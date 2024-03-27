Hof: Google had meer moeten doen tegen nepadvertenties cryptovaluta BN'ers

Google had meer moeten doen om de nepadvertenties waarin BN'ers cryptovaluta aanprijzen, te blokkeren. Dat stelt het Gerechtshof Amsterdam. Het techbedrijf blokkeerde nepadvertenties wel nadat ze gemeld werden, maar blokkeerde nieuw aangemaakte, identieke ads niet.

Hoewel Google gemelde nepadvertenties wel blokkeerde, had het bedrijf volgens het Gerechtshof Amsterdam ook zijn controlesysteem moeten aanpassen. Op die manier had Google ervoor moeten zorgen dat nieuwe advertenties die leken op de geblokkeerde advertenties, ook werden geblokkeerd. De uitspraak is nog niet gepubliceerd, maar onder meer NU.nl schrijft er al over.

Het hoger beroep werd aangespannen door presentator en journalist Jort Kelder, die in mei 2022 hier nog een zaak over verloor. Toen gaf de rechtbank juist aan dat Google - en Twitter, die destijds ook werd aangeklaagd - niet aansprakelijk zijn voor de misleidende advertenties. Toen wees de rechtbank naar de adverteerders, Google en Twitter waren volgens die rechtbank niet verantwoordelijk voor de inhoud van de reclame.

In het hoger beroep zegt het hof dat Google een schadevergoeding moet uitkeren aan Kelder. Het bedrag daarvan wordt in een losse procedure bepaald. In de nepadvertenties doen de adverteerders alsof BN'ers, waaronder Kelder, de cryptovaluta of -diensten aanprijzen. Google zegt de uitspraak zorgvuldig te bestuderen en 'de veiligheid van onze gebruikers' altijd voorop te stellen.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 27-03-2024 07:49
120 • submitter: Jerie

27-03-2024 • 07:49

120

Submitter: Jerie

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Reacties (119)

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TheProf82 27 maart 2024 07:53
Ik kan me vinden in het vonnis. Sinds ik op mijn werk laptop nooit meer inlog en wel af en toe iets op youtube kijk zie ik pas hoeveel troep erop staat. Merk een enorm verschil tussen mijn ingelogde, geprofileerde account en een vanilla sessie.

Laatstgenoemde staat werkelijk vol met malafide advertenties met Elon Musk, magische verwarmingskachels en andere oplichterij. Ontzettend veel gereport maar het heeft weinig effect.
tostyijzer @TheProf8227 maart 2024 07:56
Ik heb dezelfde ervaring. Vrijwel elke keer als ik iets rapporteer als malafide, geeft de betreffende google-medewerker aan dat ze er niks mee doen. Chinese bedrijven met in één advertentie een foto van Eva Jinek, het logo van RTL4 en de naam 'Elon Musk' en soortgelijke afbeeldingen.
Cartman! @tostyijzer27 maart 2024 09:04
Ik rapporteer ze ook altijd en de betreffende videos zijn de exacte definitie van fake van hun eigen voorwaarden maar dan vinden ze toch dat het binnen de richtlijnen past.
Guru Evi @Cartman!27 maart 2024 13:09
Wie denk je dat je bent? De klant? Jij bent het product, zij (de adverteerders) zijn de betalende klant.

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 23 juli 2024 02:46]

Cartman! @Guru Evi27 maart 2024 21:20
Prima, maar kom dan niet met een set aan regels waar adverteerders zich aan moeten houden en als een adverteerder al die regels overtreedt met "voldoet aan de regels". Wees dan gewoon eerlijk en zeg dat het je niet boeit.
m_roeling @Cartman!27 maart 2024 09:51
Inderdaad, meerdere keren teruggekregen dat het wel degelijk in lijn is met hun policy. Een nepadvertentie voor Google Gemini software op Facebook, gebruik van BN'ers voor crypto en meer. BN'ers die in elkaar geslagen lijken te zijn. Het kan niet op...

In alle gevallen is het click-bait, wat uiteraard zorgt voor flink veel extra inkomsten voor FB/Meta, of voor welk ander platform dan ook.

Je zou bijna vermoeden dat er dubbele standaarden gehanteerd worden... Bijna.
memphis @tostyijzer27 maart 2024 08:07
Yep, op Facebook precies hetzelfde, honderden scamadvertenties gemeld en ze blijven er geen probleem in zien. Ook daar komen de crypto-BN'ers voor. Heb de situatie ook in het "vraag het Jasper" topic ingediend of social media verantwoordelijk gesteld kan worden voor oplichting gezien ze wel een duidelijke opdracht hebben om nepnieuws tegen te gaan..
ATS @memphis27 maart 2024 08:56
Twitter staat er ook vol mee. Advertenties (steeds van een ander account) met clickbait over Geraldiene Kempers of Dragons Den of welke onzin dan ook. Naast de gebruikelijke Elon Musk crypto bullshit natuurlijk.
Kerfuffle @tostyijzer27 maart 2024 12:49
Op YouTube bevestigen ze altijd dat de reclame tegen hun richtlijnen ingaat en zeggen ze dat ze stappen ondernemen, maar diezelfde reclame blijft daarna gewoon verschijnen.
Keypunchie
@Lt.Mitchell27 maart 2024 09:05
Nee, maar een tankstation dat zonder blikken of blozen een jerrycan meegeeft aan een klant die woedend binnenstormt en zegt dat hij "het huis van de buurman gaat affikken", komt wel in de problemen.

Je zit al snel op "onrechtmatige daad"
http://www.wetboek-online...tboek%20Boek%206/162.html

Van een bedrijf dat zijn geld met advertenties verdiend, kan op zijn minst een minimale controle worden verwacht, om in ieder geval evident foute zaken (een oproep tot terreur, of overduidelijke smaad) tegen te houden.

Dan komt al snel het proportionaliteitsbeginsel om de hoek kijken. De vraag is niet *of* Google moet controleren, maar hoe ver moeten die controles gaan.

Dan zal een rechter ook gaan meewegen of er een vermoeden kon bestaan bij Google dat een advertentie met een BN'er en crypto niet in de haak was. Als Jort Kelder's advertentie de allereerste keer van dit fenomeen was... ander verhaal, maar volgens mij is al enige jaren schering en inslag.

Die afweging zal in het vonnis terugkomen.
JBVisual @Keypunchie27 maart 2024 09:33
Ik ben dit compleet met je eens.
Als ik advertenties in de krant wil zetten wordt er wel degelijk gecontroleerd of dit binnen de richtlijnen valt.

Als een “kleine krant” dit kan, zal het almachtige Google, Facebook etc… die ook moeten kunnen. (Kleine krant omdat in verhouding met de wereldwijde techreuzen ze natuurlijk maar klein zijn)

Als het bedrag wat Google vraagt dan niet rendabel meer is, dan is de boodschap gewoon aan hunzelf dat het businessmodel er anders uit moeten komen te zien.

