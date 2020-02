Mozilla brengt Android-app uit voor gesloten bèta van betaalde Firefox-vpn

Mozilla heeft een Android-app uitgebracht in de Play Store die specifiek is bedoeld voor de betaalde vpn-dienst van Firefox. Ook al is de app nu beschikbaar, de dienst bevindt zich nog in een gesloten bèta en die staat vooralsnog alleen open voor Amerikaanse gebruikers.

Op de Play Store-pagina van de Firefox Private Network VPN-app staan nog niet veel details, behalve dat gebruikers bijvoorbeeld kunnen kiezen uit meer dan honderd servers in meer dan dertig landen. Zij kunnen tot vijf apparaten tegelijk verbinden om alle connecties op de apparaten te versleutelen. De bèta staat tot nu toe alleen nog open voor Amerikaanse gebruikers, al moet dat op termijn veranderen.

Geïnteresseerden in de gesloten bèta kunnen zich aanmelden voor de wachtlijst. Zij krijgen dan een melding zodra de bèta beschikbaar komt in andere regio's dan de VS. Vooralsnog is de bèta van de vpn-dienst enkel te gebruiken met Windows 10, een Android-apparaat of een Chromebook, maar ondersteuning voor iOS, Mac en Linux zou binnenkort volgen.

De dienst is tijdens de bèta te gebruiken voor de tijdelijke prijs van 5 dollar per maand. De Firefox-vpn maakt gebruik van het WireGuard-protocol en is tot stand gekomen door een samenwerking met de dienst Mullvad VPN. Dat bedrijf zegt geen logs bij te houden.

Mozilla test sinds september al de Firefox Private Network-browserextensie. Die extensie is beperkter dan de vpn-dienst waar Mozilla nu de Android-app voor heeft geïntroduceerd; hij functioneert namelijk alleen als browserproxy, waardoor de beveiliging alleen werkt voor internetverkeer via de Firefox-browser.