Atlas VPN stopt in april en zet klanten over naar NordVPN

De vpn-dienst Atlas VPN stopt per 24 april. De dienst zegt dat onder meer hoge concurrentie en stijgende prijzen voor dit besluit hebben gezorgd. De dienst zet klanten over naar NordVPN, dat onder hetzelfde moederbedrijf valt.

De dienst zegt het besluit 'niet licht' te hebben genomen en zegt tegen 'onoverkomelijke uitdagingen' te zijn aangelopen. "Het gaat onder meer om technologische eisen die rap toenemen, een zeer concurrerende markt en de continu stijgende kosten voor het leveren van een topdienstverlening." Door deze combinatie van factoren heeft het bedrijf besloten dat Atlas VPN op de lange termijn niet houdbaar is.

Atlas VPN-klanten krijgen voor zolang hun abonnement duurt een vergelijkbaar NordVPN-abonnement. Ze krijgen een e-mail van NordVPN om daar een account aan te maken. Deze NordVPN-abonnementen worden niet automatisch verlengd. Abonnementen die via de Apple App Store zijn afgesloten, verlopen op 25 april en deze klanten krijgen hun geld terug. Deze abonnees worden dus niet naar NordVPN overgezet. Google Play- en Amazon-klanten krijgen wel een NordVPN-abonnement. Klanten die geen NordVPN-abonnement willen, moeten voor 22 april support@atlasvpn.com mailen.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 27-03-2024 09:03
76 • submitter: Chocoball

27-03-2024 • 09:03

76

Submitter: Chocoball

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RRRobert 27 maart 2024 09:46
Klanten die geen NordVPN-abonnement willen, moeten voor 22 april support@atlasvpn.com mailen.
Een opt-out regeling, mag dat zo maar?
Inproba @RRRobert27 maart 2024 09:50
Waarom zou dat niet mogen als de klant dat wil?
RRRobert @Inproba27 maart 2024 12:05
Waarom zou dat niet mogen als de klant dat wil?
Nou, vanwege het 'verplichte' karakter van zo'n opt-out regeling. Dat je dus moet reageren om iets ongedaan te maken in wat toch een wezenlijke verandering is in een abonnementsdienst.
Inflatable @RRRobert27 maart 2024 12:08
Dat is de normale gang van zaken.. Wat verwacht jij dan, dat ze van iedereen die niet reageert automatisch het abonnement stoppen?!?
kodak @Inflatable27 maart 2024 13:55
Feitelijk stopt de originele dienstverlening waar de koper voor gekozen heeft en betaling voor doet. Zolang niet blijkt dat ze die dienstverlening wel blijft (en niets wijst daarop) voldoen ze niet aan de vraag en respecteren ze deze alleen voor zover het ze zelf uit komt. Dat is geen redelijke handel. Daarbij is er geen noodzaak tot veranderen, het bedrijf blijkt het te doen omdat ze geen zin hebben in moeite. Geen zin hebben je klanten te leveren waarom ze gevraagd en gekozen hebben is gewoonlijk hoe dan ook geen redelijke handel. Dat zijn genoeg redene om te stellen dat klanten recht op compensatie hebben tenzij ze instemmen met het alternatief, in plaats van dat deze bedrijven vooral de voordelen hebben zolang klanten niet tegensputteren.
Blokker_1999 @kodak27 maart 2024 18:04
Niet noodzakelijk. Je neemt een VPN dienst af, en die blijf je ook in de toekomst afnemen. Dat je een nieuw account moet aanmaken en een andere client moet downloaden doet geen afbreuk aan de dienst die je afneemt.

Of NordVPN minstens eenzelfde dienst aanbied als diegene die de klant afneemt moet nog blijken, dat er dingen veranderen bij een overname is normaal. Maar het is niet omdat iets veranderd, dat het daarom slechter is of dat het zelfs niet zou mogen.

