Brave-browser installeert vpn-dienst zonder toestemming, werkt aan fix

De op privacy gerichte browser van Brave installeert zijn vpn-dienst op Windows zonder toestemming van de gebruiker. Brave geeft aan dit in een toekomstige fix op te lossen. De vpn-dienst wordt dan alleen geïnstalleerd bij aankoop van Brave VPN.

De vpn-dienst van Brave wordt op Windows-pc's automatisch gedownload door de browser en blijft in een slaapstand tot de gebruiker zich op de diensten abonneert, merkt Ghacks op. Het gaat om de Firewall+VPN-dienst die in 2022 werd uitgebracht, bestaande uit Brave VPN en Brave Wireguard. De dienst is voortgekomen uit een samenwerking tussen Brave en Guardian.

Vice president of engineering, Brian Clifton, geeft in een post op GitHub aan dat Brave van plan is om het huidige gedrag van de browser te wijzigen. In de toekomst moet de vpn-dienst alleen gedownload worden als een gebruiker ervoor heeft betaald. Het is echter niet duidelijk of de vpn-dienst ook wordt verwijderd op Windows-pc's waar de Brave-browser al geïnstalleerd is. Wel kunnen gebruikers de vpn-dienst handmatig verwijderen of de browser opnieuw installeren zonder beheerdersrechten.