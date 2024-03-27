Hof: Google had meer moeten doen tegen nepadvertenties cryptovaluta BN'ers

Google had meer moeten doen om de nepadvertenties waarin BN'ers cryptovaluta aanprijzen, te blokkeren. Dat stelt het Gerechtshof Amsterdam. Het techbedrijf blokkeerde nepadvertenties wel nadat ze gemeld werden, maar blokkeerde nieuw aangemaakte, identieke ads niet.

Hoewel Google gemelde nepadvertenties wel blokkeerde, had het bedrijf volgens het Gerechtshof Amsterdam ook zijn controlesysteem moeten aanpassen. Op die manier had Google ervoor moeten zorgen dat nieuwe advertenties die leken op de geblokkeerde advertenties, ook werden geblokkeerd. De uitspraak is nog niet gepubliceerd, maar onder meer NU.nl schrijft er al over.

Het hoger beroep werd aangespannen door presentator en journalist Jort Kelder, die in mei 2022 hier nog een zaak over verloor. Toen gaf de rechtbank juist aan dat Google - en Twitter, die destijds ook werd aangeklaagd - niet aansprakelijk zijn voor de misleidende advertenties. Toen wees de rechtbank naar de adverteerders, Google en Twitter waren volgens die rechtbank niet verantwoordelijk voor de inhoud van de reclame.

In het hoger beroep zegt het hof dat Google een schadevergoeding moet uitkeren aan Kelder. Het bedrag daarvan wordt in een losse procedure bepaald. In de nepadvertenties doen de adverteerders alsof BN'ers, waaronder Kelder, de cryptovaluta of -diensten aanprijzen. Google zegt de uitspraak zorgvuldig te bestuderen en 'de veiligheid van onze gebruikers' altijd voorop te stellen.