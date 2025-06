Reclame in Gmail wordt voor deel gebruikers tussen gewone e-mails gestopt

Google mengt op de browserversie van Gmail nu advertenties met de rest van de e-mails in plaats van ze bovenaan de inbox te tonen. De reclames zijn visueel ontworpen om op gewone e-mails te lijken, op een 'Ad'-labeltje na.

Beeld via @rohallma op Twitter

Het gaat om reclame die getoond wordt als gebruikers tabbladen in Gmail ingeschakeld hebben. Die zijn voor categorieën als sociale media, updates, forums en reclame en dienen ervoor om de inboxervaring overzichtelijker te maken. Het was al zo dat er advertenties bovenaan de verschillende 'inboxen' getoond werden, maar die worden nu bij bepaalde gebruikers ook verspreid over die inboxen getoond, waardoor ze veel makkelijker aan te zien zijn voor daadwerkelijke e-mails en het gevoel van overzichtelijkheid vermindert. Ook melden gebruikers dat ze meer dan twee reclames tegelijk zien, terwijl twee altijd standaard was.

Dat blijkt uit uitzoekwerk van 9to5Google. Een Tweakers-test met een eigen Gmail-inbox toonde aan dat Gmail bij ons wel reclame bovenaan de tabs toont, maar niet gemengd met de rest van de e-mails. Ook kwamen niet meer dan twee reclames voor. Zoals vaker bij diensten met veel gebruikers kan het gaan om een getrapte introductie van een nieuwe functionaliteit. Ook kan het natuurlijk gaan om een test en is deze wijziging nog niet definitief. Het is niet duidelijk hoeveel gebruikers hiermee te maken hebben en waar ze zich bevinden.

9to5Google concludeerde ook dat Google actiever reclame toont in de Gmail-app. Het updatestabje vertoonde tot op heden geen reclame, maar doet dat nu wel. Zowel in de browserversie als in de app geldt nog wel dat er geen reclame getoond wordt in de 'hoofdinbox'. Wie de categorieën in de inbox uitgeschakeld heeft, ziet ook geen reclame.