OnePlus presenteert fitnesstracker in India die gelijk lijkt aan OPPO Band

OnePlus heeft zijn eerste wearable aangekondigd. De Chinese fabrikant presenteerde de OnePlus Band in India. Het design, de specs en de features komen overeen met die van de eerder gepresenteerde OPPO Band.

De OnePlus Band staat op de Indiase site van de fabrikant. Het gaat om een fitnesstracker met hartslagmeter, bloedsaturatiemeter en stappenteller. Het apparaatje heeft een 1,1"-oledtouchscreen met een resolutie van 294x126 pixels. Het hele apparaat meet 40,4x17,6x11,45mm.

De OnePlus Band heeft een 100mAh-accu, die tot twee weken moet meegaan op een volle lading; daarbij zijn vermoedelijk niet alle functies volledig ingeschakeld. Laden gebeurt door het apparaat uit het bandje te halen en te verbinden met een bedrade lader. Verbinden gebeurt via Bluetooth 5.0 en er is een OnePlus Health-app om data in te verzamelen.

De tracker heeft dezelfde afmetingen en hetzelfde scherm als de eerder in China gepresenteerde OPPO Band. Ook de app lijkt in uiterlijk en functies overeen te komen met die van OPPO. OnePlus verkoopt de Band in India voor 2800 roepies, omgerekend momenteel ongeveer 32 euro. OnePlus zegt al jaren dat het investeerders en deals met toeleveranciers deelt met OPPO. De vorig jaar uitgekomen OnePlus Nord N100-telefoon lijkt bijvoorbeeld veel op de OPPO A53.