Het bedrijf staat voor niet nader genoemde uitdagingen. Het is mogelijk dat zij de kosten zien stijgen, dat zij schaalvoordeel missen ten opzichte van de concurentie en dat als ze nu een nog gezond bedrijf niet verkopen, men binnenkort met een verlieslatend, ongezond bedrijf zit.

Jij maakt er van dat de mensen achter de dienst gewoon geen zin meer hebben en dat klanten niet langer de juiste dienst gaan krijgen, maar daar ga ik niet mee akkoord. Staaf dat met bewijzen. Toon mij de verschillen in abbonementsvorm en toon mij dat de eigenaars van het bedrijf er gewoon geen zin meer in hebben.

Dienstverleners worden zo vaak overgenomen waarbij het klantenbestand gewoon meegaat. En hier ineens zou het niet correct zijn?
RRRobert @Inflatable27 maart 2024 14:07
Dat is de normale gang van zaken.. Wat verwacht jij dan, dat ze van iedereen die niet reageert automatisch het abonnement stoppen?!?
Nou, zoals in het artikel al wordt geschreven over de abonnementen die via de Apple App Store zijn afgesloten: deze verlopen op ook 25 april en deze klanten krijgen hun geld terug.

Hierbij zou je als alternatief ook een opt-in keuze kunnen inbouwen, voor klanten die een stukje continuïteit willen in deze vorm van dienstverlening.
kodak @Inproba27 maart 2024 11:53
De klant is niets gevraagd. Dus het bedrijf weet niet of de klant dit wil.
Het bedrijf weet wel dat de klant voor de kenmerken van het bedrijf heeft gekozen om voor te betalen, en dus niet zomaar wil betalen voor andere diensten.

Als het om klanten gaat die duidelijk al voor beide diensten hadden gekozen, of wanneer het andere bedrijf dezelfde unieke kenmerken levert, dan valt het als redelijke aanname te zien.

Het valt te verwachten dat dit voor het grootste deel van de klanten niet op gaat. Omdat het bedrijf ook geen enkele uitleg geeft dat men met de wensen en eisen van de klanten rekening heeft gehouden. Ze noemen vooral wat ze zelf het beste uit komt, wat waarschijnlijk niet toevallig de uitkomst heeft dat ze klanten niet willen compenseren voor het laten leveren van een andere dienstverlening dan voor was betaald. Het bedrijf is niet failliet, ze krijgen waarschijnlijk redelijk voor de klanten betaald, dan gelden er ook strengere eisen dat je niet zomaar opt-out gaat toepassen.
Frame164 @kodak27 maart 2024 12:25
Is dit de eerste keer dat je iets leest over een bedrijfsverandering? Dit is al sinds mensenheugenis de manier waarop dit gaat. En het is ook om meerdere redenen logisch.
kodak @Frame16427 maart 2024 13:32
Noem dan maar op onder welke omstandigheden het volgens jou gewoon is. Want simpelweg stellen dat het vaker zo gaat toont hooguit aan dat men er mee weg komt. Dat is niet hetzelfde als dat het voldoet of niet te betwisten is.

Daarbij ga je op geen enkel argument in, wat het simpelweg iets anders beweren en je negatieve opmerking er niet heel sterk door maakt.
Blokker_1999 @kodak27 maart 2024 17:59
Wanneer bijv. de ene telecomprovider een andere overneemt, gaan de klanten ook gewoon over naar de nieuwe provider. En dat is zo bij vele dienstverleners. Als er een overnemer is, dan neemt de overnemer het bedrijf, inclusief klantenbestand over.

Wat wel is, is dat wanneer daarmee de verkoopsvoorwaarden worden aangepast, ten nadele van de klant, de klant sowieso 30 dagen de tijd heeft om de overeenkomst kosteloos te verbreken, zelfs al zou deze overeenkomst nog voor een langere termijn lopen.

