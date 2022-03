'Renders tonen prototype van OnePlus 9 Pro'

Er zijn renders online verschenen van wat vermoedelijk de OnePlus 9 Pro moet worden. Net als de voorganger, de OnePlus 8 Pro, lijkt de smartphone een curved display te krijgen met een punch-hole-camera in de linkerbovenhoek. Waarschijnlijk komt het toestel in maart uit.

De renders zijn online gezet door Steve Hemmerstoffer, ook wel bekend als @Onleaks. Hij is vaak de eerste met renders van onaangekondigde smartphones. Volgens Hemmerstoffer staat het design van de OnePlus 9 grotendeels vast, maar kunnen enkele details nog worden gewijzigd door de fabrikant.

Op de afbeeldingen is te zien dat OnePlus de nieuwe smartphone een afgerond 6,7"-scherm heeft met een camera in het scherm, in de linkerbovenhoek. Aan de achterkant is een camera-eiland, met daarop vier camera's. Volgens Hemmerstoffer wordt de layout van het camera-eiland mogelijk nog aangepast.

Vorige week kwamen er al renders naar buiten van de OnePlus 9. OnePlus zelf heeft nog niets bekendgemaakt over de release van de beide telefoons, waardoor nog onbekend is wanneer ze zullen verschijnen. Wel zijn er geruchten dat de release in maart is, iets dat door Hemmerstoffer werd bevestigd.