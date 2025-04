ING Nederland ziet eind februari als streefdatum voor ondersteuning Google Pay

ING Nederland ziet de release van Google Pay-ondersteuning eind februari als een 'streefdatum'. In eerste instantie liet de bank weten dat dit de definitieve releaseperiode zou zijn.

De klantenservicemedewerker die zaterdag de oorspronkelijke aankondiging deed, schrijft nu dat het toch niet zeker is of de beoogde datum 'daadwerkelijk haalbaar is'. Een woordvoerder van de bank benadrukt tegenover Tweakers dat eind februari nog steeds het uitgangspunt is en bevestigt dat er aan de functie gewerkt wordt.