Waarom denk je dat bedrijven andere bedrijven overnemen? Dat is niet om zomaar even heel de klantenbasis overboord te gooien.
amigob2 @kodak27 maart 2024 12:48
Ik had wel eens willen zien als een klant naast Atlas VPN ook al Nord VPN had.
Ik heb namelijk drie verschillende VPN abbo's. daar zit Atlas gelukkig niet tussen.
Want 2 maal NordVPN is echt niet logisch.
PaulHelper @amigob227 maart 2024 22:41
Zeer interessant en mogelijk. Maar dan gebruik je dus simpelweg de opt out. En anders kun je zeer waarschijnlijk bij de support zeggen ik heb nu twee accounts voor niks geef me een maand terug die ik onnodig had betaald.
youridv1 @RRRobert27 maart 2024 09:53
Volgensmij wel. Het ging bij mijn weten precies hetzelfde met XS4All en Telfort hier in nederland.
Bender @RRRobert27 maart 2024 09:56
Overname van bedrijf/klanten is iets wat mag.
timeraider @RRRobert27 maart 2024 09:57
Neem aan dat in de kleine lettertjes staat dat ze een zekere VPN dienst moeten leveren, maar niet dat het specifiek ook onder hun naam moet.
Dus als ze een vergelijkbare dienst geven bij Nord, dan zal dit geen issue zijn.
Dat zal ook de reden zijn waarom de Nord subscriptie die je krijgt dan niet automatisch verlengd gezien er dan pas iets plaats vind wat onder de ToS als wijziging word gezien.
downtime @RRRobert27 maart 2024 10:28
Ze hoeven niet eens een opt-out aan te bieden. Als klant heb jij een overeenkomst met een bedrijf en ze mogen gewoon klanten overdragen naar een ander bedrijf zolang die zich ook aan die overeenkomst houden. Zo werkt het ook bij overnames en fusies van bedrijven. Zolang het nieuwe bedrijf dezelfde dienst levert voor dezelfde prijs heb je dat als klant maar gewoon te slikken.
Goldwing1973 @RRRobert27 maart 2024 11:55
Doet Tweak ook, die zijn overgenomen en iedereen die daar nu een abonnement heeft gaat automatisch over naar Odido.
Behalve als je zelf besluit over te stappen naar een andere provider, maar dan moet je nog steeds zelf opzeggen bij Tweak.

Nu vind ik het wel jammer dat een aantal diensten die Tweak wel bood niet overgenomen worden door Odido, zoals vast IP, SMTP Server en NNTP (newsgroepen) server.
Dus de overname is wel een versobering voor de bestaande klanten.
swhnld @RRRobert27 maart 2024 10:54
Ja, je contract veranderd er wel door waardoor je het mag beeindigen.
downtime @swhnld27 maart 2024 11:41
Nee, het contract verandert niet, en de klant mag het niet zomaar beëindigen. Het is gewoon slim om een opt-out aan te bieden omdat er altijd klanten zullen zijn die NordVPN geen vergelijkbare dienst vinden. Je kunt beter op een nette manier afscheid van zulke klanten nemen dan ze verplichten om te blijven.
Blokker_1999 @downtime27 maart 2024 18:07
Wanneer de voorwaarden veranderen ten nadele van de klant, en dat kan hier gebeuren als bijv. de prijs naar boven wordt bijgesteld of wanneer bijv. de gegarandeerde bandbreedte wordt verlaagd (geen idee welke vormen deze diensten en hun abbonementen hebben), dan heb je van rechtswege de kans om op te zeggen in de 30 dagen nadat jij op de hoogte bent gesteld van die aanpassing.

