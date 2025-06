ING: grote storing is voorbij

De Nederlandse ING Bank claimt dat de grote storing van woensdag voorbij is. De storing duurde vanaf het einde van de ochtend tot 's avonds laat. De bank biedt excuses aan voor de lange storing en belooft niet nader uitgelegde maatregelen.

Statuspagina ING: storing

Het ging om een storing waarbij de diverse interne systemen van de bank problemen hadden met de uitwisseling van gegevens. Pinnen en geld opnemen gingen wel, maar inloggen bij mobiel- of internetbankieren ging niet en geld overmaken was ook niet mogelijk. Het is zeldzaam dat een storing bij mobiel- of internetbankieren zo lang duurt.

ING zegt dat het 'verhoogde dijkbewaking' heeft naar aanleiding van de storing en dat het dus zijn systemen met extra aandacht in de gaten houdt. De bank belooft 'daar waar mogelijk' maatregelen te nemen om een dergelijke storing in de toekomst te voorkomen. De statuspagina geeft nog steeds problemen weer met inloggen op de apps en op internetbankieren.