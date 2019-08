ABN Amro heeft storing bij internetbankieren en mobiel bankieren - update

De Nederlandse bank ABN Amro kampt met een storing, waardoor klanten problemen kunnen ondervinden bij zowel internetbankieren als mobiel bankieren. Het is nog niet duidelijk wanneer de problemen verholpen zullen zijn.

ABN Amro meldt op Twitter dat inloggen op internetbankieren en mobiel bankieren niet mogelijk is door de storing. De bank geeft geen informatie over wat de storing mogelijk heeft veroorzaakt en zegt hard te werken aan een oplossing. Op het moment van schrijven heeft ABN Amro nog geen tijdsindicatie voor wanneer de problemen naar verwachting voorbij zijn.

Op storingswebsite Allestoringen is te zien dat de problemen met name in de loop van maandagmiddag toenamen. Op de website maken klanten van de bank ook melding van het feit dat betalingen via iDeal niet lukken. Er zijn ook klanten die melding maken van problemen met pinbetalingen in winkels.

Update, 21:02 uur: ABN Amro zegt dat de storing inmiddels is verholpen en dat klanten weer gebruik kunnen maken van zowel internetbankieren als mobiel bankieren. Ook bij iDeal zouden de problemen voorbij moeten zijn.