En dat is dan ook exact wat men hier doet. Men ligt klanten in en geeft hen 30 dagen om aan te geven dat ze niet over willen. Dat is gewoon de manier waarop zulke overnames gebeuren bij dienstverleners.
downtime @Blokker_199927 maart 2024 18:32
Volgens mij zijn we het gewoon eens :)

Als de voorwaarden niet veranderen dan heeft de klant ook geen recht om het contract op te zeggen. Als de voorwaarden wel veranderen moet je klanten inderdaad een opt-out bieden.
Maar we weten allebei niet of de voorwaarden veranderen. Dat staat namelijk niet in het artikel. Dat spreekt alleen maar over een "vergelijkbaar" abonnement van NordVPN.
Het kan zijn dat AtlasVPN zijn klanten vrijwillig een opt-out aanbiedt omdat dat boze klanten en mogelijk slechte publiciteit scheelt. Want soms hebben klanten gewoon hele persoonlijke redenen om geen zaken met dat andere bedrijf te willen doen.
firest0rm @RRRobert27 maart 2024 17:04
Dat werkt altijd zo. Klanten die geen diensten meer willen na overname van een bedrijf kunnen dan direct opzeggen. Zo niet dan doe je mee met de nieuwe voorwaarde.

Het bedrijf is echter wel verplicht de klanten duidelijk te informeren.
Baseboy 27 maart 2024 09:42
Gebruik al jaren ExpressVPN iets duurder maar werkt gewoon overal!
Theo @Baseboy27 maart 2024 09:56
Ik heb anders ook nog nooit met Nord problemen gehad. Ze schreeuwen altijd dat er NU een SPECIALE! aanbieding is, maar dat is altijd het geval. Maar los van dat, een 2-3 jaar abo kost kleingeld en werkt zoals het zou moeten werken. Mijn 100 Mbs glas is wat de snelheid limiteert, niet Nord.
JustFogMaxi @Theo27 maart 2024 10:39
Toko die altijd een aanbieding heeft vertrouw ik al niet. Doe mij maar Mulvad of Proton ofzo, als ik al een vpn gebruik.
nestview @JustFogMaxi27 maart 2024 11:33
Voor mij ook mullvad. Een van de weinige vpn providers die je anoniem met een voucher kunt betalen en waar je geen email adres of wat voor gegevens dan ook hoeft achter te laten. En 20 of zelfs 40Gbps servers dus geen problemen om een 1gbit lijn volledig te benutten.

[Reactie gewijzigd door nestview op 22 juli 2024 15:35]

PaulHelper @nestview27 maart 2024 22:50
De servers opzich bepalen toch niet de snelheid. Als er vervolgens 2000 man op die server zit dan haal je niet bijna 1gbit. Hoe is het in de praktijk? Haal je dan op heel veel momenten de 1gbit over mullvad? Dan is het namelijk wel erg sterk qua prijs kwaliteit.
Rembert @JustFogMaxi27 maart 2024 14:36
Die aanbiedingen en al die nep-recensie sites waar NordVPN steevast boven komt drijven doen mij ook twijfelen over NordVPN. Ik vertrouw er maar drie, dat zijn IVPN, Mulvad, en Proton - in die volgorde.
PaulHelper @Rembert27 maart 2024 22:57
Mullvad kende ik al en proton gebruik ik zeer regelmatig. IVPN kende ik nog niet. Is dat echt een tegenhanger van Mullvad? Wat maakt IVPN nog beter?
Ik ben het inderdaad wel eens dat veel aanbiedingen en van die flash sales en veel reclame niet per se voor betrouwbaarheid zorgt. Toch is NordVPN stiekem best goed ook qua extra features zoals een kleine variant van tailscale dat je andere apparaten hun netwerk binnen kan komen en die als tunnel/vpn kan gebruiken.
Rembert @PaulHelper28 maart 2024 13:04
Een reden is dat IVPN in Gibraltar zit terwijl Mullvad in Zweden zit, onderdeel van de nine eyes. Proton kent haar afnemers, terwijl zowel Mullvad als IVPN mogelijkheden bieden om anoniem VPN af te nemen. Technisch lijken IVPN en Mullvad elkaar weinig te ontlopen. Proton weet ik niet, die heb ik nog niet geprobeerd.
julean @Theo27 maart 2024 10:25
het probleem is dat NordVPN niet in alle landen werkt ookal zeggen zij dat het wel in die landen werkt
NielsFL @julean27 maart 2024 10:39
Dat geld eigenlijk voor alle grote namen. Daar waar je ze nodig hebt werken ze niet.

