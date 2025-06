Google Play Store kan tot drie apps tegelijk updaten

De Google Play Store kan nu ook meerdere updates van apps tegelijk binnenhalen. Vanaf april was het al mogelijk om twee apps parallel te installeren.

Er kunnen nu tot drie app-updates tegelijk worden uitgevoerd, schrijven onder meer The Verge en 9to5Google op basis van eigen bevindingen. Voorheen was het slechts mogelijk om één app per keer te updaten. Google heeft zelf niets over deze mogelijkheid naar buiten gebracht.

In april was het voor het eerst mogelijk om maximaal twee apps tegelijk te installeren in de Google Play Store. 9to5Google laat weten dat er nu ook drie apps parallel binnengehaald kunnen worden. Ook uit tests van Tweakers blijkt dat dat mogelijk is. Apple laat iPhone-gebruikers al jarenlang drie App Store-apps tegelijk downloaden.