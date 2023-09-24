Google trekt begin 2024 stekker uit HTML-weergave van Gmail

Google trekt in januari 2024 de stekker uit de html-weergave van de Gmail-webclient. Dat staat te lezen op een ondersteuningspagina. Nadat de wijziging van kracht is gegaan, schakelt de webclient automatisch over naar de standaardweergave van mailclient.

De HTML-versie van Gmail is volgens Google bedoeld voor gebruikers met een trage verbinding en/of oudere webbrowser. Nieuwere Gmail-functies zoals postbuscategorieën en de spellingscheck zijn dan ook enkel toegankelijk via de standaardweergave. Vanaf januari 2024 wordt deze weergave dus de enige weergave.