Google gaat beveiligingslabel toevoegen aan vpn-apps in Play Store

Google gaat onafhankelijk gecontroleerde vpn-apps uit de Play Store voortaan uitrusten met een beveiligingslabel. Het Amerikaanse bedrijf wil hiermee aangeven dat de vpn-apps aan een beveiligingsstandaard voor mobiele apps voldoen.

Vpn-apps die het nieuwe label meekrijgen, hebben volgens Google een controle doorstaan van de App Defense Alliance. De App Defense Alliance is een samenwerkingsverband bestaande uit diverse beveiligingsbedrijven en Google dat in 2019 in het leven is geroepen om de beveiliging van Android-apps tegen het licht te houden. De App Defense Alliance controleert de beveiliging van apps via een eigen evaluatiemethode: de Mobile App Security Assessment.

Het beveiligingslabel zal volgens Google op een later moment ook naar andere appcategorieën komen. Vpn-apps zijn naar verluidt het eerst aan de beurt omdat ze volgens het Amerikaanse bedrijf een aanzienlijke hoeveelheid gevoelige data verwerken.

Gebruikers die via de Google Play Store naar een vpn-app zoeken zullen ook geïnformeerd worden over het label. Google zal een banner tussen de zoekresultaten tonen met daarin een vermelding van het label en ook extra info.