Ipv elke nieuwe klant zomaar gratis welkoms tegoed voor advertenties cadeau te doen, zou je ook kunnen kiezen voor een verplichte borg. Als je als bedrijf €500 moet neerleggen als een borg, die je niet terugkrijgt na een fraude advertentie voorkom je al snel wat rotte appels.

Het systeem van Google is gewoon brak.
In het verleden regelmatig via scripts Google accounts aangemaakt, om vervolgens via scripts Google cloud servers aangemaakt en laten draaien.
Zo heb ik jaren lang gratis VM’s kunnen draaien voor mijn plex server.
Ik kreeg er ook altijd €150 advertentieruimte cadeau, nooit gebruik van gemaakt. Maar ook dit zou vast via scripts mogelijk zijn (geweest).
bilgy_no1 @Lt.Mitchell27 maart 2024 08:29
Nee, het gaat om reclame, niet om content. Dat betreft dus geen censuur.

Het is heel logisch dat Google mede verantwoordelijk wordt gesteld voor misleidende reclame. Ze laten zich immers door de adverteerder betalen om het te verspreiden en dragen daarmee bij aan best serieuze misdrijven, waaronder oplichting.

Google is al jaren op de hoogte dat deze misdrijven via hun platform worden uitgevoerd en laten zich daarvoor betalen. Na de eerste meldingen kun je dus best stellen dat dit moedwillig gebeurt en dat ze dus medeplichtig zijn.
StackMySwitchUp @Lt.Mitchell27 maart 2024 08:12
Stel jij bent de eigenaar van een prominent gebouw op een zichtlocatie, en je krijgt een vergunning om die helemaal vol te plakken met spandoeken... Stel je verhuurt die plekken, en een bedrijf uit china plakt dat hele gebouw vol met propaganda, onwaarheden, scam advertenties en oplichterij.
Wie is er dan verantwoordelijk?

In principe ben jij niet verantwoordelijk, maar je krijgt in een rechtszaak geen gelijk.. Daarbij is dat bedrijf in China door Europeanen niet aan te klagen (ja, wel, maar je weet hoe dat gaat..)

Same shit, different medium
J_van_Ekris @StackMySwitchUp27 maart 2024 08:22
Stel jij bent de eigenaar van een prominent gebouw op een zichtlocatie, en je krijgt een vergunning om die helemaal vol te plakken met spandoeken... Stel je verhuurt die plekken, en een bedrijf uit china plakt dat hele gebouw vol met propaganda, onwaarheden, scam advertenties en oplichterij.
Wie is er dan verantwoordelijk?
Ik zou hem nog veel scherper willen stellen. Het is je core en enige business om die spandoeken te verhuren, en je controleert op geen enkele wijze actief of wat op die spandoeken staat aan de wetgeving voldoet. Met andere woorden, wel de lusten van de business, niet de lasten ....
babbeloo @J_van_Ekris27 maart 2024 08:47
Google en Meta verhuren spandoeken maar niet de boodschap die daar door anderen op wordt gezet.
De adverteerders die trachten het publiek te misleiden zijn hoofdelijk aansprakelijk. Nagenoeg ieder mens op deze planeet maakt wel eens gebruik van een dienst van Google, Meta, Amazon, etc. Eisen van deze bedrijven, dat zij alle misdaden in onze samenleving met zelf samengestelde politie-eenheden oplossen (omdat zij verondersteld worden veel geld te hebben) heeft meer te maken met afgunst en uitmelkerij dan met rechtvaardigheid.

[Reactie gewijzigd door babbeloo op 23 juli 2024 02:46]

bzuidgeest
@babbeloo27 maart 2024 08:59
Jij mag je huis niet bewust verhuren als drugslab. Zelfs als jij het drugslab niet beheert.
Google liet nadat het gemeld was als fout, de advertentie gewoon weer opnieuw toe, welbewust dus.
Je kan een keer claimen als huurbaas dat je niet wist dat er een drugslab in je huis zat, maar als je dezelfde mensen en spullen een tweede keer toelaat, ben je gewoon zeer duidelijk strafbaar. Net als Google.

Die bedrijven zijn niet zielig hier een het is geen censuur of privacy of fos issue. Het is gewoon ordinaire laksheid van grote bedrijven. Als je grote bedrijven will verdedigen of fos , zoek dan een waardige zaak.
PomPomPom @bzuidgeest27 maart 2024 11:00
Sterker nog, mensen die ruimte verhuurden aan een druglab zijn daarvoor in de gevangenis gekomen.
https://www.rtlnieuws.nl/...er-om-gigantisch-drugslab

Ik vond het eerlijk gezegd shockerend dat bij de vorige rechtzaak google wegkwam met: "Wij gaan geen resources uitgeven aan het weren van scammers - dat doen ouderwetse media maar onze aandeelhouders willen daar niet voor betalen".

Juist omdat google zo groot is zou onze overheid moeten eisen (level playing field etc) dat ze hun shit minstens net zo goed voor elkaar hebben als, pak m beet, de Volkskrant. Dat kost resources, so what, ze verdienen toch geld in NL?
babbeloo @bzuidgeest27 maart 2024 09:22
Nergens blijkt dat Google bewust nep advertenties toestond. Integendeel, Google blokkeerde nepadvertenties nadat ze gemeld werden.
De vraag is of het redelijk is dat een bedrijf een politie-eenheid moet opzetten die advertenties op misleidende informatie onderzoekt. Op wie mogen de kosten daarvan worden verhaald? De consument? Het moet uit de lengte of breedte komen. Of zou het toch redelijker zijn om de betutteling in Europa aan banden te leggen en de consument aan te spreken op zijn/ haar eigen verstand.
Wat Jort Gelder betreft, de man wilt wel de baten van zijn bekendheid, maar niet de lasten.
J_van_Ekris @babbeloo27 maart 2024 09:44
Nergens blijkt dat Google bewust nep advertenties toestond. Integendeel, Google blokkeerde nepadvertenties nadat ze gemeld werden.
Ik heb nog wel een mailbox vol die aantoont dat het niet zo is. Waar men gerapporteerde advertenties (Elon Musk die weer een crypto aanbeveelt) gewoon toestaat.

En dit is niet incidenteel, het is zo vaak dat het structureel is. En in dit spel ligt er een duidelijk commercieel belang van Google (en Facebook, etc.) om die advertenties gewoon zo veel mogelijk toe te staan (meer omzet) en zo min mogelijk te controleren (minder kosten).
De vraag is of het redelijk is dat een bedrijf een politie-eenheid moet opzetten die advertenties op misleidende informatie onderzoekt. Op wie mogen de kosten daarvan worden verhaald? De consument? Het moet uit de lengte of breedte komen.
Ik heb niet de indruk dat Google geld tekort komt. En de adverteerder mag betalen. Wij zijn als consument slechts onderdeel van het product dat aan hen verkocht wordt.

