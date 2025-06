Internetbankieren bij Rabobank ging moeilijk door storing - update

Door een storing bij Rabobank konden klanten tijdelijk problemen ervaren bij het internetbankieren. De bankapp kon niet laden en klanten konden ook geen of lastig betalingen doen via iDEAL. De precieze oorzaak van de storing is nog niet bekend.

De storing begon op donderdag aan het einde van de ochtend, laat onder meer Allestoringen zien. Op de website van de bank stond dat er 'problemen zijn met verschillende Rabobank-diensten waaronder de Rabo App, internetbankieren en iDEAL'.

Update 15.23 uur: Rabobank meldt dat de storing is opgelost.