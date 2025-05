Gmail opent links en bijlages voortaan in splitscreen op tablets en foldables

Links en bijlages in Gmail worden op tablets en vouwbare smartphones vanaf heden in een splitscreenmodus geopend. Als een website of bestand wordt geopend, opent er een nieuw venster dat niet langer het volledige scherm in beslag neemt, maar slechts de helft ervan.

Bij het openen van een link of bijlage verschijnt deze inhoud aan de rechterkant van het scherm. De linkerkant opent de e-mail in kwestie, terwijl de zijbalk van de inbox verdwijnt. Gebruikers kunnen de breedte van iedere helft aanpassen door de balk tussen de vensters te verslepen.

Google meldt dat ook andere ontwikkelaars wijzigingen hebben aangebracht om productiviteitsapps te optimaliseren voor Android-tablets en -foldables. Zo kan Zoom op vouwbare smartphones voortaan gebruikt worden in tabletopmodus, heeft Adobe Acrobat Reader een vernieuwde lay-out gekregen voor grotere Android-apparaten en ondersteunt Evernote een stylus om handgeschreven notities te kunnen toevoegen.