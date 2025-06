Play Store krijgt optie voor automatisch openen apps na installatie

De Play Store kan binnenkort apps automatisch openen na installatie. Google is bezig met het toevoegen van een schuifknop, waarbij gebruikers zelf per installatie kunnen kiezen of de app automatisch wordt geopend of niet.

Voor het automatisch openen van de gedownloade app stuurt de Play Store een notificatie, waarin vijf seconden worden afgeteld, schrijft Android Authority. De site kwam de functie tegen in een eerdere teardown van de Play Store, maar Google lijkt hem beschikbaar te maken in versie 42.5.15 van de Play Store.