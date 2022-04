Gerucht: OnePlus 9 'Lite' krijgt Snapdragon 865-soc

OnePlus introduceert volgend jaar volgens geruchten drie OnePlus 9-modellen. Het derde model zou de 9E of 9 Lite zijn en volgens een nieuw gerucht is dit de goedkoopste versie, met een Snapdragon 865-soc. De andere modellen krijgen de Snapdragon 888.

De drie OnePlus 9-telefoons zouden tegelijkertijd worden uitgebracht. In de afgelopen jaren bracht OnePlus steeds twee modellen uit; een reguliere versie en een Pro-variant. Volgens Android Central komt er daarnaast een Lite-model en krijgt die een Snapdragon 865-soc van dit jaar. Android Central heeft vaker specificaties bekendgemaakt van telefoons die nog niet zijn aangekondigd.

Er gaan al langer geruchten over een derde OnePlus 9-toestel. Eerder werd die door insider Max Jambor aangeduid als de OnePlus 9E. Hij zegt in een reactie op het artikel van Android Central dat het hem zou verbazen als de naam gewijzigd is in OnePlus 9 Lite, maar hij bevestigt dat het derde model een 'goedkoper vlaggenschip' is.

Android Central meldt verder geen specificaties van de OnePlus 9 Lite, maar zegt binnenkort wel meer te kunnen vertellen. Het is nog niet bekend hoe het derde model eruit gaat zien. Van de reguliere OnePlus 9 verscheen al een foto en van de OnePlus 9 Pro zijn renders gemaakt op basis van CAD-bestanden. Die twee modellen krijgen naar verluidt de Snapdragon 888, Qualcomms nieuwe 5nm-soc met geïntegreerd 5G-modem.