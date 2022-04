OnePlus brengt zijn eerste smartwatch begin volgend jaar uit

De eerste smartwatch van OnePlus komt begin 2021 uit, zegt ceo Pete Lau. Vorige week gaf hij al aan dat het bedrijf samenwerkt met Google aan verbeteringen voor Wear OS. OnePlus heeft het gebruik van dat besturingssysteem voor het horloge echter nog niet bevestigd.

Details over de smartwatch geeft de OnePlus-ceo niet, maar op Twitter bevestigt hij dat het product in het begin van volgend jaar uitkomt. Vorige week zei Lau in een interview dat OnePlus samenwerkt met Google aan verbeteringen voor besturingssysteem Wear OS en bevestigde hij dat het bedrijf aan een horloge werkt. De uitspraken van de ceo leken erop te wijzen dat de OnePlus-smartwatch op Wear OS draait, maar OnePlus zei vervolgens tegen 9to5google dat dit niet bevestigd is.

In augustus verschenen er al verwijzingen naar een OnePlus Watch bij een keuringsinstantie. Naast een modelnummer, W301GB, verklapt die registratie geen verdere details. OnePlus had rond 2015 al een horloge in ontwikkeling, maar die plannen werden geschrapt. Volgens 9to5google heeft de komende smartwatch net als eerdere prototypes een rond ontwerp.