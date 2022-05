LG Display komt met oledpanelen van 42 inch en fellere oledpanelen van 77 inch

LG Display maakt oledpanelen met een diagonaal van 42". Tot nu toe hadden de kleinste oledpanelen een diagonaal van 48". Verder zegt de fabrikant dit jaar te komen met 77"-oledpanelen met een hogere helderheid.

LG Display zegt dat de 83"- en 42"-oledpanelen van dit jaar zich zullen voegen bij de bestaande panelen van 88, 77, 65, 55 en 48". Het was eerder al duidelijk dat er dit jaar voor het eerst 83"-oledpanelen zullen verschijnen bij televisies; Sony introduceerde onlangs onder meer zijn nieuwe A90J-oledtelevisie voor dit jaar, waarvan ook een 83"-versie uitkomt. De komst van 42"-oledpanelen was eerder nog niet bekend en tot op heden zijn er ook nog geen oledtelevisies aangekondigd met deze relatief kleine panelen. Wellicht verandert dat maandagmiddag, als LG Electronics meer over zijn oledtelevisies van dit jaar naar buiten brengt.

Daarnaast stelt LG Display dat het 'significante progressie' heeft geboekt op het vlak van de beeldkwaliteit door middel van 'zeer efficiënte materialen en de toevoeging van een laag in het scherm, waardoor de efficiëntie ongeveer twintig procent beter wordt'. Het bedrijf zegt dat deze hogere efficiëntie betekent dat de helderheid verder omhoog kan, al geeft het daarbij nog geen exacte details. Het lijkt erop dat dit verschilt van de manier waarop de HZ2000- en de nieuw aangekondigde JZ2000-oled-tv van Panasonic een hogere helderheid halen. Deze televisies van de Japanse fabrikant maken gebruik van een speciaal aangepast oledpaneel waarbij betere koeling door middel van een heatsink leidt tot een hogere piekhelderheid. LG Display lijkt aan te geven dat het deze fellere oledpanelen alleen toepast bij schermformaten van 77"; Panasonics fellere oledtelevisies zijn alleen beschikbaar in 55" en 65".

LG Display omschrijft zijn fellere panelen met de tekst 'oledtechnologie van de volgende generatie' en zegt dat het van plan is deze technologie toe te passen in high-end tv-modellen. Waarschijnlijk betekent dat dat de opvolgers van bijvoorbeeld de CX- en de BX-oledtelevisies van vorig jaar deze fellere oledpanelen niet krijgen. Onlangs kwamen verschillende Koreaanse media al naar buiten met enkele details over LG's oled-tv's van 2021 en zij noemden de naam OLED evo. Waarschijnlijk is dat de naam die LG zal geven aan de oledtelevisies die een hogere helderheid kunnen halen. Daarbij werd de G1 genoemd, het model dat de GX van vorig jaar moet opvolgen. De oledtelevisies uit de G-reeks zijn relatief duur. De modellen van dit jaar behouden waarschijnlijk de letters om de verschillende modellen aan te duiden en gebruiken naar verwachting het cijfer 1 als aanduiding dat ze in 2021 uitkomen.

LG Display zegt dat het ook zijn midrangereeks fors gaat uitbreiden. Dat betreft televisieschermen van tussen de 20" en 30", al is niet geheel duidelijk of dit ook oledpanelen betreft. Het zou kunnen dat hierbij ook aan monitoren moet worden gedacht.

Verder komt LG met oledproducten waarbij het geluid uit het scherm komt, een technologie die waarschijnlijk vergelijkbaar is met die van Sony. Sony brengt al langer oledtelevisies uit waarbij het scherm in trilling wordt gebracht om geluid te produceren.