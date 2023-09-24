Google trekt begin 2024 stekker uit HTML-weergave van Gmail

Single-page applications zijn helaas stukje zwaarder.
Die vlieger gaat niet op voor hybrid SPAs... Als je een SPA hebt dat puur alles via JS doet, sure. Was onzin dat te veel mensen voor vielen want dat was de "hip" (en nog altijd mensen voor vallen).
Het probleem is dat mensen met volledige shadow doms zaten te werken, alles moest dynamisch van de browser kant afkomen enz, dan ja, dat maakte enorme trage websites.
Maar als je de hybrid gebruikt zoals HTMX, dan zijn "hybrid SPA's" gewoon lichter dan puur HTML rendering.
Collega maakte een SPA in Angular, en ding was 250MB geheugen gebruik, 1MB download, en traag al hell wanneer je veel input fields had. Toen hij vertrok en de klant klaagde, hetzelfde "SPA like" ding later herbouwd.
Beetje Ajax/Fetch framework van nog geen 150 regels, en ik deed hetzelfde vlotte opbouw, dynamisch berekeningen, enz, met 40MB geheugen gebruik, 5KB download en 1000de input fields zonder problemen.
Hetzelfde wat HTMX (https://htmx.org/
) doet deze dagen.
En over de jaren hebben sommige mensen ingezien dat je geen bloatware SPA moet hebben dat alles in de browser via JS deden, nee, wat je wilt is een hybrid aanpak waar je het beste van beide werelden gebruikt.