Wetenschappers genereren elektriciteit uit vocht in de lucht

Amerikaanse wetenschappers van de University of Massachusetts Amherst hebben een apparaat ontwikkeld waarmee het via een natuurlijk eiwit mogelijk is om elektriciteit te genereren op basis van vocht in de lucht.

Elektrotechnicus Jun Yao en microbioloog Derek Lovley noemen hun apparaat de Air-gen, een afkorting van 'luchtaangedreven generator'. Volgens de wetenschappers maakt hun apparaat letterlijk elektriciteit uit lucht. Het gaat om een schone en goedkope vorm van energie opwekken die volgens de onderzoekers ook is in te zetten in de woestijn en zelfs in gebouwen. Ze stellen dat bestaande moisture-based energy-harvesting technologies enkel korte stroompulsen kunnen produceren, omdat ze een aanhoudend conversiemechanisme ontberen.

Hun vinding gaat uit van een dunne film van nanodraden met eiwitten, waarbij de draden dunner dan 0,01mm zijn. Deze elektrisch geleidende draden zijn geproduceerd op basis van de bacterie Geobacter sulfurreducens. De bodem van de film rust op een elektrode, terwijl een andere, kleinere elektrode slechts een deel van de film beslaat. De laag absorbeert waterdamp uit de atmosfeer. De combinatie van de elektrische geleidende capaciteit en de chemische eigenschappen van de eiwitnanodraden, aangevuld met de fijne poriën tussen de nanodraden, creëren omstandigheden voor het ontstaan van een elektrische stroom tussen de twee elektroden. Het apparaat genereert een spanning van ongeveer 0,5V over de film met een dikte van 7 micrometer, met een elektrische stroomdichtheid van ongeveer 17 microampère per vierkante centimeter.

Hun huidige Air-gen-apparaat levert voldoende stroom voor kleine apparaten, maar ze verwachten hun vinding snel commercieel te kunnen opschalen. Het uiteindelijke doel is om de technologie in te zetten in grootschalige systemen, zoals in muurverf om huizen en gebouwen van stroom te voorzien. De wetenschappers denken ook aan standalonegeneratoren die puur op basis van de lucht stroom kunnen leveren aan het elektriciteitsnet.

Volgens Yao is het mogelijk om grotere systemen te maken zodra de productie van de nanodraden op industriële schaal verloopt. Lovley heeft inmiddels de biologische capaciteiten van Geobacter sulfureducens verder verbeterd, om sneller en op grotere schaal de eiwitnanodraden te kunnen ontwikkelen, zodat de hoeveelheid beschikbare nanodraden geen obstakel meer vormt.

Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature, onder de titel Power generation from ambient humidity using protein nanowires.