Ze bedienen vooral de makkelijke markt: mensen die bang worden van een DMCA notice of Netflix willen kijken.
MiesvanderLippe @Baseboy27 maart 2024 09:59
Maar waarvoor? Torrenting ofzo?
gamezfreak @MiesvanderLippe27 maart 2024 10:09
Maar waarvoor? Torrenting ofzo?
Sommigen die doen dat wel of die maken gebruik om iets minder te betalen voor een abo, omdat het in een aantal landen de abo goedkoper is.
Ikzelf maak gebruik van VPN voor aan aantal dingen: GrandPrixRadio voor de betere F1 commentaar en voor op vakantie, om mijn privé gegevens te berschermen. Vooral dat laatste is iets waarbij VPN wel veiliger is, gezien je met de juiste kennis en vaardigheden, mee kan kijken met wat mensen doen d.m.v. packet capturing. Maar het kan ook best zijn dat je een VPN gebruikt om bijv. bepaalde sites te bezoeken die geblokkeerd zijn.

Mijn Go-To VPN dienst is Windscribe, daar krijg je 10GB per maand gratis, heb daarnaast ook een onbeperkte en die loopt via mijn antivirus pakket.
webside007 @gamezfreak27 maart 2024 10:46
en de VPN bedrijven kijken niet mee? (ivm je privacy...)
nout77 @webside00727 maart 2024 15:26
Alle data die je verstuurd of opvraagt naar websites is tegenwoordig versleuteld met https, dus inhoudelijk valt er niet mee te kijken.
Maar het voorkomt dat je provider in NL kan loggen welke sites je allemaal bezoekt. Want dat doen ze, ze zijn dat verplicht te doen.
Deze vpn dienst die je meer kunt vertrouwen (als je even goed de reviews induikt) dan je provider, houd ook nog eens minder gegevens van je bij. Afhankelijk van je vpn dienst die je kiest bijvoorbeeld alleen een mail adres en een PayPal account. Je provider heeft meer gegevens van je. Dus ja, het is een stap richting meer privacy.
webside007 @nout7727 maart 2024 15:41
ok, bedankt voor je verduidelijking :)
Madshark @webside00727 maart 2024 11:06
Ik snap dat ook niet.
Men legt het volle vertrouwen in een VPN leverancier, waarvan je geen enkel idee hebt aan welke wetgeving en morele procedures te houden, maar wel wantrouwen naar gerenommeerde bedrijven als KPN en Ziggo.
_Pussycat_ @Madshark27 maart 2024 11:46
Hij heeft het over vakantie, dus niet de gerenommeerde Ziggo maar "het open wifi van de camping".
Grimm @Madshark27 maart 2024 12:34
Niets is 100% betrouwbaar maar persoonlijk heb ik meer vertrouwen in het Zwitserse ProtonVPN dan KPN of Ziggo...
PaulHelper @webside00727 maart 2024 23:01
Ja er zijn VPNs waar dat het geval is. Daarom moet je ook niet de eerste de beste goedkope doorgestoken overheids VPN pakken maar als je het zekere voor het onzekere wil iets als IVPN of Mullvad. En tegenwoordig ook proton zeer sterk.
Jazco2nd
@MiesvanderLippe27 maart 2024 10:04
Voor torrents wil je een dienst die 1 poort kan forwarden, liefst geheel automatisch en ook je torrent client kan informeren daarover. Daarom zit ik nog altijd bij PIA. Daarvoor bestaat deze container die volautomatisch de configuratie regelt en de poort in je torrent client instelt, ook wanneer die poort wijzigt: https://github.com/thrnz/docker-wireguard-pia

