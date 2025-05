ING-klanten melden problemen met inloggen en overboeken door storing - update

ING heeft vanochtend last gehad van een korte storing. Sinds 10.00 uur meldden gebruikers problemen te ondervinden met inloggen via de mobiele app en het doen van betalingen of overboekingen. De storing lijkt inmiddels verholpen te zijn.

Op Allestoringen gaf het grootste deel van de melders aan problemen te hebben met inloggen, waardoor betaal- en spaarrekeningen niet in te zien waren. Ook overboeken en iDEAL-betalingen waren naar verluidt tijdelijk niet mogelijk.