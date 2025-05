Google weerde 2,3 miljoen foute apps uit Play Store in 2023

Google heeft 2,28 miljoen foute apps tegengehouden uit de Play Store in 2023. De apps schonden volgens het bedrijf het beleid van de appstore. Ook blokkeerde Google 333.000 malafide accounts, omdat ze malware probeerden te verspreiden of vanwege meerdere 'ernstige beleidsschendingen'.

Nog eens 200.000 app-inzendingen werden afgewezen of aangepast, omdat ze om risicovolle toestemmingen vroegen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toegang tot de achtergrondlocatie of sms-content, aldus Google in een jaaroverzicht. Verder werkte het bedrijf samen met providers van sdk's, zodat 31 sdk's zo min mogelijk gevoelige data verzamelen of delen.

De aantallen zijn flink hoger dan een jaar eerder. In 2022 weerde Google nog 1,43 miljoen apps uit de Play Store en werden 173.000 accounts geblokkeerd. Het bedrijf schrijft de stijging onder meer toe aan aangescherpt securitybeleid en diverse maatregelen die het afgelopen jaar genomen zijn. Zo krijgen vpn-apps sinds november een beveiligingslabel in de Play Store, waarmee Google wil aangeven dat de vpn-apps aan een beveiligingsstandaard voor mobiele apps voldoen.

Ook werd de Google Play SDK Index uitgebreid, waarin sdk's staan die in zo'n 6 miljoen apps gebruikt worden. De index helpt volgens Google om 'betere sdk-keuzes te maken, app-kwaliteit te verbeteren en integratierisico's zo klein mogelijk te houden'.