Gerucht: OnePlus komt naast 9 en 9 Pro ook met 9E-smartphone

OnePlus komt volgend jaar naar verwachting met de OnePlus 9- en 9 Pro-smartphone, maar volgens een gerucht brengt de fabrikant dan ook een derde model uit, genaamd de 9E. Het is nog onbekend waar dit toestel precies gepositioneerd zal worden.

Het gerucht is afkomstig van Max Jambor, die vaker betrouwbare informatie over onder meer OnePlus-toestellen naar buiten heeft gebracht. Op de website Voice zegt hij dat er naast de OnePlus 9 en 9 Pro nog een derde toestel is waar tot nu toe nog niemand het over heeft gehad. Over deze OnePlus 9E is verder nog niets bekend en het is ook onduidelijk waar hij de informatie vandaan heeft.

Jambor zegt dat het nog onduidelijk is of de 9E boven de OnePlus 9 wordt geplaatst of juist eronder, als een relatieve budgetoptie. Hij speculeert dat OnePlus met de 9E inzet op eenzelfde aanpak als Samsung, waarbij een toestel wordt uitgebracht voor elk prijsniveau. De OnePlus Nord N-reeks zou dan uit de budgetmodellen bestaan, gevolgd door de Nord als midrangetoestel, waarna de 9 en 9E komen en tot slot de 9 Pro als duurste high-end model.

Eerder deze maand zijn er renders gepubliceerd van wat de OnePlus 9 Pro en de reguliere OnePlus 9 moeten worden. Er is nog niet veel informatie over deze vermoedelijke toestellen bekend, maar het is de verwachting dat ze beide zijn gebaseerd op het ontwerp van de OnePlus 8T en beide een Snapdragon 875-soc krijgen. Volgens geruchten zou OnePlus de toestellen in maart volgend jaar presenteren.

Eerder gepubliceerde renders van OnePlus 9 Pro, afkomstig van @Onleaks