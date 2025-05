Aanvallers kunnen vpn-verkeer afluisteren met TunnelVision-aanval

Een nieuwe aanval genaamd TunnelVision laat aanvallers niet-versleuteld verkeer afluisteren, terwijl het voor de gebruiker lijkt alsof er gebruik wordt gemaakt van een veilige vpn-verbinding. Vrijwel alle besturingssystemen en vpn-diensten zijn kwetsbaar.

Voor de aanval wordt misbruik gemaakt van een dhcp-server in het netwerk. Die beheert de ip-adressen die verbinding maken met het netwerk in kwestie. Via optie 121 op een apparaat krijgt de dhcp-server echter de mogelijkheid om de standaard routingregel te veranderen, schrijven onderzoekers van Leviathan Security, dat de aanval ontdekte. Daardoor wordt al het vpn-verkeer van een beoogd slachtoffer direct naar een lokaal netwerk of malafide gateway gestuurd en komt het nooit in een versleutelde vpn-tunnel terecht.

Daarvoor is wel vereist dat de dhcp-server op hetzelfde netwerk draait als de beoogde vpn-gebruiker. Dit kan bijvoorbeeld een openbaar wifinetwerk in een hotel of op een vliegveld zijn. Vervolgens wordt de dhcp-configuratie zo ingesteld dat deze zichzelf als gateway gebruikt. Maakt een apparaat verbinding met deze server en bereikt het verkeer de gateway, dan wordt het alsnog doorgezet naar een legitieme gateway. Zo denken slachtoffers dat hun verbinding goed beveiligd is, maar in werkelijkheid kunnen aanvallers het verkeer afluisteren.

Volgens de onderzoekers werkt de aanval het beste als de dader administratorrechten op het netwerk heeft, want dan kan de aanvaller dhcp-optie 121 gewoon aanzetten. Maar Leviathan benadrukt dat de aanval ook ingezet kan worden als iemand die rechten niet heeft. Een kwaadwillende kan zelf een dhcp-server opzetten op een netwerk en zo de aanval uitvoeren. In principe zijn alle grote besturingssystemen kwetsbaar, behalve Android, dat geen ondersteuning heeft voor dhcp-optie 121. Op Linux kan de impact via de instellingen beperkt worden, maar niet volledig uitgesloten worden.

Leviathan Security deelt in zijn rapport diverse mitigerende maatregelen die vpn-gebruikers kunnen inzetten om aanvallen te voorkomen. Zo wordt geadviseerd vpn-clients zo te configureren dat al het inkomend en uitgaand verkeer dat de vpn-interface niet gebruikt, geweigerd wordt. Ook luidt het advies om systemen zo te configureren dat dhcp-optie 121 genegeerd wordt als er verbinding is gemaakt met een vpn.