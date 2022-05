LG presenteert 31,5"-oledmonitor

LG heeft zijn eerste oledmonitor aangekondigd: de UltraFine OLED Pro 31,5". Het scherm heeft een 16:9-verhouding en 4k-resolutie van 3840x2160 pixels. LG richt het scherm op de professionele markt voor beeld- en videobewerking.

Volgens LG kan de oledmonitor 99 procent van de DCI-P3- en AdobeRGB-kleurruimtes weergeven. Details over de maximale helderheid heeft de fabrikant nog niet gegeven. Afgaande op een promotievideo van LG is te zien dat de UltraFine OLED PRO 32EP950-monitor een dun paneel heeft en is voorzien van een USB-C-aansluiting met Power Delivery tot 90W. Het scherm heeft twee DisplayPort-aansluitingen, een HDMI-poort en drie USB-A-poorten.

LG heeft enkel een filmpje online gezet over zijn eerste oledmonitor en nog geen verdere details gegeven. De prijs is ook nog niet bekend. Het scherm krijgt vermoedelijk een hoge prijs. Gezien de doelgroep van professionele beeldbewerkers waar de fabrikant op mikt, gaat het mogelijk om enkele duizenden euro's.

De Koreaanse fabrikant heeft eerder nog geen oledmonitoren uitgebracht. Wel presenteerde LG zijn 48"-oled-tv van vorig jaar als een scherm dat onder andere voor pc-games gebruikt kan worden. LG Display heeft bekendgemaakt dat er ook 42"-oledpanelen komen, maar wanneer die in tv's of monitoren worden toegepast, is nog niet duidelijk.