Iets vergelijkbaars is bij Nord niet mogelijk helaas.
centr1no @MiesvanderLippe27 maart 2024 11:24
Omdat ik veel op openbare en plaatselijke wifi-netwerken zit en in het verleden vaak in andere landen met onduidelijke regels en wetgevingen werkte en mede daardoor o.a. tegen regio- of andere restricties en instellingen aan liep.
En als je dan toch een VPN hebt ga je het vanzelf meer gebruiken als je je ervan bewust bent dat je voor heel veel dingen steeds afhankelijker wordt van het internet en al je handelingen constant in kaart gebracht worden.
Ik maak me niet heel druk om mijn privacy of veiligheid, maar ik ben me er ook van bewust dat er mensen zijn die hele nare dingen kunnen doen met enkel een IP-adres.
_Thanatos_ @MiesvanderLippe27 maart 2024 12:42
Voor privacy. Vooral als je (bijv op vakantie) op openbare of gedeelde hotspots aangewezen bent, waar je geen weet kan hebben over hoe ze met jouw interverbinding omspringen. Wie weet loggen ze alles, of gewoon genoeg.
Bender @Baseboy27 maart 2024 09:56
Ik lees alleen veel dat de snelheden ondermaats en sterk wisselend zijn, hoe is jouw ervaring daar mee?
Baseboy @Bender27 maart 2024 11:00
Niet echt last van eerlijk gezegd. Maar gebruik het eigenlijk alleen maar om NL tv te kijken buiten Europa
BasPeters1 @Bender27 maart 2024 11:26
Ik gebruik al meerdere jaren NordVPN en heb er weinig last van. Ik heb auto connect aanstaan en merk heel soms dat het wat langzamer is, maar dit is dan wel tijdens streamen of downloaden.
Als ik dan van server switch is het meestal direct opgelost. Ik ben erg tevreden met NordVPN en hun andere diensten.
Terrestrial 27 maart 2024 09:09
Consolidatie en kosten besparen dus, het viel onder hetzelfde moederbedrijf dus ja dan is het eigenlijk wel logisch of ze moeten een heel niche product bieden.
iqcgubon @Terrestrial27 maart 2024 09:39
https://vpnpro.com/blog/h...led-97-vpns-23-companies/

Ik snap eigenlijk niet waarom er uberhaupt zo veel verschillende VPN clients bestaan... De meer gekende (en degene die je ook het vaakst hoort vallen bij YT sponsorships) vallen toch allemaal onder ofwel Kape ofwel Nord.
amigob2 @iqcgubon27 maart 2024 10:01
Dan heb je nog Proton ( duurder ), Zeer snel ( 19GB in 5 minuten), en minder blokkades bij website. Wel heel af en toe een refresh nodig omdat de website niet wil laden.
iqcgubon @amigob227 maart 2024 10:36
Zit inderdaad zelf ook bij Proton. Zeer tevreden van.
CivLord @iqcgubon27 maart 2024 12:55
Ook recent overgestapt van NordVPN naar Proton.
De browser plugin van NordVPN had regelmatig problemen met inloggen. Ook kon ik via de Android app niet inloggen bij Microsoft-diensten op mijn telefoon (die moest ik in de in de app specifiek uitsluiten van de VPN-verbinding).