En waar trek jij dan de grens? Reclame voor Cocaine moet via Google dan maar kunnen? Reclame voor vuurwapens? Reclame voor Huurmoordenaars as a Service?

Er is overduidelijk een grens waar Google niet overheen mag. Hun aanpak van het wegautomatiseren van mensen uit het advertentieproces heeft nadelen voor de maatschappij, namelijk dat er inhoudelijk niet meer gekeken wordt en dus blijkbaar alles mag, inclusief identiteitsfraude en oplichting. En dat kan niet. En vanuit concurrentie-perspectief: zowel TV-zenders als gedrukte media filteren advertenties wel degelijk vooraf (!), dus waarom zou een partij als Google daarvan volledig ontheven worden? Google heeft al het lakse beleid dat men eerst publiceert en pas bij klachten men eens gaat kijken (en dus het publiek als de facto controleur inzet), maar dan moet men dat wel serieus oppakken.

En dat laat deze uitspraak zien: als je eenmaal weet hoe een frauduleuze advertentie er uit ziet, waarom wordt die niet structureel geweigerd? Waarom worden de adverteerders er achter niet aangesproken? Laksheid, en die is nu verwijtbaar gesteld.
babbeloo @J_van_Ekris27 maart 2024 10:20
Ik verwijs naar het artikel. Daar staat dat Google advertenties blokkeert die gemeld worden.
Hoewel voor jouw een reclameboodschap hetzelfde lijkt, plaatst een malafide adverteerder onder een andere account een aangepaste advertentie. Dat is dus een andere advertentie en benodigd weer een aparte melding.
Reclame is bij voorbaat rooskleurig. Als Google voortdurend rechter moet spelen inzake wat integere reclame is en welke misleidend, dan kan Google elke dag weer gedagvaard worden door of een adverteerder of een bekend persoon of een groep advertentiekijkers.
Dit alles nog even afgezien van de enorme kosten waarmee Google wordt opgezadeld voor het voortdurend onderzoek naar "misleidende" advertenties. Want ongeacht of jij vindt dat Google het allemaal wel kan betalen, ga jij waarschijnlijk als eerste protesteren als Google jou nog meer reclame laat zien om de bovengenoemde kosten goed te maken.
StackMySwitchUp @babbeloo27 maart 2024 13:00
Heb je wel eens gehoord van de Nederlandse Reclame Code? deze ziet toe op (het voorkomen van) middels reclameuitingen misleiden of anders benadelen van de consument. Dit is niks nieuws, en ook zeker niet overbodig.
Waarom moeten TV-zenders zich houden aan deze regels, maar zou Google hiervan uitgezonderd zijn?

Oh nee, laten we opkomen voor het arme Amerikaanse conglomeraat dat puur en alleen centen verdient (174 miljard WINST en 307 miljard omzet in 2023) met het misbruiken van persoonsgegevens om reclame-ruimte te verkopen.

[Reactie gewijzigd door StackMySwitchUp op 23 juli 2024 02:46]

bzuidgeest
@babbeloo27 maart 2024 11:13
Ik verwijs naar het artikel. Daar staat dat Google advertenties blokkeert die gemeld worden.
Heb je de zin daarna ook gelezen? Daar staat dat ze vervolgens exact dezelfde advertentie weer toestaan. Dat het via een andere account gebeurd maakt weinig uit.
Als Youtube het kleinste fragmentje muziek of film met zijn auteursrechten robot kan vinden in videos, dan kan google ook een advertentie matchen, zeker als deze identiek is aan de vorige.

Als jou vertelt is dat iets een misdaad is, dan kan je jezelf niet verdedigen door te zeggen dat de tweede keer het verzoek tot die misdaad van een ander kwam. Geen rechter trapt daar in.
D.nukem @babbeloo27 maart 2024 11:22
Maar waarom kan Google dan wel op verzoek van deze zelfde adverteerders / mediabedrijven een compleet systeem opzetten dat YouTube filmpjes controleert op auteursrechtenschendingen en of deze filmpjes wel "advertentievriendelijk" zijn?

Deze techniek kan Google makkelijk toepassen op het aanbod van de externe adverteerders.
Zie de handhaving van het auteursrecht op YouTube.
Want waarom zou citaatrecht bij de gebruikers omgekeerde bewijslast zijn, maar een adverteerder mag lukraak gebruiken wat ze willen?
batteries4ever @babbeloo27 maart 2024 12:35
Op die manier heeft het dus werkelijk geen enkele zin advertenties te blokkeren: die wordt simpelweg voor mijn part door een script binnen een halve seconde weer ingediend. Die gedachte dat Google miljarden mag verdienen met zijn advertentiemarkt, maar o-gut-o-gut vooral niets hoeft te doen om dat zelfs maar een beetje in de gaten te houden slaat werkelijk nergens op. Wat vreselijk sneu dat het ze geld kost, in het ergste geval houden ze ermee op! Dit is nu precies wat de EU voor heeft met de poortwachter functie!
Aldy @batteries4ever27 maart 2024 16:14
Dit is nu precies wat de EU voor heeft met de poortwachter functie!
Ik vraag mij ook af dat als deze advertentie vandaag (voor de tweede keer) zou verschijnen, of Google ermee wegkwam door alleen Jort Kelder een schadevergoeding te betalen. Die EU-boetes zijn niet mals.

Edit: spatie verwijderd

[Reactie gewijzigd door Aldy op 23 juli 2024 02:46]

bzuidgeest
@babbeloo27 maart 2024 11:07
Uit de eerste alinea van het artikel!
Het techbedrijf blokkeerde nepadvertenties wel nadat ze gemeld werden, maar blokkeerde nieuw aangemaakte, identieke ads niet.
Dus ja het blijkt uit het artikel en de zaak dat google ze niet blokeerde.
Wat Jort Gelder betreft, de man wilt wel de baten van zijn bekendheid, maar niet de lasten.
bekendheid wil niet zeggen dat iedereen je hoofd mag misbruiken voor misleidende advertentie. Ik ken die jongen niet, maar dat is gewoon voor iedereen zo. Ik mag jou portret, onbekend als je bent, ook niet gebruiken in mijn reclame.
Honytawk @babbeloo27 maart 2024 09:37
Nergens blijkt dat Google bewust nep advertenties toestond. Integendeel, Google blokkeerde nepadvertenties nadat ze gemeld werden.
Klaarblijkelijk wel dus, als beschreven in voorgaande comments.
lkruijsw @babbeloo27 maart 2024 10:48
Het gaat hier om reclames waar een geoefend persoon in 10 seconde kan zien dat het een scam is. De grote bedrijven kunnen een hoop met AI, maar in dit soort situaties zijn ze opeens totaal hulpeloos.

