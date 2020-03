Alphabet presenteert camera-project om duizenden individuele vissen te volgen

Alphabet heeft een 'moonshot' gepresenteerd die onder zijn experimentele divisie valt. Bij dit project kunnen camera's duizenden individuele vissen in visboerderijen volgen. Dat zou uiteindelijk ook positieve effecten moeten hebben voor de oceanen en de wilde visstand.

Alphabet noemt het project Tidal. Het is onderdeel van X, de experimentele divisie waarin het bedrijf projecten plaatst om te kijken of ze kunnen uitgroeien tot zelfstandige ondernemingen. Het draait nog vooral om het krijgen van een beter begrip van wat er zich onder water allemaal afspeelt. Tidal richt zich op een klein onderdeel van dit probleem, namelijk het onderzoeken van nieuwe middelen om eigenaren van visboerderijen te helpen met nuttige informatie en milieuvriendelijke methodes om hun bedrijf te laten groeien.

Het bedrijf zegt dat het in de afgelopen drie jaar visboeren over de hele wereld heeft bevraagd. Daaruit zou zijn gebleken dat de boeren graag een bijdrage leveren aan onder meer het eerder opsporen van ziektes en het beperken van het gebruik van chemicaliën. Vandaag de dag worden de beslissingen voor de gezondheid van duizenden in gevangenschap gehouden vissen nog genomen op basis het inspecteren van enkele individuele vissen die uit het water worden gehaald. Volgens Alphabet is dit tijdrovend, onbetrouwbaar en maakt het opschalen onmogelijk.

Tidal is een onderwatercamerasysteem met systemen die het gedrag van vissen kunnen interpreteren, wat voor het menselijk oog niet zichtbaar zou zijn. De gebruikte software kan volgens Alphabet duizenden vissen tegelijkertijd volgen, observeren en hun gedrag vastleggen. Het gaat dan bijvoorbeeld om hun eetgedrag en omgevingsfactoren zoals de temperatuur en de zuurstofniveaus. Volgens het bedrijf geeft dat de boeren de mogelijkheid om de gezondheid van hun vissen beter in kaart te brengen en slimmere beslissingen te maken over het beheren van de afgesloten reservoirs voor de vissen.

Alphabet schrijft dat vissen een relatief lage koolstofdioxidevoetafdruk hebben ten opzichte van andere bronnen van dierlijke eiwitten en dat ze erg belangrijk zijn voor het voeden van drie miljard mensen. Dat maakt volgens Alphabet dat het helpen van visboerderij-eigenaren uiteindelijk erg belangrijk kan zijn voor de mensheid en de gezondheid van de oceanen. Het idee daarbij is onder meer dat dit project de druk op de populatie wilde vissen in de oceanen wat kan verlichten op het moment dat het houden vissen in afgesloten ruimtes erg aantrekkelijk wordt vanuit economisch en milieutechnisch oogpunt.