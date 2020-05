Alphabet staakt plannen voor smart-city-wijk in Toronto

Alphabet-dochterbedrijf Sidewalk Labs gaat toch geen smart-city-wijk oprichten in Toronto. Vanwege het coronavirus en de daaropvolgende economische onzekerheid is het te lastig geworden om het project financieel levensvatbaar te maken.

Volgens eerdere plannen had Sidewalk Labs samen met het stadsbestuur van Toronto de wijk Quayside opnieuw in moeten richten. In het gebied zouden zelfrijdende shuttlebusjes rond gaan rijden, zouden er modulaire gebouwen komen te staan en moest energie duurzaam worden opgewekt. Ook zou er een innovatie-instituut komen, waar studenten en ondernemers problemen op zouden gaan lossen waar steden mee te maken krijgen. Uiteindelijk had het Canadese hoofdkantoor van Google naar de streek moeten komen.

Ruim 2,5 jaar na die aankondiging zegt Sidewalk Labs nu met het project te stoppen. De vastgoedmarkt van Toronto is zodanig financieel onzeker geworden dat de levensvatbaarheid van het project in gevaar is gekomen. Volgens Sidewalk Labs had het project niet door kunnen gaan zonder 'kernonderdelen' van het project te laten vallen.

De Alphabet-dochteronderneming blijft nog wel aan de ideeën van zo'n smart-city werken. Vooral op het gebied van betaalbaarheid en duurzaamheid zijn volgens Sidewalk Labs nog veel stappen te zetten. Sidewalk Labs wijst daarbij naar onder meer de Replica-tool, waarmee planbureaus anonieme locatiedata kunnen gebruiken om te zien en begrijpen hoe en waarom mensen reizen. Met de software kunnen planbureaus steden beter inrichten, aldus Sidewalk Labs.

Een ander voorbeeld is Ori Living, een Sidewalk Labs-start-up die gerobotiseerd meubilair maakt. Het bedrijf richt zich op het efficiënt gebruiken van de woonruimte, bijvoorbeeld door een bed overdag in het plafond weg te werken, om plaats te maken voor een bank en koffietafel. Wat er nu met de wijk Quayside gaat gebeuren, is niet duidelijk.