Als je gestolen goederen doorverkoopt, als je dat redelijkwijs kunt weten, dan mag dat ook niet.
bzuidgeest
@lkruijsw27 maart 2024 11:17
Correct.

Ze kunnen op YouTube een content match afgeven voor de kleinst snippets van muziek en video die toevallig in de achtergrond (of express op de voorgrond) spelen.

Het idee dat ze de advertenties niet kunnen herkennen is bizar. Het enige verschil met content-matching op youtube is dat content-matchen op hun eigen reclame platform google zelf geld kost en daar hebben ze geen zin in. Op YouTube kost het ze geld als ze het niet doen.
jochemd @babbeloo27 maart 2024 10:34
Google en Meta verhuren spandoeken maar niet de boodschap die daar door anderen op wordt gezet. De adverteerders die trachten het publiek te misleiden zijn hoofdelijk aansprakelijk.
Precies. Dus Google en Meta weten waar ze de schadevergoeding moeten gaan verhalen. Geen probleem toch?
rvt1 @babbeloo27 maart 2024 13:50
Google, meta zijn te groot en hebben voldoende kennis om dit te automatiseren. Alle excuses zijn gewoon dood doeners en deze bedrijven moeten er voor zorgen dat er red ijk omgegaan wordt met dit soort zaken.

Als Google alpha go kan maken, en allerLimburgst andere AI tools en trukken, dan een kan advertenties scannen niet zo’n groot probleem zijn. Ze kunnen ze tenslotte ook voorschotelen.
memphis @J_van_Ekris27 maart 2024 09:43
Het probleem ligt iets ingewikkelder naar wat in het verleden ooit is uitgelegd. De weergave van het spandoek is afhankelijk vanuit welke richting je kijkt. Zou zouden die crypto scam advertenties anders weergegeven worden als die een IP herkomst van FB, Google etc herkent. Maar voor een techbedrijf is daar wel een mouw aan te knopen om dat te omzeilen.
n4m3l355 @J_van_Ekris27 maart 2024 09:58
Ik zou het ietwat willen nuanceren, het is lastig om alle spandoeken te bekijken maar met nieuwe techniek kan men veel meer, en toch doet men dat niet. Maar het gaat verder, men laat willes en wetens partijen die onzin verkopen via die spandoeken toe, en vooral in die situatie in hoeverre ben je niet mede verantwoordelijk?

Gisteren is heeft een boot een brug geramd, vervelend maar kan gebeuren. Binnen de kortste tijd zie je dat een mafkees als een Tate en Alex Jones rare verhalen begint te verkopen. Zij doen dat omdat ze hier meer kliks mee krijgen. In hoeverre is een platform zoals Twitter niet verantwoordelijk voor dit soort mafkezen?

Ze laten de grootste gekken maar ook landen die het niet zo nauw hebben met onze democratie zwaar adverteren. Het wordt hoogtijd dat dezelfde platformen voor de schade die ze mede berokken gaan betalen. Een Alex Jones krijgt een straf 1,1 miljard USD, smijt diezelfde straf maar ook richting Twitter. Moet je eens kijken hoe snel die platformen dan opeens wel functioneren.
WillySis @StackMySwitchUp27 maart 2024 10:17
Het is niet helemaal te vergelijken. Een gebouw is een fysiek object en moet zich aan de ter plaatse geldende wetten (inclusief gemeentelijke verordeningen) houden. Het uitbesteden van de buitenkant om die vol te hangen met reclame ontslaat je niet van je verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er op jouw gebouw geen verboden uitingen worden gedaan. Voor de bushokjes geld die regel ook. Schade door een verboden uiting mag je als eigenaar zelf zien te verhalen.

Bij een website verkoop jij ruimte aan Google, maar wat die plaatst wordt dynamisch gegenereerd. Daar heb je verder geen invloed op. Het is dan aan Google om de ruimte binnen de geldende wetten te vullen. Helaas kan je wel heel veel controleren, maar er kan altijd iets doorglippen. Google heeft dus wel de plicht om te controleren, maar kan zich in bepaalde gevallen op overmacht beroepen.

De bitcoin advertenties zijn zeer talrijk en van de naam en beeltenis van Jort Kelder is inmiddels bekend dat die niet zomaar in combinatie met bitcoins gebruikt mag worden. De rechter oordeelt nu dus dat Google haar verantwoordelijkheid niet voldoende heeft ingevuld.
StackMySwitchUp @WillySis27 maart 2024 17:54
Ik vind de vergelijking best wel goed, al zeg ik het zelf. Als ik een gebouw bezit hoef ik geen zicht te hebben op wat mijn klant erop plakt, die klant kan gewoon plakken. Verder is het *exact* hetzelfde. Youtube bestaat ook in Nederland, en verdient er ook geld, dus moet zich aan de hier geldende wetten houden. Punt uit, geen bullshitverhaal omdat het allemaal zo moeilijk is om die advertenties tegen te houden. Zij zijn eigenaar van het gebouw, en als ze niet kunnen beïnvloeden wat iemand op HUN gebouw zet, dan moeten ze een betere manier verzinnen.
WillySis @StackMySwitchUp27 maart 2024 18:56
Hier in de straat is gedoe geweest om een poster op een bushokje. Die voldeed niet aan de plaatselijke verordening. De eigenaar van het bushokje werd toch gesommeerd de poster te (laten) verwijderen. Dat was de verantwoordelijke partij, niet het bedrijf wat de posterruimte voor hun beheerd. De verantwoordelijke partij is ook fysiek in staat om de locatie te bekijken en de advertentie te verwijderen.
Hier heeft de eigenaar van het bushokje het bedrijf wat dat beheerd gewoon opdracht gegeven om de poster te vervangen. Dat is de volgende dag ook gedaan en dat was einde verhaal.

