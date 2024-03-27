Atlas VPN stopt in april en zet klanten over naar NordVPN

De vpn-dienst Atlas VPN stopt per 24 april. De dienst zegt dat onder meer hoge concurrentie en stijgende prijzen voor dit besluit hebben gezorgd. De dienst zet klanten over naar NordVPN, dat onder hetzelfde moederbedrijf valt.

De dienst zegt het besluit 'niet licht' te hebben genomen en zegt tegen 'onoverkomelijke uitdagingen' te zijn aangelopen. "Het gaat onder meer om technologische eisen die rap toenemen, een zeer concurrerende markt en de continu stijgende kosten voor het leveren van een topdienstverlening." Door deze combinatie van factoren heeft het bedrijf besloten dat Atlas VPN op de lange termijn niet houdbaar is.

Atlas VPN-klanten krijgen voor zolang hun abonnement duurt een vergelijkbaar NordVPN-abonnement. Ze krijgen een e-mail van NordVPN om daar een account aan te maken. Deze NordVPN-abonnementen worden niet automatisch verlengd. Abonnementen die via de Apple App Store zijn afgesloten, verlopen op 25 april en deze klanten krijgen hun geld terug. Deze abonnees worden dus niet naar NordVPN overgezet. Google Play- en Amazon-klanten krijgen wel een NordVPN-abonnement. Klanten die geen NordVPN-abonnement willen, moeten voor 22 april support@atlasvpn.com mailen.