Proton voelt iets minder gelikt aan.
Wanneer ik op mijn laptop de VPN op de internetverbinding gebruik en ook nog de browser plugin gebruik, kan ik in de browser verschillende streamingsdiensten niet afspelen. (Dat is uiteraard dubbelop en het is geen punt om de browser plugin uit te schakelen, maar bij NordVPN was dat nooit een probleem.)
In de app kan je geen voorkeursserver/ -land opgeven. In het buitenland zoekt de app de dichtstbijzijnde server, wanneer ik specifiek een server in Nederland wil gebruiken, dan moet ik dat iedere keer zelf aangeven. (Bij opnieuw opstarten van de telefoon, maar de app schakelt soms ook vanzelf terug naar de dichtstbijzijnde server.)
PaulHelper @CivLord27 maart 2024 23:07
Uh ik weet niet hoelang je het al gebruikt maar sowieso was dat tot een maand geleden allemaal wel. Daarnaast kun je het nog steeds alleen moet je volgens mij in je profielen wat doen die gemaakt worden op basis van afgelopen servers.
CivLord @PaulHelper28 maart 2024 06:58
Vertel.

Het probleem met streamen met de Proton app en de browser extensie gelijktijdig ingeschakeld doet zich op dit moment niet voor. Maar dat is vaker gelukt, waarna het even later niet meer lukte.

In de android-app kan ik geen enkele mogelijkheid vinden om een voorkeurserver/ -land in te schakelen.
Mit-46 @amigob227 maart 2024 10:41
Ik gebruik de gratis variant van Proton. Moet inderdaad regelmatig van server wisselen want dan speelt de stream niet meer.
Goed voor een gratis variant is dat voor mij acceptabel.

Max snelheid waamee ik heb gedownload is 45MB per seconde en dat met de gratis versie. Was wel verbonden met een NL server en niet Japan ofzo.

[Reactie gewijzigd door Mit-46 op 22 juli 2024 15:35]

Jeroenneman @amigob227 maart 2024 10:40
Mulvad?
_Thanatos_ @iqcgubon27 maart 2024 12:39
Niks mis met concurrentie. We hebben een vrije markt, dus iedereen is vrij om zelf een VPN provider op te zetten. Dat is toch juist mooi?
iqcgubon @_Thanatos_27 maart 2024 16:43
Dat bedoel ik net: Er is alleen maar schijnconcurrentie want alle grote VPN providers vallen onder een handvol bedrijven. Uiteraard zijn er nog uitzonderen zoals Mullvad en Proton.

[Reactie gewijzigd door iqcgubon op 22 juli 2024 15:35]

cariolive23 @iqcgubon27 maart 2024 21:59
Het staat je vrij om zelf een bedrijf te starten en VPN diensten aan te bieden.
_Thanatos_ @iqcgubon28 maart 2024 09:41
Dat heb je met levensmiddelen ook. Heel veel merken vallen onder de paraplu van Unilever, maar genoeg andere juist niet. Misschien ook vergelijkbaar met sommige holiday airlines die dan eigendom zijn van een nationale fullservice airline.

Maar zelfs concurrentie tussen merken die onder 1 vlag vallen, kan concurrentie zijn. Het zijn (vaak) uiteindelijk toch bedrijfjes die hun eigen unieke dingetje aanbieden, maar gebruikmaken van de productiecapaciteit, of infrastructuur, of andere diensten, van het moederbedrijf.
Geim @iqcgubon27 maart 2024 10:03
Ik snap eigenlijk niet waarom er uberhaupt zo veel verschillende VPN clients bestaan.
Ik neem aan dat je providers bedoelt.
Kalief 27 maart 2024 09:34
Zat er verschil tussen Atlas en Nord?
NLatuny 27 maart 2024 14:06
Als je toch al denkt een VPN nodig te hebben. Kan je beter opzoek gaan naar een decentrale VPN provider. Ik weet dat er een aantal zijn die gebruik maken van het Sentinel protocol: https://docs.sentinel.co/getting-started/apps gebruik zelf Meile wel eens voor windows en Solar voor me telefoon.

Anders heb je alsnog een single point of failure...

[Reactie gewijzigd door NLatuny op 22 juli 2024 15:35]

DutchEZmoder 27 maart 2024 12:18
Vraag me alleen af waarom je als moederbedrijf 2x hetzelfde bedrijf opzet met dezelfde service alleen dan met een andere naam.
The PyroPath @DutchEZmoder27 maart 2024 12:46
Tsja, waarom heeft een bedrijf als Unilever vele verschillende merken wasmiddelen en zeep?
CivLord @DutchEZmoder27 maart 2024 13:02
Misschien hebben ze niet beide bedrijven opgezet, maar één van beide ooit opgekocht.

