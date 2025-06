ING-klanten kunnen niet inloggen in app door storing - update

ING Bank heeft momenteel last van een storing. Daardoor kunnen gebruikers niet inloggen in de ING-app. Sommige klanten melden dat het ook niet mogelijk is om betalingen te doen. Het is niet bekend wanneer de storing naar verwachting wordt opgelost.

ING erkent de storing op sociale media. Klanten melden sinds woensdagochtend dat er problemen zijn, zo is te zien op Allestoringen. Gebruikers klagen op sociale media onder meer dat ze niet kunnen inloggen in de app van de bank. Ook iDEAL-betalingen doen lijkt momenteel niet mogelijk, melden sommige klanten. ING meldt dat het zich bewust is van de storing en lost het probleem 'zo snel mogelijk' op, maar noemt geen verwachte tijd. De storing wordt op het moment van schrijven niet vermeld op de website van het bedrijf.

Update, 11.44 uur: Op de iDEAL-statuspagina is te zien dat de problemen bij ING verholpen lijken te zijn. Daar stond tot ongeveer 10.50 uur dat iDEAL niet werkte bij ING, maar inmiddels is die betaaldienst weer beschikbaar via ING. Ook op Allestoringen is het aantal storingsmeldingen afgenomen. ING zelf bevestigt nog niet of de storing voorbij is.