LG's 31,5"-oledmonitor heeft geprint rgb-paneel van Joled

LG kondigde onlangs zijn eerste oledmonitor aan, de UltraFine OLED Pro 31,5". Inmiddels is duidelijk geworden dat dit scherm een paneel heeft dat afkomstig is van de Japanse fabrikant Joled. Dit bedrijf werkt al geruime tijd aan het maken van oledpanelen via een rgb-printtechniek.

Joled maakt de samenwerking met LG voor de UltraFine OLED Pro bekend op zijn eigen website. LG presenteerde deze oledmonitor met modelnaam 32EP950 eerder al, maar maakte toen niet duidelijk waar het oledpaneel vandaan kwam. LG Display was een mogelijke leverancier, maar dat blijkt nu het Japanse Joled te zijn. Dat betekent dat het scherm een pixelstructuur zal hebben met rode, groene en blauwe subpixels, in plaats van dat er ook sprake is van witte subpixels, zoals bij de panelen die LG Display maakt voor de oledtelevisies van verschillende televisiefabrikanten.

Vorig jaar is Joled begonnen met de massaproductie van zijn geprinte oledpanelen met formaten van 10" tot 32", waar het formaat van LG's oledmonitor precies binnen valt. Eind 2019 gaf Joled al aan dat het deze oledpanelen levert voor high-end monitoren, medische monitoren en automotive displays.

In 2019 kwam er al een ASUS ProArt-oledmonitor van 21,6" uit op basis van een geprint paneel van Joled. Dat scherm kostte toen bijna 5000 euro. Die prijs is tot op heden nog niet veel gedaald. De prijs van LG's nieuwe oledmonitor is nog niet bekendgemaakt. Door de massaproductie bij Joled is het aan LG geleverde paneel waarschijnlijk wat goedkoper te produceren, wat zich kan vertalen in een relatief wat lagere prijs voor het eindproduct. Vermoedelijk zal de prijs echter nog altijd substantieel zijn, ook omdat LG zich met de UltraFine OLED Pro op professionele gebruikers richt.

De 32EP950 is een 31,5"-monitor met een 16:9-verhouding en 4k-resolutie van 3840x2160 pixels. Het apparaat kan 99 procent van de DCI-P3- en AdobeRGB-kleurruimtes weergeven en lijkt te beschikken over een USB-C-aansluiting met Power Delivery tot 90W. Verder zijn er twee DisplayPort-aansluitingen, een HDMI-poort en drie USB-A-poorten. Het is nog onduidelijk welke HDMI-versie wordt ondersteund. Het gaat in ieder geval om een 60Hz-paneel met een grijs-naar-grijsresponstijd van 1ms. Het scherm krijgt een DisplayHDR 400 True Black-label, wat betekent dat de maximale piekhelderheid in ieder geval niet onder de 400cd/m² uitkomt.