Of zijn het bedrijven die een verschillende doelgroep aan moesten spreken. De ene gamers, met de bijbehorende flitsende/ schreeuwende advertenties en de andere zakelijke professionals, met de bijbehorende degelijke/ zakelijke advertenties.
Silence 27 maart 2024 14:08
Ik vertrouw NordVPN voor geen meter, overal wordt het gepromoot en aangeboden.
Zelf bij Mulvad, alleen een account nummer en geld in een envelop opsturen.
Voor mij anoniem zat, altijd het idee gehad dat NordVPN gewoon een NSA/FBI/CIA zooitje is.
Ome Ernst @Silence27 maart 2024 17:21
Waarom NordVPN voor mij een grote rode vlag is, en altijd zal blijven.
sus 27 maart 2024 14:37
Oprechte vraag:

Waarom zou je als consument - behalve als je aan .torrent doet of US Netflix oid wil gebruiken - een VPN dienst afnemen? Ik zie echt alleen voordelen als je diensten wil gebruiken die een geo-lock hebben of die domweg illegaal zijn zoals een filmpje via torrent binnen hengelen.

Wat mij juist tegenhoud om een VPN dienst te nemen, je legt letterlijk je hele hebben en houden in handen van een extern bedrijf. Zij kunnen *juist* precies bijhouden wat jij allemaal uitspookt op internet.
downtime @sus27 maart 2024 14:51
Dan heb je daar helemaal geen behoefte aan. Een VPN lost problemen op die de meeste mensen in Nederland helemaal niet hebben. Het is allemaal vooral bangmakerij.
sus @downtime27 maart 2024 14:56
Ik gebruik het dus ook niet. Trek mijn films wel via usenet binnen en de rest geloof ik wel :)
DutchEZmoder @sus27 maart 2024 16:33
Ik heb een VPN en gebruik die alleen af en toe als ik een vliegticket of hotel ga boeken, dat scheelt soms echt enorm als je je locatie op het land zelf zet.

Of met abonnementen op bijvoorbeeld Photoshop, Tinder Platinum, locatie op India en de prijs wordt gehalveerd.

Sommige downloadbare producten berekenen ook BTW bij het afrekenen terwijl het uit bijv. de VS komt, even de VPN op een land waar 0% BTW wordt gerekent en dat scheelt weer 21%

[Reactie gewijzigd door DutchEZmoder op 22 juli 2024 15:35]

Bender @sus27 maart 2024 17:49
Dingen die wij als normaal zien, kunnen in andere landen illegaal zijn.

Probeer maar eens in China of Cuba je gmail op te halen, of facebook te bezoeken.

Anderzijds wil je wellicht zonder consequenties in bepaalde landen opzoeken hoe het zit met de overheid, dan kan een vpn ook verstandig zijn.
Isheara @sus27 maart 2024 20:18
Om bv Formule 1 via de open netten in andere landen te kijken? SRF (Zwitserland) zendt alle F1 Grand Prix’s uit. Ook als je GP Radio wilt luisteren in NL moet je dankzij ViaDePlee een VON gebruiken als je niet in BE woont.

Persoonlijk is het voor mij daarnaast mogelijk om US streaming diensten, zoals Hulu, Paramount, Max te kijken via een VPN.

Ik heb overigens zelf een lifetime subscription van VPN Unlimited (keep solid), die me $99,- kostte (Black Friday deal). Zeer tevreden, maar wel beperking van Max 5 geregistreerde devices.
dtn.370 27 maart 2024 22:41
Beste VPN die ik gebruik, alleen had teveel updates. jammer dat het stopt :(

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