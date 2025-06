ING-klanten ervaren problemen met overboekingen en weergave van spaarrekeningen

Klanten van ING Nederland kunnen op dit moment problemen ondervinden bij het doorvoeren van overschrijvingen. Daarnaast meldt de bank dat er problemen zijn waardoor spaarrekeningen van klanten en de saldi van die rekeningen niet worden weergegeven.

ING Nederland meldt op Twitter dat er sprake is van deze problemen en zegt dat het hard aan een oplossing werkt, maar dat het nog lastig kan inschatten wanneer alles weer naar behoren werkt. De bank biedt zijn excuses aan. Het kan ook dat het ING-puntensaldo van het spaarpuntensysteem van de bank niet wordt weergegeven.

De meldingen over de problemen gaan zowel over de mobiele app als de website, ook al melden sommige klanten dat de hinder voor hen alweer voorbij is. Op storingswebsite Allestoringen.nl is te zien dat de problemen in de loop van maandagochtend begonnen. Ook hier maken klanten melding van de storing.