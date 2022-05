Mozilla VPN is beschikbaar voor macOS en Ubuntu

Mozilla heeft zijn vpn-dienst ook uitgebracht voor macOS en Linux. De dienst is nog steeds niet in Nederland te gebruiken, maar dat moet volgens Mozilla snel gebeuren. Mozilla VPN werkt overigens niet op alle Linux-distributies.

Mozilla heeft de twee nieuwe besturingssystemen toegevoegd aan de productpagina. Mozilla VPN is voortaan niet alleen beschikbaar op Windows 10, Android en iOS, maar dus ook op macOS en Linux. Het vpn werkt alleen op macOS 10.15 en hoger en voor Linux alleen op Ubuntu. Het is niet bekend of andere distro's in de toekomst ook worden ondersteund.

Mozilla haalde Mozilla VPN vorig jaar zomer uit de bèta, al is de dienst op dit moment nog niet in Nederland beschikbaar. Het vpn kan alleen worden gebruikt in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Nieuw-Zeeland, Singapore en Maleisië. Mozilla VPN kost vijf dollar per maand, werkt met 280 servers in dertig landen en maakt gebruikt van WireGuard-encryptie.