, want Whatsapp is toch zo makkelijk. Ja, en het is ook zo makkelijk en interessant om metadata van de halve wereld te hebben. Waar was je op welk moment en met wie zat je toen te appen, hoeveel data heb je uitgewisseld en hoelang duurde dat.

In de regel; als je er niet voor betaald, dan betaal je met je data.

[Reactie gewijzigd door Sluuut op 23 juli 2024 08:43]

Qalo @Sluuut5 oktober 2022 16:37
In de regel; als je er niet voor betaald, dan betaal je met je data.
Dat wordt binnenkort: "Ondanks dat we verdienen aan je data willen we óók dat je betaalt." Waarom? Omdat het kan! Welkom in het ultra-kapitalisme!
iew @Sluuut5 oktober 2022 18:27
Of je gaat net als ik en veel van mijn vrienden/vriendinnen weer gewoon bellen met elkaar, net als in het gsm tijdperk…
DeSoepkip @Mu.siQ5 oktober 2022 12:40
Telegram is Russisch... weet niet of dat een verstandige keuze is.
mgizmo @DeSoepkip5 oktober 2022 12:45
Fijn dat jij het weet, misschien even de wikipedia pagina aanpassen: https://nl.wikipedia.org/...)&veaction=edit&section=2
Ziglar @mgizmo5 oktober 2022 13:12
Telegram werd in 2013 opgericht door de broers Nikolaj en Pavel Doerov, de oprichters van VK, het grootste sociale netwerk van Rusland.
in alles wat in Rusland draait dat zo groot is heeft de Russische overheid hoogstwaarschijnlijk zijn hand in de pap, backdoors etc.
Telegram heeft naar eigen zeggen geen banden met de Russische sociaalnetwerksite VK, maar dit wordt door meerdere bronnen betwist.
https://theoutline.com/po...onnections-to-the-kremlin
https://medium.com/@anton...lead-for-1-7-b24961dec503

het is maar net wat je gelooft, maar ik geloof wél dat Rusland ongestoord je berichten scant.

[Reactie gewijzigd door Ziglar op 23 juli 2024 08:43]

RobertPeterson @Ziglar5 oktober 2022 13:28
Prima bronnen hoor! The outline is al enkele jaren niet meer actief. Medium is net als facebook, iedereen kan daar een verhaal op typen.

Er is nergens bekend of verwacht dat telegram Russische connecties heeft. De data wordt daar niet opgeslagen. De oprichter Pavel Durov is in 2017 al een Franse inwoner geworden en heeft zich ook meermaals kritisch op het huidige Russische beleid geuit.

https://www.forbes.com/profile/pavel-durov/

https://www.washingtonpos...5-279a6479a1e4_story.html

Hij heeft ook al eerder toegang tot de app geweigerd.
DeSoepkip @mgizmo5 oktober 2022 13:18
De app is geregistreerd als Brits en Amerikaans bedrijf.
In dat zelfde artikel wat je link staat letterlijk en ik quote: "Telegram heeft naar eigen zeggen geen banden met de Russische sociaalnetwerksite VK, maar dit wordt door meerdere bronnen betwist..

Over Telegram en de connecties met het Kremlin:
https://theoutline.com/po...onnections-to-the-kremlin

Over de eigenaar van Telegram, Pavel Durov:
https://medium.com/@anton...lead-for-1-7-b24961dec503
mgizmo @DeSoepkip5 oktober 2022 13:48
daarmee is het nog niet een "is".
HakanX @DeSoepkip5 oktober 2022 12:45
En Meta is Amerikaans. Wat maakt het uit, allebei oorlogzuchtig.
Groax @DeSoepkip5 oktober 2022 13:31
Ja, oke maar het staat geregistreerd ergens anders. De servers staan ook niet op Russisch grondgebied maar in Berlijn en hoe hoog Putin ook sprinkt, de data is niet van Rusland.

