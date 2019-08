Gangsterstrategiespel Empire of Sin komt in voorjaar van 2020 uit

Het door John en Brenda Romero gemaakte gangsterstrategiespel Empire of Sin komt in de lente van volgend jaar uit. Het spel wordt gemaakt voor de Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, Mac en de pc.

In Empire of Sin willen veertien bazen hun eigen criminele rijk zo groot mogelijk maken. De speler begint echter onderaan de ladder en moet bijvoorbeeld alcohol verkopen aan vrienden, al dan niet met gif erdoorheen gemengd. Verder is aan de speler de taak om illegale zaken op te zetten, het gebied en je invloed uit te breiden en een loyaal team van gangsters samen te stellen.

Het spel zich af in Chicago in de jaren '20 van de vorige eeuw. Brenda Romero legt uit dat er heel veel onderzoek is gedaan en dat ongeveer de helft van de criminele bazen echt hebben bestaan. De andere helft bestaat uit fictieve personages. Aan de hand van de keuzes die de speler maakt veranderen de karaktereigenschappen van het gekozen personage.

John Romero legde tijdens een korte presentatie op de Gamescom-beurs uit dat spelers in het strategiespel een aantal verschillende hulpbronnen moeten beheren, waaronder geld, alcohol en tijd. Als er geweld gebruikt moet worden gaat dat door middel van wat uitgever Paradox omschrijft als een tactisch turn-based systeem.