Op websites bestaat die verantwoordelijkheid over de advertentieruimte niet omdat het dan om dynamische content gaat die afgestemd is op de gebruiker. Voor de eigenaar is het daardoor niet eens mogelijk om te zien (laat staan te controleren) welke advertenties er allemaal op zijn website worden getoond. In dat geval is de beheerder van die advertentieruimte de enige die kan bepalen welke advertenties worden getoond.
StackMySwitchUp @WillySis27 maart 2024 19:10
En wie heeft dat systeem zo gecreëerd? Volgens mij is Google de architect van deze hele setup, dan kunnen ze zich ook niet verschuilen achter het systeem. Ik vind het BIZAR dat men dat gewoon accepteert 'ja want het is zo gebouwd'
WillySis @StackMySwitchUp28 maart 2024 15:04
Google kan zich volgens de rechter dus niet langer achter de hele setup verschuilen.
Z80 @StackMySwitchUp27 maart 2024 09:22
Waarom China er aan de haren bij trekken? De meeste troep komt gewoon uit Europa en USA.
En helaas op elk platform. Blijkbaar is het ook voor de eigenaar van het platform interessant om deze troep er op te hebben. Onder het mom van geld stinkt niet.
Tijd dat hier eens hard tegen wordt opgetreden. Nep advertenties op je platform binnen de EU?
Elke dag dat de die aanwezig zijn 1% van de jaar omzet als boete.
Moet je eens opletten hoe snel deze meuk weg is.
StackMySwitchUp @Z8027 maart 2024 17:51
Omdat China een land is waar de Europese jurisdictie totaal geen effect heeft, en omdat China bewezen loopt te klooien met de verkiezingen van Europese landen. Andere landen die geen handelsembargo hebben kon ik zo niet bedenken.
Freee!! @Z8027 maart 2024 18:37
[...]
Nep advertenties op je platform binnen de EU?
Elke dag dat de die aanwezig zijn 1% van de jaar omzet als boete.
Moet je eens opletten hoe snel deze meuk weg is.
Dat is wel erg draconisch (niet dat ik ertegen ben), maar gewoon tien keer de opbrengsten van de advertenties zou voldoende moeten zijn.
StackMySwitchUp @Lt.Mitchell27 maart 2024 18:00
Hoezo hypocriet? Keur ik die andere reclame goed dan? ik haat alle vormen van reclame, maar als het zonodig moet, hou dan de obviously pure oplichting en duidelijke shit die compleet gebaseerd is op onzin buiten de deur. Als je dat als bedrijf niet alleen gedoogt maar er nog vet geld aan verdient ook dan mogen ze van mij lekker inpakken. Ik zal nooit en te nimmer een stuiver uitgeven aan een dienst van Alphabet. ik voel me al vies omdat ik een Android telefoon gebruik, maar veel alternatieven die niet overpriced onzin is, zijn er niet.
StackMySwitchUp @Guru Evi27 maart 2024 18:01
Ehh watte? heb je die drek gezien die ze op hun platform toelaten?
Bo Diddley @Lt.Mitchell27 maart 2024 08:11
Ah, altijd leuk, appels met wortels vergelijken....
sympa @Lt.Mitchell27 maart 2024 08:21
Dat tankstation moet wel controleren of de benzine je motor niet kapot gaat maken.
lenwar
@Lt.Mitchell27 maart 2024 08:40
Nee, Google hoeft niet te controleren of ik met mijn browser mensen probeer op te lichten.

Het benzinestation is wel verantwoordelijk voor de veiligheid van de broodjes die ze verkopen. Of dat de koffieautomaat van de Starbucks veilige koffie produceert.

Google serveert reclames op hun platform. Zij zijn wat mij betreft verantwoordelijk voor de inhoud van die reclames. Geloof maar dat als er een piemel of een blote vrouwenborst op een reclame staat dat hij er in twee tellen vanaf is. Die “censuur” is er al.
Waarom dan niet als jouw naam en hoofd gebruikt wordt in misleidende reclames?
bzuidgeest
@Lt.Mitchell27 maart 2024 09:01
Nee, maar een tankstation is wel verantwoordelijk om geen brandstof uit een boycot land te verkopen of die gestolen is.
En de eerste keer kan een tankstation nog onwetendheid claimen wellicht, maar tweede keer niet. Google werd gewezen op een misdaad en liet die misdaad gewoon opnieuw toe.
Wouterie @Lt.Mitchell27 maart 2024 09:01
Ik vind je vergelijking heel bijzonder. Als je het dan toch over een tankstation hebt, dan mag je echt het tankstation aanspreken op de reclame die ze vertonen en de producten die worden gepromoot. Zij verkopen de ruimte in de shop of het reclamebord buiten en verdienen daaraan, dus dragen ook enige (niet alle) verantwoordelijkheid over de inhoud.

Als je het dan hebt over misbruik van gekochte producten, dan is ook daar een zekere zorgplicht. Een 12 jarige kan niet zo makkelijk een jachtmes kopen als een 50 jarige man. En laten we het eens hebben over cilinders lachgas. Maar goed, dat is een heel andere categorie van sport aangezien Google in dit geval niet een product verkocht maar ruimte aan een aanbieder. Net als een huurbaas met een wietplantage. Als hij weet dat het er zit dan mag hij het niet negeren.
k995 @Lt.Mitchell27 maart 2024 09:13
ABsurde vergelijking, als een total benzine station fake benzine verkocht dat schade aan auto's maakt en total negeert dit nadat je klacht indient: dat is hetzelfde.

EN wees gerust dat total snel zal controleren.
bramv101 @Lt.Mitchell27 maart 2024 10:27
Akkoord dat een bedrijf geen extra censuur hoort op te leggen, maar zich houden aan de wetten is wel de basis.
J_van_Ekris @bramv10127 maart 2024 11:52
Akkoord dat een bedrijf geen extra censuur hoort op te leggen, maar zich houden aan de wetten is wel de basis.
Waarom niet? Allereerst is het weigeren van commerciele advertenties per definitie geen censuur (er is geen grondwettelijk recht op adverteren, en censuur gaat over uitingen van burgers over het functioneren van overheid, niet over het aansmeren van crypto's), maar ten tweede: TV en gedrukte media weigeren wel degelijk advertenties omdat ze in strijd zijn met hun redactioneel statuut en goede smaak. Gewoon omdat men een product wil bieden waar de directie en redactie ook achter kan staan. Ik snap dat Google in een wereld leeft waar het enige criterium is "Zolang het maar betaald is het goed", maar dat is niet het wereldbeeld wat de rest van de media heeft.
bramv101 @J_van_Ekris27 maart 2024 13:02
De nadruk op “hoort” - in de zin van dat het legale het bare minimum is. Elk bedrijf kan natuurlijk voor zichzelf beslissen wat ze daar bovenop doen.

Met de nuance dat faanc van zulke grootte orde is dat we ons moeten afvragen of het wel ok is dat ze die inkleuring doen.
downtime @Lt.Mitchell27 maart 2024 10:53
En je vindt het de taak van een bedrijf om te beslissen wat wel of niet getoond wordt?
Denk jij dat een krant alle ingezonden brieven maar klakkeloos publiceert? Die worden ook beoordeeld of ze aan het beleid voldoen en geschikt zijn voor publicatie. Alle bedrijven beslissen zelf wat ze willen publiceren.
HansvDr @Lt.Mitchell27 maart 2024 12:56
Het is hun platform. Ze zijn alleen te gierig om het met de hand te controleren en hun automatische systeem schiet te kort. Wat mij betreft zijn ze 100% aansprakelijk. En anders stoppen ze maar met YouTube e.d. Ik zie direct dat het fake is, dus dat kan Google ook, ze willen het alleen niet.
cadsite @Lt.Mitchell27 maart 2024 10:42
google wordt betaald om te publiceren.
Zou je het ook normaal vinden als er in tijdschriften reclame staat voor illegale zaken?
Of je nu publiceert op papier of op een scherm, dat maakt niets uit.
J_van_Ekris @Lt.Mitchell27 maart 2024 11:46
En daar kom je op het punt, is het aan google om te bepalen wat legaal/illegaal is?
Kranten weigeren ook advertenties omdat ze smakeloos zijn of dat er onduidelijkheid is over de authenticiteit van de boodschap. Het is niet zo dat er een grondwettelijk recht is op vrijheid van adverteren.

