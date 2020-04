Alphabet gaat rest van het jaar minder mensen aannemen

Google-moederbedrijf Alphabet gaat de rest van het jaar minder mensen aannemen dan het van plan was. Dat komt door de economische gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Er vallen, voor zover nu bekend, geen ontslagen bij het bedrijf.

Google zal wel nog mensen blijven aannemen 'op een klein aantal strategische gebieden', meldt financieel persbureau Bloomberg. Ook de mensen die al aangenomen waren, worden gewoon ingewerkt. Directeur Sundar Pichai zegt in een memo dat de maatregel nodig is om kosten te besparen. Dat gebeurt daarnaast door minder uit te geven aan investeringen in datacenters, reizen en niet-essentiële marketing. Alphabet heeft ongeveer 119.000 mensen in dienst.

De maatregelen zijn nodig, zegt Pichai. "De hele wereldwijde economie zit in de problemen, en Google en Alphabet zijn niet immuun voor de effecten van deze wereldwijde pandemie. We bestaan in een ecosysteem van samenwerkingen en onderling verbonden bedrijven. Veel daarvan voelen de pijn op een significante manier."

Google is niet de enige techgigant die even minder mensen aanneemt; dat geldt ook voor Microsoft, schreef Business Insider vorige week. Alphabet nam dit jaar tot nu toe al 4.000 mensen aan. Dat waren er vorig jaar in totaal 20.000.