Dan heb je wel dit bericht maar bij mij weten is de 'Sleutel' nog steeds niet gedeeld.
https://tweakers.net/nieu...-decoderen-berichten.html
Loggedinasroot @Mu.siQ5 oktober 2022 12:43
Kon ja. Wat het waarschijnlijk niet gaat doen.
Net als bij het overgrote deel van de gebruikers.
Bjornstorme 5 oktober 2022 12:23
Is al meer dan de helft allemaal advertising … tijd geleden overgestapt naar Vero. Doe zelf aan fotografie en volg redelijk wat fotografen en vele zijn ook de overstap aan het maken …
iOnoWLIt @Bjornstorme5 oktober 2022 13:10
Instagram was nooit ook bedoeld voor pro fotografen denk ik. Was een goede outlet maar Instagram is gaan groeien omdat smartphonecamera's rond die tijd de point-and-shoot gingen evenaren (en nu zelfs de spiegelreflexcamera). De volgende Instagram (of Whatsapp, etc) gaat niet een kloon zijn maar totaal iets nieuws gefaciliteerd door een nieuwe techniek of sociale wens.
Nyarlathotep @Bjornstorme5 oktober 2022 14:36
... waardoor Vero een groeispurt krijgt en ook advertenties gaat tonen.
Al dat overstappen altijd, zo zonde van de tijd en energie. De beste oplossing is om dit soort diensten gewoon niet te gebruiken :Y)
Tassadar32 @Nyarlathotep5 oktober 2022 15:27
Of over te stappen op een diaspora/activitypub netwerk waar je je eigen node kan hosten.
KL643 @Bjornstorme5 oktober 2022 18:21
De vraag die dan bij mij opkomt is de volgende: Waarom zou Vero voor ons (fotografen) een mooi gratis platform creëren? 1 ding is zeker, ze doen het niet voor ons om ons te pleasen..
bamboe @KL6435 oktober 2022 20:18
je weet het niet he... mischien is de oprichter wel net zo gefrustreerd als iedereen
en wil hij het echt goed houden...
(tot er te veel gebruikers komen en de server te duur zijn om te huren etc...)
jdiezrequejo 5 oktober 2022 12:21
Dat ze bugs oplossen. Kan alweer een dag geen Instagram meer openen na een iOS update. Verwijderen en opnieuw installeren verhelpt het probleem niet.

En aan Twitter te zien (jaja de toevlucht!) zijn er meer mensen met dit probleem.

[Reactie gewijzigd door jdiezrequejo op 23 juli 2024 08:43]

ggj87 5 oktober 2022 12:31
Even in mijn glazen bol kijken hoor. Hmm, binnenkort zien we:

- Reclame voor Instagram Premium zonder advertenties en meer opbrengsten voor de zgh content creators
- Full screen foto's exclusief voor Instagram Premium
- Testen met reclames tussen foto's (tot 11 achter elkaar)
- Reclames tijdens scrollen (tenzij Premium abbo)
- Nog meer gesponsorde content
- Sluit a.u.b. het Premium abbonement af!
PageFault @ggj875 oktober 2022 13:49
En daarna de neergang van het platform denk ik....
FPSUsername @ggj875 oktober 2022 16:00
En dat voor maar liefst 9,99 euro per maand
GekkePrutser
@ggj875 oktober 2022 21:19
- Instagram rapporteert 50% afname in actieve gebruikers
MarvinJames 5 oktober 2022 12:32
Ik vraag me af, waarom zijn er geen Social Media platformen die niet op deze schaal commercieel zijn?
Waarom is er geen Instagram Premium? Waar je een euro of wat per maand voor betaald, maar dan wel reclamevrij kunt rondkijken?

Is dat dan niet rendabel of zo?
GekkePrutser
@MarvinJames5 oktober 2022 21:24
Tuurlijk is het wel rendabel. Maar men is begonnen met gratis om marktaandeel te verwerven (toen ze nog niks hadden), en ze zijn bang voor het boegeroep op het moment dat ze een premium abo introduceren.

Ik denk wel dat het rendabel is, ik kan me niet voorstellen dat reclame zoveel opbrengt als zo'n 5-10 euro per maand wat een abonnee zou betalen.

Het probleem is: Veel sites die zo'n premium abo doen, hebben het alleen om ads af te kopen, maar ze stelen nog steeds je data. Youtube bijvoorbeeld.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 08:43]

mr.loepie 5 oktober 2022 13:30
Dan zal ik waarschijnlijk ook binnen afzienbare tijd Insta verlaten zoals ik dat recent bij FB heb gedaan. Ik ergerde mij zo vreselijk aan al die zooi en onzin die op mijn tijdlijn voorbij kwam. Zelfs oplichting en echt fake berichten die GESPONSORT waren!! En als je dat dan meld bij FB dan krijg je een reactie terug dat het niet in strijd is met hun regels... Het is daar één grote dictatuur. Dus heb ik daar afscheid van genomen.
En dit lijkt nu ook te gaan gebeuren met Insta.
Dan blijft er voor mij nog één over waar ik mijn foto's kan delen, en dat is Vero.
juiced01 5 oktober 2022 12:19
Heerlijk! Nog meer advertenties! :D
sys64738 Moderator F&V @juiced015 oktober 2022 12:24
Ja, ter afwisseling van die oh zo fijne reels. Waar zijn ze mee bezig daar?!?
aschja @sys647385 oktober 2022 12:41
SHOW ME THE MONEYYYYYYYYY!!!!

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