Dus net zoals bij muziek (waar YouTube heel goed is in het herkennen van beschermd werk!): als er een bekendheid inzit heb je maar aan te tonen dat die persoon toestemming gegeven heeft voor het gebruik van zijn beeltenis. Portretrecht zit in exact dezelfde wetgeving als de auteursrechten voor muziek, dus het kan niet onbekend terrein zijn voor ze.
cadsite @Lt.Mitchell27 maart 2024 10:46
Gaan we die toer op?
Scam is niet legaal, of is dat niet duidelijk genoeg?
cadsite @Lt.Mitchell27 maart 2024 11:34
We kunnen al beginnen met te controleren of er een KvK of BTW nummer is als er diensten worden aangeboden, neen?
Ook de identiteit van de aankoper van de advertentie ruimte kan geregistreerd worden.
Nu kan Pietje Fluk advertenties plaatsen om 'snel rijk' te worden zonder enige hinder. Dat vind jij een goed idee?
memphis @babbeloo27 maart 2024 09:48
Als je als gebruiker de mogelijkheid krijgt om zaken en dus ook advertenties te rapporteren mag je er dan vanuit gaan dat er alsnog met een beter oog naar gekeken gaat worden. Anders moet je die optie niet geven en ook niet aangeven dat ze met je hulp een veiliger platform willen maken zoals Facebook je wel laat weten maar uiteindelijk gewoon een schijnvertoning is..
D.J.P. @TheProf8227 maart 2024 09:13
Ik zit in een ad-block bubble op Firefox op mobiel en desktop, al sinds ad-blockers bestaan zo'n beetje en ik schrik me helemaal rot elke keer als ik iets op het internet op iemands andere telefoon of computer bekijk. Ook youtube is gelukkig nog steeds prima te gebruiken via de browser in plaats van een app. Mocht dat ooit veranderen ga ik voor premium betalen denk ik. Met ads zou ik het niet trekken.
RogerWilco2 @TheProf8227 maart 2024 11:41
Je krijgt ook al veel van die bagger advertenties als je in je profiel uitzet dat ze advertenties op basis van je gedrag mogen serveren.

Veel van de advertenties zijn zo duidelijk kwakzalverij of oplichting. Als het heel erg of gevaarljk is rapporteer ik de adverteerder.
HansvDr @TheProf8227 maart 2024 13:19
Dit krijg ik standaard als ik een Jort Kelder achtige advertentie aan Google meld:

We willen je laten weten dat we je melding (ID xxxxx) hebben beoordeeld.
Dit hebben we gevonden
We hebben besloten deze advertentie niet te verwijderen. We hebben vastgesteld dat de advertentie niet in strijd is met het beleid van Google, dat bepaalde content en procedures verbiedt waarvan wij denken dat ze schadelijk zijn voor gebruikers en het algehele online ecosysteem.

Ben blij dat Google eens in het ongelijk wordt gesteld
Iva Wonderbush 27 maart 2024 07:54
Ik report best wel vaak advertenties bij Google die overduidelijk een scam zijn of gebruik maken van een bekend gezicht maar ik krijg altijd terug dat de advertentie “voldoet aan de voorwaarden.”

Ben er maar mee gestopt. Hopelijk gaan ze wel actie ondernemen, maar ik betwijfel het.

[Reactie gewijzigd door Iva Wonderbush op 23 juli 2024 02:46]

Verwijderd @Iva Wonderbush27 maart 2024 07:58
Wat nou als ze geen bn’er hadden gebruikt? Jan met de pet heeft geen geld voor een goede advocaat versus een techreus.
wuto007 @Verwijderd27 maart 2024 08:03
Waarom zouden de oplichters dat doen? Ze misbruiken die BNers vanwege hun vermeende betrouwbaarheid. Een willekeurige voorbijganger heeft geen meerwaarde.
kaas-schaaf @wuto00727 maart 2024 09:04
Dat is niet geheel waar. Een "100 mensen op straat gebruiken ook product [y]" reclame is een werkend middel, het is echter veel meer werk en de scammers zijn voor makkelijk geld en niet werkelijk moeite doen.

Je verplaatste de argumentatie van een autoriteit argument dan naar een massa argument, het blijft echter een drogreden

[Reactie gewijzigd door kaas-schaaf op 23 juli 2024 02:46]

loki504 @wuto00727 maart 2024 09:34
omdat niet voor elke scam een BN nodig is.
Vaak genoeg een ad vorbij zien komen van random mensen die een nieuw soort zonnepanelen hadden gekocht die overal geplaats konden worden en meer stroom konden opwekken als tradininele zonnepanelen en de Overheid gaf ook nog eens duizenden euro's subsie waardoor ze maar enkele honderen euro's waren inc plaatsing en daarna nooit meer hoefte te bepalen voor stroom.....

of als ze jou foto gebruiken van Facebook om een geweldige review achter te laten op een scame site.
wordt ik niet blij van maar wat kan ik er aan doen?
Skit3000 @Iva Wonderbush27 maart 2024 08:00
Hier hetzelfde verhaal. En het moet toch zo makkelijk zijn om advertenties met daarin bekende mensen te herkennen nog voordat ze aan iemand getoond worden. En ja, af en toe zal een beetje persoon daadwerkelijk betaald krijgen om op de foto te staan of genoemd te worden, maar laat het in dat geval aan de adverteerder om dat te bewijzen.

Of gewoon alle advertenties met mensen er op weigeren. Dat iemand (betaald wordt om iets) aan te prijzen laat sowieso zien dat de dienst of het product het niet moet hebben van de eigen goede eigenschappen.
sympa @Skit300027 maart 2024 08:22
Ik denk dat ze vooral het geld herkennen dat de adverteerders betalen. Verder kan het ze niks schelen denk ik.
downtime @sympa27 maart 2024 10:58
Dat dus. Als het gaat om copyright-strikes zijn ze wel razendsnel. Maar de media-bedrijven hebben het geld om te procederen en daar willen ze geen ruzie mee. Zelfs niet als de meeste van die strikes onterecht zijn en bonafide contentmakers schaden.
Largamelion @Iva Wonderbush27 maart 2024 12:32
Mijn Youtube staat vol met Tom Waes zijn hoofd in valse advertenties, triest dat dat zo lang kan gebeuren zonder dat er wat aan gedaan wordt. Je zal maar Tom Waes zijn en op die manier een slechte naam krijgen.

