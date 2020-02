Alphabet stopt met project voor vliegende windturbines

Alphabet gaat niet verder met Makani, een bedrijf dat experimenteert met energievliegers. De maker van vliegende windturbines was sinds 2013 onderdeel van experimentendivisie Google X en werd vorig jaar een zelfstandig bedrijf.

Volgens Makani heeft het bedrijf flinke technologische vooruitgang geboekt, maar blijkt de weg naar het commercieel uitbrengen van de techniek duurder en ingewikkelder dan werd gehoopt. Daarom stopt Alphabet met Makani.

Makani blijft voortbestaan, maar heeft niet langer de steun van Googles moederbedrijf. Een jaar geleden, toen Makani vanuit Googles X-divisie promoveerde tot zelfstandig bedrijf, werd er een samenwerking opgezet met Shell. De oliegigant zegt nu te kijken naar opties om samen verder te gaan met Makani.

Makani werd in 2006 opgericht door een groep kitesurfers die het idee hadden om energievliegers te maken. Het doel daarvan is om materiaal te besparen dat bij een windturbine gebruikt wordt om de hoge constructie te maken waarop de turbine wordt geplaatst. De energievliegers moeten ook uitkomst bieden voor windparken in zee waar het water te diep is om gewone windturbines te plaatsen. De energievliegers werken dan met drijvende platforms.

In 2013 werd Makani ingelijfd door Google X. Op het moment van die overname had het bedrijf een demovlieger die 20kW kon genereren. In de afgelopen zeven jaar heeft Makani grotere modellen ontwikkeld waaronder die tot 600kW kunnen opwekken. Die energievlieger werd vorig jaar getest voor de kust van Noorwegen.