Waar blijven ze nu met hun AI ...
MrFax 27 maart 2024 08:15
En Facebook dan? Daar gaan die advertenties helemaal los!!! Elke keer van nieuwe accounts. Ze moeten het onmogelijk maken te adverteren vanaf een niet-geverifieerd account, want anders blijven ze gewoon nieuwe accounts aanmaken met nepadvertenties.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 23 juli 2024 02:46]

bilgy_no1 @MrFax27 maart 2024 08:23
Tja, voor Facebook snijdt dat mes aan twee kanten: advertentie inkomsten en ook nog eens extra monthly active users...

Door en door verrot.
Jrz @MrFax27 maart 2024 08:38
Ben een aantal keer video advertenties op Instagram tegen gekomen waarin Mark Zuckerberg de hoofdrol surely
bzuidgeest
@MrFax27 maart 2024 09:05
Dit soort zaken zijn specifiek. Deze persoon had last van deze advertenties op Google, dus is Google aangeklaagd. Als dat succesvol is kunnen ze daarna achter andere platforms aan als het daar ook gebeurd.
Het heeft geen zin om 10 platforms in 1 keer aan te klagen, alleen maar dubbel werk. Ze hebben nu de jurisprudentie in hun zak, nu komt de rest.
En er is een kleine kans dat andere bedrijven beter opletten omdat er nu een kans is dat ze in de problemen komen.

De rest komt ook wel, heb geduld..
bzuidgeest
@babbeloo27 maart 2024 22:27
Als je eens rond bladert een wat zou lezen in plaats van blaten zou je weten dat ik regelmatig de positie van grote bedrijven verdedig en juist opmerk dat niets gratis is en dat advertenties daar bij horen.

Dat maakt niet dat er geen dingen bestaan als machtsmisbruik en mensen als jij die overal complotten zien. Concurrentie en monopolies gaan niet samen. En faciliteren van misdaad is in zichzelf een misdaad.
Net als dat er gewoon ook portret recht is. En nog veel meer dingen die gewoon al jaren wet zijn en relevant voor deze zaak.

Ik begin te denken dat jij profiteert van het gedrag dat nu verboden wordt. Dat jij verdient aan misleidende crypto advertenties en gewoon baalt als dat straks moeilijker word. Misschien dat je hier boos bent omdat je handeltje in oplichterij straks moeilijker kan.

Dat of je begrijpt helemaal niets van alle uitleg die je van iedereen hebt gehad. Als iedereen tegen je is, dan zou je eens moeten overwegen of jij niet het probleem bent.
J_van_Ekris @babbeloo27 maart 2024 17:49
Als je denkt dat de zoekmachine van Google of YouTube beter moet, ga op zoek naar een andere of maak er zelf één.
Tja, ik gebruik DuckDuck go al. Ik heb nog meegewerkt aan de zoekmachine van Ilse totdat ze vrij lomp de markt uitgeduwd werden door Google. Ik gebruikte Windows Phone tot het kapot werd getreiterd door de vuile spelletjes van Google. Veel videodiensten zijn gewoon kapotgemaakt door Google. Google is groot, te groot. Op sommige vlakken zelfs een monopolist. En daarmee komen nu eenmaal verantwoordelijkheden.
Dagelijks nemen we vrijwillig gratis diensten af van Google, Meta, Microsoft, etc maar daar hebben we het niet over.
Vrijwillig? We zitten in een monopolie of duopolie voor veel diensten. Hoe bedoel je vrijwillig?
We moeten oppassen dat we niet doorslaan en alle verantwoordelijkheden uit afgunst en egoïsme (laten we het beestje maar gewoon bij de naam noemen) over de schutting in het tuintje van grote bedrijven gooien omdat we vinden dat die toch wel genoeg geld hebben.
Nee, er zijn wetten in Nederland. En er zijn spelregels die voor alle media gelden in Nederland. Elk media in Nederland controleert de advertenties voor publicatie, uitgezonderd Google. Dat Google om commerciele redenen dit al anders inricht (publiceren en pas ingrijpen als er geklaagd wordt, in plaats van controle vooraf) is dan tot daar aan toe. Maar als eenmaal is vastgesteld dat een adverteerder frauduleuze advertenties publiceert, dan hebben ze gewoon op te treden. Ze weten hoe de advertenties er uit zien, dus ze kunnen daar relatief simpel tegen optreden.

Je mag niet vergeten dat de persoon in kwestie ook rechten heeft. En voor die private persoon is het ondoenlijk om alle advertenties op te sporen en te rapporteren. Zeker als dat niet werkt omdat Google ze bij rapporteren als "Conform de Google voorwaarden" beoordeeld. En omdat Google hier aan verdient, hebben ze ook een verantwoordelijkheid. En ze hebben de mogelijkheden om dit te detecteren (want Google is best goed in image en face recognition....). Dit gaat niet om Big Tech per se, maar wel om de ethische verantwoordelijkheid die je als medium hebt naar de gemeenschap toe.

[Reactie gewijzigd door J_van_Ekris op 23 juli 2024 02:46]

babbeloo @J_van_Ekris27 maart 2024 21:00
"Ik heb nog meegewerkt aan de zoekmachine van Ilse totdat ze vrij lomp de markt uitgeduwd werden door Google. Ik gebruikte Windows Phone tot het kapot werd getreiterd door de vuile spelletjes van Google. "
.
Dat heet concurrentie. Maar dit verklaart wel waarom jij en andere ICT-ers zo negatief zijn inzake Google en het liefst willen dat Google of eender andere grote concurrent zwaar gestraft moet worden. Ondertussen blijven we wel graag van de gratis diensten gebruik maken.
J_van_Ekris @babbeloo27 maart 2024 21:44
Dat heet concurrentie.
De officiele juridische term heet "Misbruik van machtspositie", waar de EU nu wat onderzoeken heeft lopen.

Maar daar gaat het niet om. Ik hou er van dat iedere speler zich aan dezelfde regels moet houden. En dat grote spelers zich niet aan regels onttrekken omdat dat geld kost of onhandig is. En als gedrukte media en TV advertenties controleren, zelfs de kleintjes, dan is het niet meer dan fair.
Ondertussen blijven we wel graag van de gratis diensten gebruik maken.
Ik betaal gewoon voor de diensten die ik gebruik bij partijen als Microsoft waar ik het product niet ben. Maar de "gratis diensten" die jij noemt zijn alleen maar lokmiddelen om advertenties te verkopen,en ben jij het product dat verkocht wordt.
martwoutnl 27 maart 2024 07:52
Hopelijk volgen Facebook en X snel. Vooral bij die laatste is het dagelijks meerdere keren raak.
Verwijderd @martwoutnl27 maart 2024 07:57
En piepjonge YouTubers die claimen even in een week 20.000 euro te kunnen verdienen.
djwice @Verwijderd27 maart 2024 08:39
Pyramide systemen vermoed ik. De kettingbrieven van vroeger maar dan met geld, al dan niet met een (fictief) (opgeblazen) product.

De boete - los van de straf die je krijgt - die daarop staat is al het geld terug betalen verhoogt met wettelijke rente aan de deelnemers / volgers / kopers.

Er zijn al meerdere veroordelingen geweest waarbij die boete ook echt opgelegd is.

[Reactie gewijzigd door djwice op 23 juli 2024 02:46]

loki504 @djwice27 maart 2024 09:17
eerder hun eigen succusverhalen/cursus verkopen voor 1000 euro per cursus zodat iedereen op die manier 20k p/m kan binnen harken via alibaba:P
MrFax @loki50427 maart 2024 20:32
Waarom denk je dat ze die 20k p/m verdienen? Door die cursus te verkopen. :')
loki504 @MrFax27 maart 2024 20:39
Klopt want 20k via alibaba verdienen is niet eenvoudig.
Verwijderd @Verwijderd27 maart 2024 08:15
Dat gebeurd ook vast wel, maar dan op kosten van hun volgers, die hun inleg kwijt zijn.
maxkranendijk 27 maart 2024 08:03
Terecht. Een fysieke poster met valse advertenties wordt waarschijnlijk binnen 1 dag weggehaald. Waarom zou je valse/ illegale online advertenties wel toelaten? Google kan makkelijk 10.000 mensen aannemen om alle advertenties persoonlijk te controleren. Het is gewoon een keuze van het bedrijf om dit toe te laten en er veel geld mee te verdienen. Ik snap niet dat er 10 jaar geleden nog niet gestart is om hiervoor een wet te maken om dit te verbieden.
babbeloo @maxkranendijk27 maart 2024 08:40
Laten we voorop stellen, dat adverteerders verantwoordelijk moeten worden gesteld voor misleidende reclame. Google of Facebook zijn slechts eigenaar van het uithangbord.
Je kan niet eisen van Google of Facebook dat zij alle misdaad van de wereld moeten oplossen simpelweg omdat het grote bedrijven zijn.
willieverhoef @babbeloo27 maart 2024 08:48
Dus als ik een mes geef tijdens een gevecht, ben is slechts de leverancier. Als ik een autoradio voor 10 euro door verkoop slechts de handelaar. Faciliteren en heling is gewoon strafbaar. Dus geld verdienen of andermans rug ook. Als jij het uithangbord bent kun je nog steeds controleren met wie je zaken doen. De bank haalt tegenwoordig alles overhoop, maar dit soort bedrijven maken het gewoon heel makkelijk om te adverteren. Vraag referenties, vraag contact gegevens van de personen in de advertenties, zodat je kunt controleren.
Behalve geld verdienen is er ook zoiets als een moraal.
acornatom @babbeloo27 maart 2024 08:52
Dat doen we anders wel bij banken ihkv anti witwassen. De banken moeten daarop controleren en mogen dat uiteraard niet faciliteren. Dat is hier ook zo, De grote tech bedrijven faciliteren, dus dan mag je ook van hen verwachten dat ze hier controle op uitoefenen. Feit dat je "slechts eigenaar bent" ontslaat je niet van dergelijke verplichtingen.
bzuidgeest
@babbeloo27 maart 2024 09:07
Nee, het faciliteren van een misdaad, zeker nadat je er al op bent gewezen is gewoon strafbaar. Dat telt ook voor digitale misdaden. Zeker misdaden die Google geld opleveren.
Honytawk @babbeloo27 maart 2024 09:39
We kunnen wel eisen dat ze de controle doen op de advertenties voor ze die toelaten op hun uithangbord.
downtime @babbeloo27 maart 2024 11:29
Laten we voorop stellen, dat adverteerders verantwoordelijk moeten worden gesteld voor misleidende reclame. Google of Facebook zijn slechts eigenaar van het uithangbord.
Je kan niet eisen van Google of Facebook dat zij alle misdaad van de wereld moeten oplossen simpelweg omdat het grote bedrijven zijn.
Dat is ondoenlijk want dan moet je procederen in elk land waar zo’n adverteerder toevallig zit. Die advertenties zijn misschien op de Nederlandse markt gericht maar kunnen betaald worden door een bedrijf in Oezbekistan, Laos of Nigeria, landen waar soms niet eens een werkend rechtssysteem is.
Het lijkt me juist prima dat die techbedrijven lokaal, in Nederland, worden aangepakt als zij dit soort activiteiten faciliteren. Ze verdienen er miljarden aan en mogen daar best wat moeite voor doen.
VeeGee 27 maart 2024 08:10
De rechtbank oordeelt niet in hoger beroep. Het gaat hier om het gerechtshof. Bovendien wijst een gerechtshof geen vonnis, maar arrest.

[Reactie gewijzigd door VeeGee op 23 juli 2024 02:46]

synoniem 27 maart 2024 08:43
Het is ook een bizarre situatie dat je als BN-er beter copyright of portretrecht kan claimen omdat dat systeem wel werkt (met heel veel false positives) dan een scam advertentie melden waar vervolgens niets mee gebeurt. Goede zaak dus deze uitspraak ook al zal Google ongetwijfeld bezwaar aantekenen.
nowaychose 27 maart 2024 09:35
Ik snap niet hoe incompetent Google lijkt te zijn in het herkennen van malafide advertenties of zoekresultaten. Het moet bijna wel met opzet zijn.

Neem https://www.google.com/search?q=quantum+ai nota bene letterlijk de naam van een google eigen project geeft bijna alleen maar scams.
Chotto Toire 27 maart 2024 09:56
In het artikel wordt telkens geschreven dat de rechtbank uitspraak heeft gedaan in hoger beroep, maar rechtbanken behandelen geen hoger beroepszaken. Je stelt juist hoger beroep in tegen een uitspraak van de rechtbank.

In alle broninformatie staat duidelijk dat het een oordeel van het Gerechtshof Amsterdam is.
r0y89 27 maart 2024 10:12
Normaal heb ik helemaal niks met bn'rs, maar ik ben dankbaar dat er nu een rechtzaak tegen Google is aangespannen op dit onderwerp. Er zijn namelijk enorm veel mensen die door dit soort advertenties gedupeerd zijn. Deze mensen hebben zelf in de meeste gevallen geen geld voor een rechtzaak van deze omvang.

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